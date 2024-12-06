Дональд Трамп в соцсетях указал на свой выбор бизнесмена-миллиардера и пилота Джареда Айзекмана в качестве кандидата на пост следующего руководителя НАСА.

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал бизнесмена-миллиардера и пилота Джареда Айзекмана следующим администратором НАСА. Основатель и генеральный директор Shift4, компании по обработке платежей, Айзекман дважды платил за полеты в космос на борту капсул, построенных SpaceX, ракетной компанией, возглавляемой Илоном Маском, близким союзником Трампа. “Джаред будет руководить миссией НАСА по открытиям и вдохновению, прокладывая путь к новаторским достижениям в космической науке, технологиях и исследованиях”, - указал Трамп в своем посте в социальной сети Truth.

В случае утверждения Сенатом США, 41-летний Айзекман будет курировать бюджет НАСА в размере 25 миллиардов долларов, который включает примерно 7 миллиардов долларов на науку. Он заменит 82-летнего Билла Нельсона, бывшего астронавта и сенатора от Флориды. "Со времен ”Аполлона" мы никуда не продвинулись, потому что постоянно меняем направления", - говорит Клайв Нил, исследователь Луны из Университета Нотр-Дам. Он подчеркнул, что у Айзекмана “будет энергия, которой мы не видели последние 4 года".

В своем посте в соцсетях Айзекман описал свое видение “процветающей космической экономики”, основанной на космическом производстве, биотехнологиях, добыче полезных ископаемых и новых источниках энергии. По словам Айзекмана, он готов усилить зависимость НАСА от отраслевых партнеров, но такие усилия, несомненно, приведут к конфликту интересов.

Как отмечают американские обозреватели, кандидатура Айзекмана вызывает одобрение даже в политических кругах. Демократ Джордж Уайтсайд, недавно избранный в Палату представителей от Калифорнии, написал в электронном письме, что, по его мнению, Айзекман будет “превосходным кандидатом”. Уайтсайдс, который при бывшем президенте Бараке Обаме был руководителем аппарата НАСА, а затем генеральным директором компании по коммерческим космическим полетам Virgin Galactic, добавляет, что Айзекман понимает широту обязанностей НАСА: “От передовых авиационных исследований до амбициозных полетов человека в космос, от изучения земной системы до исследований роботизированной солнечной системы".

Айзекман, бросивший школу, основал компанию Shift4 в 1999 году. В 2011 году он учедил компанию Draken International, которая предоставляет военным заказчикам истребительную авиацию и услуги по обучению. Айзекман, который сам был опытным пилотом реактивного самолета, заплатил SpaceX нераскрытую сумму за то, чтобы в 2021 году он совершил полет на орбите Земли в капсуле Dragon. Затем, во время второго полета на борту капсулы Dragon, он стал первым частным лицом, совершившим выход в открытый космос. Данные, полученные в ходе этих миссий, были использованы в исследованиях, направленных на то, чтобы понять, как влияет пребывание в космосе на здоровье астронавтов-непрофессионалов.

Айзекман уже приобрел билеты еще на два космических полета SpaceX на ближайшие годы, включая первый полет с экипажем на ракете Starship следующего поколения SpaceX.

Маск опубликовал свои поздравления Айзекману на платформе социальных сетей после объявления решения Трампа. Отношения Айзекмана с Маском заметно укреплялись в последнее время, особенно в рамках деятельности НАСА. Компания SpaceX, которая в настоящее время выполняет большинство миссий НАСА, планирует в будущем использовать Starship для доставки астронавтов на поверхность Луны.

SpaceX - одна из нескольких компаний, представивших альтернативные планы миссии по сбору образцов горных пород с Марса и возвращению их на Землю до 2040 года, которые в своем нынешнем виде обошлись бы в 11 миллиардов долларов.

Как отмечают американские обозреватели, Айзекман также может повлиять на астрономические миссии НАСА. В апреле он направил Нельсону свою поддержку стареющей рентгеновской обсерватории "Чандра", которая столкнулась с предлагаемыми сокращениями бюджета, из-за чего она может стать неработоспособной. Айзекман подчеркнул, что сокращение финансирования “Чандры” будет равносильно “уступке лидерства в промышленности США" и "смертельному исходу для рентгеновской астрономии в Соединенных Штатах”.