Украина активно использует проводимые в Киеве выставки Defense Tech Valley для привлечения иностранных инвесторов в сектор производства беспилотников и демонстрации своих достижений.

После официального учреждения на Украине в феврале с.г. в рамках ВСУ отдельного рода войск по использованию беспилотников, вопросам разработки новых моделей национальных БПЛА Киевом стало уделяться повышенное внимание. Несмотря на то, что украинские умельцы уже показали наличие у них потенциальных возможностей для создания новых моделей беспилотников под выполнение конкретных боевых задач, а отдельные национальные промышленные предприятия активно включились в производство различных БПЛА для украинской армии, тем не менее сотрудничество в этом плане с иностранными спонсорами рассматривается в Киеве в качестве существенного резерва и дополнительного импульса.

Для привлечения иностранных инвесторов в этот сектор производств и демонстрации своих достижений в Киеве проводятся выставки Defense Tech Valley. Так, на одном из недавних таких мероприятий приняли участие 1300 человек, в том числе более 100 инвесторов со всего мира, 650 украинских и международных разработчиков из более чем 250 команд. В течение двух дней украинские команды презентовали свои разработки потенциальным инвесторам и другим участникам мероприятия.

В частности, была представлена недавняя разработка беспилотника REX совместной командой из Украины и Польши. По сообщениям разработчиков, этот беспилотник REX сочетает в себе передовые израильские технологии и компоненты, произведенные исключительно в странах-союзницах Украины. Беспилотник REX предназначен для выполнения целого ряда задач, включая разведку, наблюдение и применение различных типов боеприпасов. Он также может использоваться для корректировки целей при нанесении ударов. Беспилотник способен идентифицировать, отслеживать и уничтожать цели, а затем оценивать последствия удара. В зависимости от задачи беспилотник может нести от двух до восьми боеприпасов общей грузоподъемностью до 10 килограммов.

Этот беспилотник обладает дальностью полета до 45 километров, может находиться с воздухе 1,5 часа, его взлетный вес 16 килограммов.

Как указывают украинские СМИ, одними из последних разработок являются также беспилотные летательные аппараты "ZOOM" и "Linza", разработанные украинской компанией Frontline, которые представляют собой значительный технологический прогресс для ВСУ. Одобренные к приобретению и развертыванию Министерством обороны Украины, эти беспилотные летательные аппараты решают задачи, связанные с электронными средствами противодействия на поле боя. Эти дроны используют платформу связи Hertz, которая обеспечивает стабильное управление и безопасную передачу видео, обеспечивая устойчивость дронов к помехам от систем радиоэлектронной борьбы даже в экстремальных условиях.

Беспилотник "Linza" предназначен для перевозки полезной нагрузки весом до 2 килограммов на расстояния до 10 километров, он оснащен гиростабилизированной камерой, способной работать как днем, так и ночью с 6-кратным гибридным увеличением. Его водостойкий корпус позволяет ему работать в неблагоприятных погодных условиях. "Linza", которая уже используется на передовой, находится в серийном производстве. "Linza" представляет собой компактный квадрокоптер, который поддерживает видео в высоком качестве (1080x720) и тепловизионные изображения (640x512) с частотой 30 кадров в секунду. Дальность полета составляет 10 километров, а скорость полета - 12-15 м/с. Двухканальная система управления, защищенная шифрованием AES 128, повышает устойчивость к средствам радиоэлектронного противодействия. Наземная станция беспилотника, оснащенная направленными антеннами и усовершенствованной системой управления телеметрией, облегчает его использование.

Беспилотник "ZOOM" способен находиться в полете 40 минут и имеет тактическую дальность действия в 15 километров. Благодаря встроенному модулю визуальной навигации он может сохранять свое местоположение и выполнять разведывательные задачи без вмешательства оператора даже при скорости ветра более 10 м/с. Работающий на высотах до 200 метров, "ZOOM" оснащен 12-мегапиксельной камерой с 4-кратным оптическим увеличением для высококачественных наблюдений и передачи видео. В настоящее время он готовится к серийному производству и представлен в качестве стратегической альтернативы китайским беспилотникам DJI Mavic, которые стали недоступны после запрета на экспорт с 1 сентября.

Как сообщают украинские СМИ, эти беспилотники играют важную роль в снижении зависимости Украины от импортных беспилотников, таких как DJI Mavic, и укреплении технологической самостоятельности страны в этом секторе производства вооружения.