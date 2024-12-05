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vizir47
Армия США интегрирует беспилотные системы Skydio и GhostX в свои военные операции
Армия США объявила о структурном включении в свои военные операции беспилотных систем нового поколения разведки ближнего радиуса действия, известную как Skydio, и систему разведки среднего радиуса действия, называемую GhostX.

Армия США объявила 4 декабря с.г., что она структурно включает беспилотные системы нового поколения в свои военные операции. Новые беспилотные летательные аппараты представляют собой систему разведки ближнего радиуса действия (SRR), известную как Skydio, и систему разведки среднего радиуса действия (MRR), называемую GhostX. Эти беспилотники предназначены для улучшения возможностей разведки на поле боя, повышения осведомленности командиров о ситуации и снижения рисков для солдат. Как отмечают военные американские обозреватели, этот шаг отражает нацеленность армии США на внедрение передовых технологий для удовлетворения требований современного боя и поддержания оперативной эффективности в сложных условиях.

https://armyrecognition.com/templates/yootheme/cache/73/US_Army_Improves_Battlefield_Reconnaissance_Capabilities_with_Next-Gen_Skydio_and_GhostX_Drones-73093619.jpeg

Представитель армии США подчеркнул важность этих беспилотных систем нового поколения и их техническое совершенство, назвав их жизненно важными инструментами для современных боевых операций. Как сообщается, системы Skydio и GhostX оснащены передовыми функциями, такими как получение изображений с высоким разрешением, передача данных в режиме реального времени и автономная навигация, что делает их важным инструментом для выполнения сложных задач по разведке и оценке угроз.

Система Skydio обеспечивает максимальное время полета в 30 минут и дальность полета в 3-5 километров, что позволяет использовать ее для патрулирования в пешем строю и разведки с близкого расстояния. Система Skydio обладает компактной конструкцией и проста в развертывании. Расширенные возможности автономного полета позволяют ей ориентироваться в сложных условиях без участия оператора, обеспечивая надежную и эффективную разведку в сложных ситуациях.

В отличие от этого, система GhostX обладает более широкой дальностью действия - до 25 километров с расширенным комплектом, временем полета около одного часа и способна обеспечивать разведку и наблюдение на уровне батальона. Эта система оснащена технологией двойной камеры для работы днем и ночью, модульными вариантами полезной нагрузки для расширения функциональных возможностей и прочной конструкцией, обеспечивающей надежность в различных и экстремальных условиях.

Американскими обозревателями подчеркивается, что в совокупности эти технологии предоставляют армии США стратегический и универсальный инструментарий, позволяющий солдатам принимать важные решения с минимальным риском для своей безопасности.

Проект Skydio начался в 2010-х годах, после основания компании Skydio со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, в 2014 году, и изначально был ориентирован на гражданские приложения, такие как интеллектуальные беспилотные летательные аппараты для наблюдения и получения изображений. К 2019 году Министерство обороны США осознало потенциал этого проекта для использования в военных целях и стало сотрудничать с компанией в адаптации ее систем к военно-тактическим потребностям. Контракты, заключенные через Подразделение оборонных инноваций в 2020 году, позволили провести испытания военных версий к 2021 году. К 2023 году беспилотник Skydio был оптимизирован для сухопутных войск и оснащен передовыми автономными и навигационными технологиями, адаптированными к требованиям современной войны.

Что же касается системы GhostX, то ее разработка началась в 2017 году, когда финансирование было направлено на создание долговечных беспилотных летательных аппаратов для длительных военных миссий. Первые прототипы были протестированы в 2019 году в имитационных условиях, чтобы оценить их эффективность в зонах, недоступных для GPS, и в условиях радиоэлектронной борьбы. После обширных испытаний в 2022 году в экстремальных условиях окончательная версия была утверждена для оперативного использования. К 2024 году GhostX был официально принят на вооружение вооруженными силами США, что ознаменовало его развертывание в активных военных сценариях. Новые системы будут дополнительно протестированы в ходе предстоящих учений в Объединенном многонациональном центре обеспечения готовности (JMRC) в Германии. Отзывы, полученные на этих учениях, как указывается, помогут усовершенствовать эти системы.

Как подчеркивают американские военные эксперты, интеграция беспилотных летательных аппаратов Skydio и GhostX в операции армии США отражает уроки, извлеченные из современных конфликтов, в частности СВО в Украине, где была продемонстрирована критическая важность беспилотных летательных аппаратов (БАС) для целей разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), а также их роль в повышении ситуационной осведомленности и снижении рисков для персонала.

#военные новости #военное противостояние #беспилотники сша
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