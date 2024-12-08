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vizir47
Устаревшая военная техника НАТО готовится стать автономной и будет использоваться в Украине
Мюнхенская компания ARX Robotics представила новую программу под названием Mithra OS, которая превращает устаревшую военную технику НАТО в автономную, управляемую искусственным интеллектом для ее последующего использования в ходе СВО в Украине.

Мюнхенский технологический стартап ARX Robotics, основателями которого являются ветераны вооруженных сил Германии, представил новую программу под названием Mithra OS, которая превращает устаревшую военную технику НАТО в автономные устройства благодаря платформе ARX. Компания ARX Robotics утверждает, что ее система может превращать старое оборудование в устройства, управляемые искусственным интеллектом, в транспортные средства с автономным управлением.

ARX Robotics Mithra OS; front grill of military trck

Первоначально компания ARX Robotics занималась разработкой беспилотных наземных транспортных средств (UGV), а затем заключила крупный военный контракт с правительством Германии, специально для его развертывания в Украине. В июне этого года компания ARX Robotics привлекла первоначальное финансирование в размере 9 миллионов евро от Инновационного фонда НАТО в качестве ведущего инвестора при поддержке Project A Ventures и Discovery Ventures. Таким образом компания ARX первой выпустила военные беспилотные наземные транспортные средства (UGV) и выиграла очень крупный контракт с правительством Германии по  развертыванию своей программы в Украине.

Сейчас компания запустила ARX Mithra OS, операционную систему на базе искусственного интеллекта, которая превращает устаревшие военные транспортные средства НАТО в интеллектуальные, взаимосвязанные автономные единицы. Как сообщается, операционная система поставляется с аппаратными камерами и датчиками, которые могут устанавливаться на устаревшие военные грузовики или аналогичные транспортные средства. Эта система может обновляться  с помощью ARX Autonomy Kit.

По словам Марка Витфельда, основателя и генерального директора ARX Robotics, в то время как поле боя будущего - цифровое, европейские и другие западные армии по-прежнему приобретают аналоговые системы, не имеющие никакого отношения к современным условиям ведения боя. “Находясь на передовой в Украине, мы обнаружили проблему, особенно с военной техников НАТО, заключающуюся в том, что новые средства ведения войны, такие как беспилотники, датчики, программное обеспечение, искусственный интеллект и т.д., не могут взаимодействовать с нашими ранее созданными арсеналами”. В подтверждение своих слов Витфельд указал, что вооруженные силы Германии закупили 3500 грузовиков Mercedes, но ни один из них не оснащен программным обеспечением, не подключен к сети и не имеет современных средств управления и связи, показав разрыв между современными потребностями на поле боя и текущими военными закупками.

“Готовность стран НАТО к увеличению военных расходов после начала СВО ослабевает, государства устанавливают другие приоритеты или просто испытывают нехватку бюджетных средств. Поэтому будет важно не только инвестировать в новые технологии, но и обновить существующий устаревающий арсенал, адаптировать его к современной войне”, - сказал генерал-лейтенант Фрэнк Лейденбергер, генеральный директор BWI — поставщика ИТ-услуг для немецкой армии.

По словам Витфельда, компания ARX Robotics разработала решение для существующих устаревших систем вооруженных сил НАТО — по сути, "Amazon Firestick" для этих устаревших систем. Как он подчеркнул, необходимость этих взаимосвязанных и автономных систем стала очевидной в контексте СВО в Украине. “Арсеналы НАТО остаются устаревшими, а европейским силам не хватает ресурсов для поставок той же Украине новых”, - отметил он.

Витфельд утверждает, что в указанном начинании у ARX Robotics нет известных конкурентов в этой области. “Цель состоит в том, чтобы модернизировать устаревшую существующую технику НАТО, а не заменять ее — независимо от того, идет ли речь о ”Тойотах“ вооруженных сил Украины, танках Leopard или Challenger вооруженных сил Великобритании”, - пояснил он, добавив, что "они должны между собой общаться на одном языке с открытыми интерфейсами".

#военные новости #инновации #военное противостояние #mithra os #компания arx robotics
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