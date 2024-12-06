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vizir47
На Западе активно обсуждается угроза от использования Россией новейшей ракеты «Орешник»
Как подчеркивается западными СМИ, удар "Орешника" по "Южмашу" 21 ноября ознаменовал начало новой геополитической реальности в Европе с серьезными последствиями для стратегического баланса в Европе.

Удар российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" 21 ноября по украинскому аэрокосмическому заводу "Южмаш" продолжает оставаться в центре внимания многих западных обозревателей, констатирующих в своих публикациях, что этот факт во многих отношениях ознаменовал начало новой геополитической реальности в Европе. 

Как подчеркивается ими, хотя российская ракета, запущенная с берегов Каспийского моря, была оснащена неядерными боеприпасами, тем не менее она послала сигнал стратегического значения европейцам и их союзникам из США, что  у России снова появилась баллистическая ракета средней дальности, способная поразить все крупные европейские города любыми зарядами, в том числе и ядерными. С особой настороженностью в этой связи были восприняты слова российского президента о начале серийного производства этого нового впечатляющего оружия России, что может иметь серьезные последствия для стратегического баланса в Европе, в том числе и с Соединенными Штатами.

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В этой связи отдельные западные аналитики уже спрогнозировали, что российская оборонная промышленность в состоянии производить от 20 до 25 таких ракет в год, находящихся вне досягаемости противоракетной обороны США или Европы.

Западные военные эксперты напоминают, что разработка ракеты РС-26 «Орешник», получившей первоначально название "Рубеж", началась в 2008 году. По сути, это была версия межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", лишенная второй двигательной установки, чтобы уменьшить ее размеры и стоимость. РС-26 тогда была представлена Москвой как ракета межконтинентальной категории с дальностью полета 5500 км, что было необходимо для соблюдения положений Договора о РСМД, который запрещал России и Соединенным Штатам владеть или разрабатывать баллистические ракеты или крылатые ракеты наземного базирования, с дальностью действия от 500 до 5500 км. Тем не менее, ни один из испытательных пусков РС-26, проведенных в рамках разработки ракеты, не превысил тогда дальность 2000 км, что вызвало у ряда западных специалистов в этой области серьезные сомнения относительно ее классификации как межконтинентальной баллистической ракеты.

Однако теперь договор о РСМД похоронен Соединенными Штатами. Что же касается дальности полета «Орешника», то она подтверждена в 3500 км при заявленной скорости в 20 Махов и возможности входа в атмосферу пяти боеголовок с независимой траекторией MIRV, которые могут содержать стратегические ядерные боеголовки мощностью 150 - 300 килотонн. Ракета также может нести неядерные боеголовки, как это произошло 21 ноября при ударе по украинскому «Южмашу». 

В этой связи западными экспертами признается, что даже, если ракеты «Орешник» будут запускаться как и 21 ноября с берегов Каспийского моря, то они смогут достичь любой из европейских городов, включая Лиссабон в Португалии, находясь в полете не более 18 минут до самых удаленных целей. С другой стороны, если бы ракета была переброшена к самым восточным границам России, то РС-26 не смогла бы достичь центральных районов Соединенных Штатов, за исключением Аляски. В то же время, эта ракета, как указывает западный анализ, могла бы достичь Южную Корею или Японию, если потребуется. Хотя, как подчеркивают аналитики западных СМИ, похоже, что такая цель пока Россией не ставится. Поэтому признается, что, по сути, ракета "Орешник" была спроектирована и построена с единственной целью: изменить стратегическую геополитику в Европе.

Западными СМИ отмечается, что эта ракета может создать очень серьезные проблемы для противоракетной обороны, развернутой в Европе, которая, как известно, состоит из двух объектов AEGIS Ashore, в Польше и Румынии, каждый из которых вооружен 24 американскими ракетами SM-3, возможными батареями THAAD армии США, развернутыми в Европе, ракетами SM-3, размещенными на борту эсминцев и крейсеров ВМС США недалеко от береговой линии Европы. Также отмечается возможное усиление европейской ПРО за счет использования будущей системы ПРО Arrow-3, приобретенной Германией у Израиля в рамках Европейской инициативы Skyshield, однако и эта система не способна противостоять «Орешнику».

#военные новости #военное противостояние #рс-26 «орешник»
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