Литва объявила о новом пакете своей военной помощи ВСУ, в том числе в виде электрогенераторов, запасных частей для бронетехники, различных типов оружия и его компонентов.

Недавно Литва объявила о новом пакете своей военной помощи вооруженным силам Украины, в том числе в виде электрогенераторов, запасных частей для бронетехники, различных типов оружия и его компонентов. Эта помощь является продолжением неизменной поддержки, которую Вильнюс оказывал Киеву с начала СВО в феврале 2022 года.

Включение в эту последнюю партию военной помощи электрогенераторов, было обусловлено, как сообщают литовские СМИ, необходимостью удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии на поле боя, особенно в зимний период. Что же касается запасных частей для бронетранспортеров M113, которые широко используются украинскими вооруженными силами, то это еще раз подчеркивают приверженность Литвы обеспечению работоспособности ранее поставленной военной техники. В ответ на выраженные Украиной потребности, Литва с начала СВО предоставила ВСУ широкий спектр необходимого военного оборудования. Среди наиболее заметных пожертвований были, в частности, боеприпасы калибра 155 мм, бронемашины M113, системы подавления беспилотных летательных аппаратов, зимняя одежда и снаряжение, боеприпасы для безоткатных орудий Carl Gustaf, интеллектуальная система инициирования RISE-1 и различное материально-техническое оборудование, такое как погрузчики, прицепы и походные кровати.

M113 - это бронетранспортер, предназначенный для обеспечения быстрой мобильности и повышенной защиты солдат на поле боя. Этот БТР, разработанный американской компанией FMC и поступивший на вооружение в 1960 году, является одной из наиболее широко выпускаемых бронированных машин в мире (уже произведено более 80 000 единиц). Корпус БТР изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, M113 сочетает в себе легкость конструкции и долговечность. Его многослойная броня обеспечивает эффективную защиту от огня стрелкового оружия. Передняя часть машины оснащена пластиной glacis толщиной 38 мм, расположенной под углом 45°, что повышает ее способность отражать снаряды. Борта машины имеют броню толщиной 45 мм, обеспечивающую значительную боковую защиту. Однако, несмотря на эти особенности, M113 не рассчитан на то, чтобы противостоять современным противотанковым боеприпасам или снарядам крупного калибра, что отражает его основную роль как транспортного средства и машины поддержки, а не как машины, предназначенной для ведения прямого боя.

БТР М113 рассчитан на перевозку 13 человек, включая экипаж из двух человек, и предназначен для безопасной перевозки войск на поле боя. Его основным вооружением является крупнокалиберный пулемет Browning M2 под патронник 50-го калибра, установленный на крыше для обеспечения огневой поддержки против легких целей и пехоты. Такой выбор вооружения подчеркивает его роль как транспортного средства, способного защищать перевозимых военнослужащих, оставаясь при этом в стороне от прямых боевых столкновений.

Что касается мобильности, то M113 оснащен двигателем Detroit Diesel 6V53T мощностью 275 лошадиных сил. Этот двигатель в сочетании с торсионной подвеской позволяет автомобилю развивать максимальную скорость на дорогах в 66 км/ч. Он также является амфибией и способен преодолевать водные преграды со скоростью 5,8 км/ч, что обеспечивает гибкость в эксплуатации в различных условиях. Имея дальность действия 480 км, M113 хорошо подходит для выполнения задач, требующих поездок на большие расстояния.

Несмотря на свой возраст, M113 по-прежнему широко используется многими вооруженными силами по всему миру благодаря своей механической простоте, модульности и надежности. Для удовлетворения конкретных потребностей было разработано множество вариантов - от бронированных машин скорой помощи до мобильных командных пунктов и платформ для специализированных систем вооружения. В Украине, где он используется для поддержки наземных операций, M113 продолжает доказывать свою ценность, перевозя войска и технику через зоны конфликтов.

Эти усилия по дополнительной военной помощи Украине сопровождаются существенной финансовой поддержкой Литвы, которая на сегодняшний день составила сумму более €705 миллионов. Включая долгосрочные обязательства, общая военная помощь Литвы в настоящее время превышает 1 миллиард евро. Эта стратегия согласуется со скоординированным подходом европейских партнеров Киева по укреплению боеспособности ВСУ в противодействии России в ходе СВО. Например, бронетранспортеры M113 были особенно Украиной востребованы как в наступательных, так и в оборонительных маневрах, в то время как поставляемые системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами сыграли свою роль в защите критически важной инфраструктуры от угроз с воздуха.

Поддержка Литвой Украины включает в себя также обучение украинских солдат, помощь беженцам и международную пропаганду. Все это подчеркивает постоянные усилия Литвы по укреплению обороноспособности Украины, особенно с приближением зимы, обеспечивая лучшие оперативные условия для украинских вооруженных сил. Оказывая военную и материально-техническую поддержку, Литва играет заметную роль в реагировании Запада на СВО.