Глава специального штаба по делам Украины Министерства обороны Германии Кристиан Фрейдинг во время посещения Киева подтвердил приверженность Берлина укреплению потенциала ПВО Украины.

Германия объявила о предстоящей передаче Украине двух систем ПВО IRIS-T. Это заявление было сделано генерал-майором Кристианом Фрейдингом, главой специального штаба по делам Украины Министерства обороны Германии, во время его пресс-конференции в Киеве. Указанная поставка двух систем ПВО будет включать в себя одну систему IRIS-T SLM средней дальности и одну систему IRIS-T SLS малой дальности. По словам генерал-майора Фрейдинга, ожидается, что эти системы поступят в Украину в ближайшие недели декабря. Как было подчеркнуто представителем Министерства обороны Германии, эта инициатива является частью более широкой стратегии Берлина по укреплению оборонительной инфраструктуры Украины в условиях затяжной СВО.

В своем выступлении перед украинскими СМИ, Фрейдинг рассказал о продолжающейся военной поддержке со стороны Германии, упомянув о поставках гаубиц, танков, боевых машин пехоты Marder и запуске программы создания ударных беспилотников. Он также подтвердил приверженность Берлина многоплановой поддержке Украины, заявив, что она будет продолжаться в 2025 году и далее, независимо от внутриполитического календаря Германии, в том числе и во время федеральных выборов, запланированных на февраль.

Как отмечают украинские СМИ, вклад Германии в противовоздушную оборону Украины является реализацией масштабных усилий, объявленных ранее канцлером Олафом Шольцем. Так, напоминается, что в сентябре администрация Шольца подтвердила заказ на поставку 17 противовоздушных систем IRIS-T для Украины, в том числе восьми моделей SLM средней дальности и девяти моделей SLS малой дальности.

По состоянию на октябрь, Украина получила из этого заказа четыре противовоздушные системы IRIS-T SLM и три системы IRIS-T SLS. Впоследствии были доставлены еще две системы, и одна поставка была подтверждена во время недавнего разговора между канцлером Германии Шольцем и Владимиром Зеленским. Предстоящая поставка двух систем ПВО станет продолжением реализации этого заказа.

Противовоздушные системы IRIS-T используются для перехвата таких угроз, как самолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. В Берлине надеются, что их развертывание значительно повысит способность Украины защищать критически важную инфраструктуру от воздушных атак.

Система ПВО средней дальности IRIS-T SLM (Surface Launched Medium-range) предназначена для перехвата и нейтрализации воздушных угроз средней дальности с высокой точностью. Оснащенная ракетами с инфракрасным наведением и усовершенствованной радиолокационной системой, она может обнаруживать, отслеживать и поражать такие цели, как самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и даже крылатые ракеты, имея максимальную дальность действия 40 километров и контролируя воздушное пространство высотой до 20 километров. Мобильная система запуска и подключение к интегрированным оборонным сетям обеспечивают этой системе оптимальную оперативную гибкость на поле боя.

Ракета IRIS-T SLS (Surface Launched Short-range) предназначена для обеспечения противовоздушной обороны малой дальности с акцентом на непосредственную защиту наземных войск и критически важной наземной инфраструктуры. Обладая эффективной дальностью действия в 12 километров и рабочей высотой контроля в 8 километров, эта система идеально подходит для перехвата близлежащих угроз, таких как беспилотные летательные аппараты, управляемые ракеты и вертолеты. Компактная и легко развертываемая, IRIS-T SLS может устанавливаться на легкие транспортные средства или интегрироваться в более крупные системы, обеспечивая высокую адаптивность.