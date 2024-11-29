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vizir47
Производство в Китае сверхчистого графита бросает множественные вызовы США
Государственное предприятия China Electronics Technology Group Corporation сообщило о разработке технологического процесса, позволяющего массово производить графит с содержанием углерода более 99,99995%.

Графит - это универсальная форма углерода, используемая в широком спектре отраслей промышленности, от электроники и аэрокосмической промышленности до атомной энергетики. Графит сверхвысокой чистоты, содержание углерода в котором превышает 99,99%, обладает исключительной самосмазывающейся способностью, электропроводностью, устойчивостью к коррозии и высоким температурам, а также химической стабильностью.

 

Поэтому задача по производству сверхчистого графита стоит перед промышленно-научными кругами ведущих государств мира как средство получения преимущества не только в научном прогрессе, но и в производстве различных стратегических материалов, в том числе необходимых и для военной отрасли. В этой связи отслеживанию передовых исследований в этой области многими странами придается особое значение. Вот почему информация о том, что государственное предприятие China Electronics Technology Group Corporation (CETC) разработало технологический процесс, позволяющий массово производить графит с содержанием углерода более 99,99995%, вызвало на днях особый интерес.

“Наше недавно разработанное оборудование позволило успешно повысить чистоту графитового порошка с 99,93% до более чем 99,99995%”, - сказал  генеральный директор CETC Се Юнцян представителям китайских СМИ. “Эта чистота близка к теоретическому пределу, а содержание примесей сведено практически к нулю. Кроме того, новый производственный процесс CETC позволяет получать графит сверхвысокой чистоты с меньшими затратами, чем традиционные методы”.

По сообщению компании, ее технологический процесс снижает производственные затраты до 40 % по сравнению с традиционными технологиями. Это преимущество в затратах может существенно повлиять на мировой рынок. Инновационный прорыв CETC произошел всего через несколько месяцев после того, как компания China Minmetals Co удивила научное сообщество, разработав графитовые изделия сверхвысокой чистоты со степенью очистки более 99,99995%. Однако прорыв Minmetals все еще носит экспериментальный характер, и его коммерческая жизнеспособность в настоящее время находится в стадии оценки.

Компания CETC утверждает, что она справилась с этой проблемой масштабируемости и подошла к коммерциализации этого процесса. “Этот процесс уже был расширен для массового производства, что обеспечивает стабильные результаты и сильное одобрение клиентов”, - добавил Се Юнцян.

Графит - это кристаллическая форма углерода, имеющая широкий спектр применений. Например, для анодирования аккумуляторов электромобилей требуется графит высокой чистоты. Чистота графита напрямую влияет на производительность аккумулятора, скорость его зарядки, емкость и срок службы. В полупроводниковой промышленности графит высокой чистоты используется для изготовления тиглей. В этих контейнерах хранится расплавленный кремний в процессе изготовления чипов. Следует отметить, что чистота графита важна для предотвращения загрязнения кремнием. Авиационная промышленность - еще одна отрасль, в которой графит высокой чистоты пользуется большим спросом. Поскольку графит может выдерживать экстремальные температуры и суровые условия эксплуатации, он играет решающую роль в создании ряда компонентов аэрокосмической промышленности. Он замедляет нейтроны в ядерных реакторах для поддержания контролируемой цепной ядерной реакции.

Но этот технологический прорыв имеет и геополитические последствия. Китай включил высокочистый графит в свой список экспортного контроля. “Китай обладает крупнейшими в мире запасами природного чешуйчатого графита высочайшего качества. Как и редкоземельные металлы, графит ценен и невозобновляем; его нельзя продавать по низким ценам только после грубой обработки”, - сказал Сунь Цин, почетный председатель Китайской ассоциации углеродной промышленности, в интервью государственному изданию Global Times, опубликованном в октябре прошлого года, сообщает SCMP. Многие рассматривали это как ответную меру на торговые ограничения, введенные в отношении Китая Соединенными Штатами и Европейским союзом.

Как заявляют международные эксперты, если заявления CETC о высокочистом графите верны, контроль над его поставками может дать Китаю преимущество в ключевых технологических секторах.

#инновации #инновации в it #инновации в автопроме #сверхчистый графит
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