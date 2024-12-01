Силы специального назначения США заказали серию роботов NERVA-LG у французского государственного производителя оружия - компании KNDS France Robotics для усиления своих боевых возможностей.

Извлекая уроки из хода СВО в Украине, западные страны и, прежде всего, США активно переходят к использованию беспилотных роботизированных вооружений. Помимо интенсивного внедрения беспилотных морских аппаратов и беспилотных летательных аппаратов для выполнения широкого спектра военных задач, от наблюдения и разведки до использования беспилотников в качестве носителей боевых зарядов, в последнее время значительные усилия западных армий направлены на поиск вариантов наземных беспилотников, которые бы без физического присутствия в бронированных машинах личного состава могли усилить бронетанковые войска, артиллерию, заняться разминированием территорий и выполнять логистические функции. Во многом этому способствует принятая на Западе программа Scorpion, которая еще с 2001 года была предложена Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA) и Исследовательской лабораторией армии США (ARL) для американской армии.

Как отмечают западные военные обозреватели, в рамках этой программы в последнее время активизировались исследования по использованию роботизированной военной техники в сухопутных войсках.

Так, 29 ноября Силы специального назначения США заказали 10 роботов NERVA-LG у французского государственного производителя оружия - компании KNDS France Robotics. Примечательно, что, хотя в Соединенных Штатах нет недостатка в компаниях, специализирующихся на робототехнике, тем не менее, командование специальных операций США (US SOCOM) обратилось именно к этому французскому производителю оружия для поиска наиболее приемлемых вариантов наземной военной техники для американской армии.

Как отмечают американские военные эксперты, это не первый случай, когда US SOCOM заказывает роботов NERVA-LG. С 2017 года они используются "морскими котиками" ВМС США и элитными подразделениями, такими как GIGN Франции, Вооруженные силы Канады и службы экстренной помощи.

Компактный по своим размерам (35 см в ширину, 35 см в длину и 17 см в высоту), NERVA-LG представляет собой робота весом 5 кг, оснащенного четырьмя панорамными камерами, одна из которых с высоким разрешением, и микрофоном. Таким образом, он может собирать информацию на расстоянии более 1000 метров на открытой местности и в городских условиях. Одним из его основных преимуществ является универсальность: он действительно может получать множество различных модульных экипировок для выполнения широкого спектра задач: от разведки, картографии и контроля за полем боя до оборудования стрелковым или артиллеристским оружием, переноски взрывных устройств и уничтожения объекта противника.

Имея автономность работы на заряжаемых батареях до 2 часов, NERVA-LG может развивать скорость 13 км/ч. Он может обмениваться информацией в автономном режиме и даже объединяться в сети с такими же роботами.

Усовершенствованная роботизированная система оснащена передовыми технологиями визуализации и сенсорами, позволяющими обнаруживать такие угрозы, как самодельные взрывные устройства и оружие массового уничтожения, сохраняя при этом скрытность. Компактные размеры и низкая тепловая заметность позволяют ему работать незаметно, что делает его идеальной для выполнения секретных миссий, направленных на скрытность и сбор разведданных. Способность робота переносить различную полезную нагрузку, такую как камеры или устройства обнаружения, повышает его универсальность, что делает его ценным помощником для спецназа в условиях повышенного риска. Кроме того, модульные роботы компании KNDS предназначены для решения целого ряда оперативных задач, таких как микророботы для патрулирования, защищенной связи на большие расстояния и технологии "сенсор-стрелок". Недавние разработки включали испытания дистанционно управляемых систем наведения мостов, в разведке взрывоопасных предметов с управлением искусственным интеллектом.

Как поясняет компания KNDS France Robotics, адаптивность NERVA-LG демонстрируется с помощью более чем 20 доступных “комплектов для выполнения задач”. KNDS также добавила, что ее полуавтономные функции сводят к минимуму необходимость в ручном управлении, помогая персоналу сосредоточиться на выполнении критически важных задач. В последние годы подразделение робототехники KNDS с помощью Nexter Robotics расширило ассортимент своей продукции, включив в него современные беспилотные наземные транспортные средства (UGV), предназначенные для выполнения различных военных задач и задач по обеспечению безопасности.