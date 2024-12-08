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vizir47
DARPA начинает летные испытания высокоскоростного самолета X-plane со складывающимся несущим винтом
Американская компания Bell Textron завершила испытания в аэродинамической трубе опытного военного высокоскоростного самолета X-plane со складывающимся несущим винтом и переходит к лётным испытаниям.

Американская компания Bell Textron сообщила о завершении испытаний в аэродинамической трубе своего опытного военного высокоскоростного самолета X-plane со складывающимся несущим винтом в рамках программы Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) по технологиям.  Этот этап испытаний был проведен в рамках исследований DARPA  по программе поиска вариантов высокоскоростного боевого самолета, не зависящего от взлетно-посадочной полосы (SPRINT).

Исследования проводились для оценки системы возможности использования складывающегося несущего винта на высокоскоростном испытательном полигоне Холломан в Нью-Мексико.

Программа испытаний в аэродинамической трубе была направлена на проверку устойчивости и управляемости самолета во время складывания и раскладывания несущего винта во время полета. Эти оценки и проведенные ранее испытания такого несущего винта указывают на то, что разработка самолета завершена и он готов к переходу к этапу лётной демонстрации в рамках программы DARPA SPRINT.

“Завершив испытания по замене несущего винта на базе ВВС Холломан в этом году, мы рады перейти к следующему этапу испытаний, - заявил   Джейсон Херст, исполнительный вице-президент компании Bell по инженерным вопросам. - Постоянное совершенствование наших систем складывания несущего винта направлено на расширение возможностей самолетов с вертикальной подъемной силой для эксплуатации в различных условиях”.

Как указывается, этот самолет демонстрирует ключевые технологии и интегрированные концепции для повышения скорости воздушного судна и обеспечения независимости от взлетно-посадочной полосы для будущей мобильности воздушных судов в сложных условиях ведения боевых действий. Конфигурации Stop/Fold разработаны таким образом, чтобы сочетать высокоскоростные возможности с гибкостью эксплуатации независимо от взлетно-посадочной полосы, что позволяет выполнять боевые задачи в ограниченных условиях и на значительные расстояния. В DARPA ожидают, что этот самолет будет полезен для специальных операций, повышая эффективность и безопасность сложных миссий.

Компания Bell представила обновленные версии концепций своих самолетов с экипажем и без экипажа, оснащенных инновационной системой Stop/Fold. Первоначально представленный в 2021 году в рамках проекта Командования специальных операций США по высокоскоростному вертикальному взлету и посадке (HSVTOL), проект SPRINT ориентирован на удовлетворение будущих потребностей самолетов специальных операций ВВС США.

Как указывают американские военные эксперты, система стопорения/складывания несущего винта обеспечивает вертикальный взлет, посадку и зависание, а наклоняемый несущий винт может убираться для повышения аэродинамической эффективности при полете на высокой скорости. Традиционная реактивная двигательная установка дополняет эту конструкцию для обеспечения тяги вперед. Такой конструктивный подход контрастирует с более крупными воздушными винтами V-22 Osprey, которые являются более громоздкими и используются для вертикального полета и полета вперед.

Компания Bell также имеет опыт разработки конструкций с наклоняемыми несущими винтами, включая V-280 Valor и будущий штурмовой самолет дальнего действия (FLRAA), который должен прийти на смену армейским вертолетам Black Hawk.

Примечательно, что конструкция самолета без экипажа отличается новыми воздухозаборниками, расположенными сверху, что улучшает поток воздуха в вертикальной плоскости и на низких скоростях полета. Центральная часть фюзеляжа и несущие винты на концах крыла были оптимизированы для повышения производительности двигательной установки. Конструктивные решения для экипажа отличаются обтекаемой формой фюзеляжа и несущих винтов на концах крыльев. 

Как указывает компания Bell, масштабируемые конфигурации самолетов Bell Stop/Fold сочетают современную скорость реактивного самолета и независимость от взлетно-посадочной полосы, предлагая новые возможности для авиации, которые преобразят поле боя для национальных истребителей. Возможность использования уже имеющихся взлетно-посадочных полос, а также надежный вертикальный подъем обеспечивают оперативное использование такого самолета практически в любом месте, предоставляя стратегическое преимущество, особенно на Индо-Тихоокеанском театре военных действий, необходимую скорость и дальность полета для выполнения боевых задач.

#военные новости #военное противостояние #инновации в авиации #самолет x-plane
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