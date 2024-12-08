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vizir47
В Китае установили, что МБР быстро стареют, изменения в топливных баках сокращают срок их службы
Испытания, проведенные в Китае, показали наличие серьезных проблем в топливных баках твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет, их неспособность выдерживать нагрузки в полете уже через 30 лет.

Испытания, проведенные в Китае, показали, что топливные баки твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) не могут выдерживать нагрузки в полете уже через 30 лет.

Исследование, проведенное китайскими учеными-ракетчиками, выявило критическую проблему у твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет. Так, испытания, проведенные в Национальной ключевой лаборатории твердотопливных ракетных двигателей в Сиане, показали, что всего за 30 лет в топливных баках ракет могут произойти значительные изменения, которые делают их неспособными выдерживать нагрузки в полете, хотя при стандартных условиях хранения ракетное топливо обычно считается годным и стабильным более 160 лет.

Solid fuel used in ballistic missiles may not be able to be stored for as long as previously thought, according to a Chinese study, which suggests “this could be one of the fundamental reasons for the frequent ignition and test launch failures in recent years”. Photo: AP

Команда проекта, возглавляемая старшим инженером Цинь Пэнджу, определила эту проблему как ключевой фактор частых сбоев зажигания и тестовых запусков, наблюдавшихся в последние годы. Результаты исследования были опубликованы в китайском научном издании Journal of Propulsion Technology.

Цинь Пэнджу и его команда сосредоточили свои исследования на твердом топливе, обычно используемом в этих ракетах, состоящем в основном из перхлората аммония, алюминиевой пудры и связующего HTPB. Подвергая топливо ускоренной обработке при высоких температурах в течение года, они обнаружили, что, хотя топливо казалось стабильным при обычном хранении, оно становилось заметно более хрупким под высоким давлением по сравнению со свежим топливом, сообщает South China Morning Post. При этом китайские ученые подчеркнули важность способности топлива выдерживать нагрузки под давлением во время работы двигателя для сохранения структурной целостности топливной смеси. Их исследования показали, что пластичность топлива под давлением может значительно ухудшиться всего за 27 лет.

Структура твердого топлива очень сложна, и некоторые компоненты должны плотно прилегать к корпусу ракеты, что требует, чтобы топливо оставалось пластичным под нагрузкой. Создаваемое во время запуска давление — около шести мегапаскалей — может привести к быстрому разрушению топлива, что создает серьезную угрозу для двигателей ракеты.

В ноябре 2023 года у МБР Minuteman III производства Boeing возникли неполадки в полете, что привело к ее самоуничтожению. Два месяца спустя ракета Trident II, запущенная с подводной лодки Королевского военно-морского флота Великобритании, потерпела аналогичную неудачу. Оба типа ракет являются важнейшими компонентами сил ядерного сдерживания США и их союзников. Более 400 ракет Minuteman III остаются на вооружении, несмотря на то, что они были изготовлены в 1970-х годах, в то время как Trident II эксплуатируется уже почти 30 лет.

Ракеты Minuteman III неоднократно выходили из строя во время инспекций и испытаний, а ракеты Trident II, несмотря на декларировавшуюся их высокую надежность, также периодически терпели неудачи при запуске. Эти инциденты подчеркивают несостоятельность долгосрочной эффективности этих критически важных систем сдерживания Запада. Это объясняет, почему американские военные проводят тщательные проверки и оценки для обеспечения надежности своего ядерного оружия, инвестируя почти 10 миллиардов долларов в продление срока службы своих ракет Minuteman III.

Как указывают китайские СМИ, ядерный арсенал Китая меньше, чем у США и России, но страна внедрила новые типы ракет, включая гиперзвуковое оружие. Многие из этих ракет запускаются с мобильных платформ, таких как грузовики или поезда, что повышает их живучесть по сравнению с системами шахтного базирования, такими как Minuteman III.

#военные новости #военное противостояние #проблемы с топливными баками мбр
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