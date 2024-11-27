На основе извлеченных из хода СВО в Украине уроков, армия США включает активное использование небольших беспилотных авиационных систем в тактику действий своих артиллерийских подразделений.

В ответ на меняющуюся динамику современной войны, особенно на уроки, извлеченные из конфликта на Украине, армия США активизировала интеграцию небольших беспилотных авиационных систем (SUAS) в свои артиллерийские операции. Это стратегическое усовершенствование направлено на повышение точности обнаружения целей и оптимизацию ведения артиллерийского огня.

Используя данные о целеуказании, полученные SUAS, на проведенных учениях различные артиллерийские платформы более эффективно поражали цели. К ним относятся M119 Howitzer, легкая буксируемая 105-мм гаубица, известная своей мобильностью и возможностями быстрого развертывания; M777 Howitzer, 155-мм буксируемое артиллерийское орудие, известное своей точностью и увеличенной дальнобойностью, обеспечивающее значительную огневую мощь в различных боевых сценариях; и M109A6 Paladin, самоходная 155-мм гаубица, сочетающая в себе мобильность с усовершенствованными системами наведения, обеспечивающими постоянную огневую поддержку на поле боя. Интеграция беспилотных летательных аппаратов с этими артиллерийскими системами продемонстрировала значительное повышение точности и оперативности ведения огня.

Как указывают американские военные эксперты, СВО в Украине в значительной степени высветила преобразующую роль беспилотных летательных аппаратов в современных артиллерийских операциях. Как украинские, так и российские вооруженные силы широко используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для повышения точности и эффективности своих артиллерийских систем. Используя различные беспилотники, в том числе с видом от первого лица (FPV), они смогли проводить разведку в режиме реального времени, определять позиции и соответствующим образом корректировать артиллерийский огонь. Такая интеграция привела к значительному повышению точности артиллерийских ударов, что позволило войскам поражать цели с большей эффективностью и меньшим сопутствующим ущербом. Примечательно, что, как сообщается, украинские подразделения беспилотных летательных аппаратов обеспечили до 80 % успеха артиллеристам ВСУ.

Аналогичным образом, российские войска используют беспилотники для усиления своих артиллерийских операций, повышая эффективность контрбатарейного огня и повышая точность своих ударов. Например, боеприпас ZALA Lancet loitering использовался для поражения украинских артиллерийских систем, включая самоходные гаубицы и системы противовоздушной обороны. По состоянию на октябрь 2023 года Россия нанесла в общей сложности 667 точечных ударов по различным видам украинского вооружения, причем почти половина из этих ударов была сосредоточена на артиллерийских установках.

Интеграция беспилотных летательных аппаратов в артиллерийские операции привела к изменению парадигмы тактики ведения боя. Традиционные методы наведения артиллерии на цель, которые часто основывались на ручных расчетах и стационарных наблюдательных пунктах, были дополнены данными, предоставляемыми беспилотниками в режиме реального времени. Это усовершенствование позволяет быстро корректировать огневые решения, повышая вероятность попадания с первого выстрела и уменьшая необходимость в длительных обстрелах. Кроме того, беспилотники облегчают проведение эффективных контрбатарейных операций за счет быстрого определения местоположения артиллерийских позиций, что позволяет наносить быстрые ответные удары.

Широкое использование беспилотников также потребовало разработки мер по борьбе с БПЛА. Как украинские, так и российские вооруженные силы используют системы радиоэлектронной борьбы для подавления или уничтожения чужих беспилотников. Кроме того, активно используются и физические контрмеры, такие как зенитные установки и огонь из стрелкового оружия для нейтрализации беспилотников. Продолжающаяся технологическая гонка в области беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними продолжает развиваться, влияя на тактику и стратегии, используемые обеими сторонами.

Таким образом, подчеркивают американские военные эксперты, СВО в Украине продемонстрировала ключевую роль беспилотных летательных аппаратов в современных артиллерийских операциях. По мере дальнейшего развития методов использования беспилотных летательных аппаратов, их влияние на тактику артиллерии и общую военную стратегию, вероятно, будет возрастать, определяя будущее ведения боевых действий. В этой связи, заглядывая в будущее, армия США планирует расширить использование беспилотных летательных аппаратов в различных подразделениях, уделяя особое внимание комплексным программам обучения военнослужащих артиллеристских войск для обеспечения навыков работы с беспилотниками и использования предоставляемых ими данных. Эта инициатива согласуется с более широкой целью модернизации тактики артиллерии США в соответствии с требованиями современной войны. Используя возможности SUAS (малых беспилотных авиационных систем), армия США стремится сохранить тактическое преимущество, гарантируя, что артиллерийские подразделения смогут оказывать точную и эффективную огневую поддержку в различных оперативных условиях.