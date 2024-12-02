Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
В Южной Африке разработали новый метод создания квантовых компьютеров
Исследователи из Университета Витватерсранда (Wits) в Йоханнесбурге разработали метод создания квантовых компьютеров с использованием обычных компонентов, таких как лазеры и цифровые дисплеи.

Традиционно для создания квантовых компьютеров требуются астрономические инвестиции, исчисляемые миллионами долларов, в специализированные материалы и сложную инфраструктуру, такую как криогенные системы. Этот финансовый барьер серьезно ограничивает доступ к этой передовой технологии, ограничивая ее использование развитыми странами и несколькими привилегированными учреждениями.

Однако, барьер непомерно высокой стоимости квантовых технологий скоро может быть преодолен и это подтверждают исследователи из Университета Витватерсранда (Wits) в Йоханнесбурге, которые  в результате революционного прорыва разработали метод создания квантовых компьютеров с использованием обычных компонентов, таких как лазеры и цифровые дисплеи. Это нововведение обещает сделать мощную квантовую технологию доступной по всему миру, нарушив установленные стандарты стоимости и технологической сложности.

Bientôt un ordinateur quantique à moins de 1000 € ? Une découverte sud-africaine promet une démocratisation sans précédente de cette technologie du futur

Используя базовое оборудование, такое как лазеры и цифровые экраны проекторов, исследователям удалось собрать компьютер, способный выполнять сложные квантовые операции. Эта инновационная система продемонстрировала свою способность выполнять сложные задачи, которые выходят за рамки возможностей традиционных компьютеров.

Наиболее инновационным аспектом этого исследования является использование классически структурированного света, которым манипулируют для принятия определенных конфигураций, позволяющих передавать сложную информацию. Этот метод позволяет выполнять сложные математические операции, необходимые для функций квантовых компьютеров, такие как умножение матриц на фотоны, таким образом имитируя квантовые вычисления.

В ходе испытаний, в частности с использованием алгоритма Дойча-Йожса, квантовый компьютер продемонстрировал производительность, сравнимую с производительностью гораздо более дорогих квантовых систем. Эта проверка доказывает, что компьютер может обрабатывать несколько уровней информации одновременно, с потенциальной возможностью расширения до миллионов уровней. Эта функция может радикально изменить обработку и анализ сложных данных.

Доступность этой квантовой технологии открывает новые возможности для исследований и разработок в регионах, которые до сих пор были ограничены непомерно высокими затратами на современное оборудование, прокладывая путь к созданию квантовых компьютеров стоимостью менее 1000 евро в течение нескольких лет. Потенциальные области применения этих доступных квантовых компьютеров варьируются от передовой криптографии до решения сложных задач в физике, химии, и материалах, не говоря уже о значимых последствиях для таких отраслей, как финансы и национальная безопасность.

Этот прорыв представляет собой беспрецедентную демократизацию квантовых технологий, обещающую расширить их использование за пределы элитных исследовательских лабораторий и охватить учреждения в менее развитых регионах. Снизив финансовые и технические барьеры, исследователи из Университета ЮАР вполне могли бы начать новую эру квантовых вычислений, сделав их необычайные преимущества доступными для большей части человечества. Их разработка потенциально может ускорить сложные вычисления в таких областях, как логистика, финансы и искусственный интеллект. 

"Традиционные компьютеры работают как коммутаторы, обрабатывая информацию в виде простых решений "да" или "нет". В нашем подходе лазерные лучи используются для одновременной обработки нескольких вариантов, что значительно увеличивает вычислительную мощность", - говорит доктор Исаак Нейп, руководитель направления оптики в Wits. Исследовательская группа создала свою систему, используя на удивление обычные компоненты - лазерные лучи, цифровые дисплеи, похожие на те, что используются в проекторах, и простые линзы. Ключевым моментом было связать взаимодействие света с оптическими устройствами, такими как цифровые дисплеи и линзы, с математическими операциями, которые выполняет квантовый компьютер. Эти операции можно просто разделить на умножение и сложение (с использованием векторов и матриц), выполняемые со скоростью света. Как только это было достигнуто, они продемонстрировали алгоритм Дойча-Йожса, хитроумный тест, определяющий, является ли операция, выполняемая компьютером, случайной или предсказуемой — то, что квантовый компьютер может выполнять намного быстрее, чем любая классическая вычислительная машина. Их метод позволяет обрабатывать гораздо больше информации, чем обычные компьютеры, которые ограничены работой только с единицами и нулями.

"Мы показали, что наша система может работать с 16 различными уровнями информации вместо только двух, используемых в классических компьютерах", - говорит Кони, руководивший экспериментом. "Теоретически, мы могли бы расширить его до миллионов уровней, что изменило бы правила обработки сложной информации". "Свет - идеальная среда для такого рода вычислений", - говорят исследователи. "Он работает невероятно быстро и может обрабатывать множество вычислений одновременно. Это делает его идеальным для решения сложных задач, на решение которых традиционным компьютерам потребовалось бы гораздо больше времени".

Исследование является частью инициативы WitsQ Quantum Initiative и поддерживается Южноафриканской квантовой инициативой (SAQuTI), которая позиционирует Южную Африку на переднем крае передовых компьютерных исследований. В настоящее время команда работает над расширением возможностей своей системы, что в будущем может привести к созданию еще более мощных вычислительных решений.

Исследование было опубликовано в журнале APL Photonics.  

#инновации #квантовый компьютер #инновации в компь
+
Написать комментарий (0)
В Петербурге предложили возвести небоскреб-остров из списанных танкеров
Производство в Китае сверхчистого графита бросает множественные вызовы США
Heart Aerospace проведет испытания самого большого электрического самолета ES-30 в 2025 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Представлен летающий автомобиль, способный двигаться и поворачиваться в воздухе в любом направлении
4
SANY представила автокран, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров
2
Apple отказывается от 2-нм технологии в пользу System-On-Integrated-Chip от TSMC
2
МО РФ показало кадры как "инженерный танк" ИМР-2 легко убирает с дороги уничтоженный БМП-1 ВСУ
+
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
5
В России хотят связать южную и северную ветки Транссиба
+
Samsung Galaxy S25 получат новые цвета и Wi-Fi 7, а S25 Slim выйдет уже скоро
3
Названы 55 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить Android 16
2
В Санкт-Петербурге в 2025 году будет реализован мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей
+
Дилеры России массово отказываются от китайских автомобилей
+
В Петербурге предложили возвести небоскреб-остров из списанных танкеров
3
Президент Грузии отказалась сложить полномочия, сославшись на якобы «нелегитимность» парламента
9
Настольный ПК без вентилятора или как AMD меняет правила игры в охлаждении
10
SpaceX успешно запускает спутники-шпионы и Starlink в одной миссии
+
Nintendo получила более 800 тысяч чипов Nvidia T239
6
8BitDo презентовала свою новую механическую клавиатуру в стиле ретро-консоли от Xbox
1
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
+
Ученые зафиксировали, как огромное газовое облако поглощает пару сверхмассивных черных дыр
6
CD Projekt RED официально рекомендовала HD Reworked Project для The Witcher 3
+
Российские парашютисты установили мировой рекорд, десантировавшись с 10 км
1

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
3
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
15
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
34
Подборка хороших скидок на осенней распродаже Steam 2024 - от интересных игр до необычных проектов
+
Сериал "Приключения королевского стрелка Шарпа" - маленький шедевр из эпохи VHS
3
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
11
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
10
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
3

Сейчас обсуждают

Terex VS
13:37
PPS: фанатам Thermalright тоже туда идти или Вы сами туда шмыгнёте со своими поделками?
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P
Андрей Армани
13:35
учитывая, что ИС-2 было выпущено почти 3400 штук — массовый, что для тяжа редкость.
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
Владимир Свечников
13:32
Продукты бренда Sapphire решительно не рекомендую. У меня предыдущая видеокарта была от них Radeon RX 5700 XT NITRO+ и это прям печальный опыт. Прежде всего, она очень шумная. Причём почти в любой игр...
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Андрей Армани
13:31
пока что лучшее средство для защиты экипажа - отсек для БК и вышибные панели в абрамсе. Как танк не бронируй, сейчас ЛЮБОЙ танк пробивается кумулятивной гранатой на FPV.
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
Андрей Армани
13:29
я про цену Т-14 ничего не говорил, я говорю про сложность и штучность производства. У нас сейчас помимо Т-90М еще и Т-72Б3 активно производят, хотя танк, видите ли, не новый. Пока оружия против дронов...
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
Nvidia&Intel Hater
13:27
Чистая ложь .на материнке изначально и указано что будут работать ток один на 4 версии.Это не смешно даже.с какого перепуга там должно больше стать m2 с поддержкй 4 версии,если так и указано что он од...
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
Cowboy Huggies
13:24
У меня есть такой комп, вполне неплохо сидится и играется на 7 винде. Думаю процессор поставить туда какой-нибудь помощнее. Ютуб и подобные сайты не тормозят даже в 4K из-за GTX 1650, там встроенный д...
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
Лев корл
13:20
Я конечно не водитель, но бытует мнение, что автомат на бездорожье идея такая себе У меня все знакомые с Севера ездят на кроссоверах и внедорожниках "с ручкой", говоря: "на этом автомате даже из сугро...
УАЗ готовит модернизированную версию автомобиля «Патриот»
NuclearMissionJam
13:19
Хорошая статья. Особенно порадовало "В соотношении производительность на вложенный рубль они — боги "бомж-гейминга"". Карта и правда хорошая, думаю прикупить на вторичке для второго ПК.
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
Cowboy Huggies
13:17
Мне на 7 винде майкрософт ничего не писала на счет перехода.
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем