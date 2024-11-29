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vizir47
Heart Aerospace проведет испытания самого большого электрического самолета ES-30 в 2025 году
Шведская аэрокосмическая компания Heart Aerospace, разрабатывающая гибридно-электрические самолеты, намеревается в начале 2025 года провести испытания крупнейшего в мире самолета на электродвигателях ES-30.

Наряду с активным внедрением электромобилей в нашу повседневную жизнь, многими странами начаты усиленные исследования в области создания воздушного транспорта на электродвигателях. Так, в 2025 году шведская аэрокосмическая компания Heart Aerospace, разрабатывающая гибридно-электрические самолеты, проведет испытания крупнейшего в мире самолета на электродвигателях ES-30, что, по оценкам экспертов этой отрасли, даст толчок развитию экологически чистых авиаперевозок.

Полномасштабный демонстратор Heart Experimental 1, также известный как Heart X1, сыграет ключевую роль в разработке гибридно-электрического авиалайнера ES-30.

World&#8217;s largest electric plane that promises 497-mile range to fly in 2025

Как сообщается, оснащенный четырьмя электромоторами, 30-местный ES-30 сможет преодолеть 124 мили только на электротяге, а турбогенераторы увеличат его дальность полета до 497 миль. Первый полет экспериментального прототипа Heart X1 должен  будет ознаменовать собой ключевой шаг в разработке ES-30, регионального пассажирского самолета на 30 мест с гибридным двигателем и электрическим приводом.

Компания Heart Aerospace сообщает, что она разрабатывает самолет ES-30, уделяя особое внимание сокращению выбросов углекислого газа и эксплуатационных расходов, обеспечивая при этом более тихие и экологичные полеты.

“Коммерческие самолеты на электротяге потенциально могут снизить эксплуатационные расходы авиакомпаний, создавая прекрасную возможность для восстановления региональных авиамаршрутов, которые стимулируют местную экономику, туризм и улучшают доступ к городским узлам”, - заявил Андерс Форслунд, соучредитель и генеральный директор Heart Aerospace.

ES-30 - это гибридно-электрический самолет, спроектированный таким образом, чтобы сбалансировать эффективность и экологичность. Он работает исключительно на электроэнергии для более коротких полетов, обеспечивая нулевой уровень выбросов, и переключается на гибридный режим для полетов на большие расстояния, используя турбогенераторы для увеличения дальности полета.

Оснащенный четырьмя электрическими пропеллерными двигателями, он потребляет энергию от аккумуляторов BAE Systems или турбогенераторов, работающих на авиационном топливе, в зависимости от расстояния. Рассчитанный на перевозку 30 пассажиров, ES-30 сможет пролететь 124 мили (200 километров) только на электричестве после 30-минутной подзарядки. Включение генераторов на крейсерской высоте увеличивает дальность полета до 249 миль (400 километров), а снижение нагрузки до 25 пассажиров позволяет преодолевать расстояние до 497 миль (800 километров).

Как сообщается, новый электрический самолет также будет значительно тише традиционных самолетов. Его электродвигатели обеспечат мгновенную подачу энергии, позволяя взлетать с взлетно-посадочных полос длиной до 1100 метров. Это позволит самолету летать из небольших аэропортов, улучшая региональное сообщение. ES-30 сможет обслуживать небольшие населенные пункты, способствуя развитию местной экономики и туризма. Кроме того, он будет оснащен удобным и просторным салоном, что обеспечит приятные впечатления от полета. Пассажиры смогут взять с собой багаж весом до 25 килограммов.

По словам компании, гибкая и инновационная система ES-30 позволит использовать его на различных маршрутах, сочетая экологические преимущества с практичными решениями для путешествий.

Полномасштабный демонстратор Heart X1 имеет размах крыльев 32 метра, что соответствует размерам и конфигурации ES-30. Первоначально демонстратор пройдет обширные наземные испытания, включая зарядку, руление и работу на взлетно-посадочной полосе, для проверки своих систем перед первым полетом. Первый полет полностью электрического двигателя Heart X1 запланирован на первый квартал 2025 года, что станет важным этапом в доказательстве возможностей электрического двигателя ES-30 в реальных условиях.

Вслед за Heart X1 компания Heart Aerospace намерена разработать предсерийный прототип Heart X2, включающий усовершенствования, которые будут  получены в ходе испытаний X1. В 2026 году запланирован первый полет гибридно-электрического самолета X2, который будет сочетать электрическую и турбовинтовую мощность для увеличения дальности полета и эксплуатационной гибкости.

Компания Heart Aerospace планирует ввести ES-30 в коммерческую эксплуатацию к 2028 году. К тому времени самолет пройдет тщательные испытания на соответствие стандартам безопасности, эксплуатационным характеристикам и охране окружающей среды. По сообщениям представителей компании, благодаря снижению выбросов углекислого газа, бесшумной работе и экономической эффективности ES-30 обещает способствовать развитию региональной авиации, предлагая устойчивые и практичные решения для авиаперелетов, улучшая связь и снижая воздействие на окружающую среду.

#инновации #инновации в авиации #heart aerospace #самолет на электродвигателях es-30
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