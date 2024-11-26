Ученые НАСА сообщают об обнаружении ранее заброшенной военной базы США Кэмп Сенчури, которая была построена в эпоху холодной войны на глубине 150 метров во льдах для возможного нанесения ядерного удара по СССР.

В рамках усилий по составлению карты гренландских льдов с использованием передовых радарных технологий, ученые НАСА обнаружили ранее заброшенную военную базу США Кэмп Сенчури, которая была построена в эпоху холодной войны на глубине 150 метров во льдах. Инженерный корпус армии США создал в 1959 году эту базу в рамках проекта Iceworm, целью которого являлось размещение ядерных ракет подо льдом Гренландии.

Первые снимки этой заброшенной военной базы США были сделаны во время облета Гренландии в апреле 2024 года учеными НАСА, обнаружившими остатки скрытого города, погребенного глубоко подо льдом. На новых радарных снимках видны структурные элементы Кэмп Сенчури, скрытой под ледниковым щитом Гренландии. Эта военная база США времен холодной войны включала в себя прорытые в ледовом панцире острова 3 тысячи километров тоннелей, по которым поезда могли бы скрытно перемещать сотни ядерных баллистических ракет средней дальности типа Iceman — модернизированной версии стоявших на тот момент на вооружении ракет Minuteman. С учетом того, что отследить движение поездов под ледяным щитом Гренландии тогда для СССР представляло объективные трудности, США рассчитывали таким образом получить преимущество в своей ядерной стратегии против СССР. С учетом разработки в 1958 году Исследовательским центром Инженерного корпуса армии США этого проекта с разветвленными тоннелями подо льдом, эта идея также получила название «Ледяной червь».

Вскрытый учеными НАСА заброшенный Кэмп Сенчури когда-то состоял из 21 подземного туннеля.

В то же время, Кэмп Сенчури не был обычной военной базой. Построенная в суровых климатических условиях планеты — при температуре до -57°C и ветрах, превышающих 200 км/ч, - база вмещала 200 солдат. Официально числясь как исследовательский центр, она являлась одним из главных элементов возможных ядерных ударов по Советскому Союзу.

Однако динамичный и нестабильный лед сделал проект неосуществимым. К 1967 году база была выведена из эксплуатации, после чего остались опасные материалы, в том числе 47 000 галлонов радиоактивных отходов. По данным Фонда атомного наследия, эти отходы и остатки Кэмп Сенчури по-прежнему погребены подо льдом.

На базе также был установлен PM-2A, один из первых портативных ядерных реакторов, который обеспечивал энергией этот секретный военный объект США. Хотя его назначение давно устарело, Кэмп Сенчури продолжает интриговать ученых и историков.

Сегодня, по признанию ученых НАСА, наследие Кэмп Сенчури выходит за рамки истории холодной войны. Извлеченные образцы почвы, относящиеся к периоду работы этого объекта, оказались бесценными для понимания древнего климата Земли. При изучении с помощью современных методов, эти образцы показывают, что Гренландия когда-то была пышным зеленым регионом, где обитали мастодонты, леса и разнообразная дикая природа. “На новых данных отдельные строения в тайном городе видны так, как никто раньше не видел”, - указывается в отчетах ученых, открывших заброшенный Кэмп Сенчури. Благодаря использованию передовых радарных технологий НАСА, съемка позволила получить беспрецедентно четкое представление о планировке Кэмп Сенчури.

Технология, известная как радар с синтезированной апертурой для необитаемых летательных аппаратов (UAVSAR), предназначена для картографирования внутренних слоев ледяных покровов и коренных пород под ними. Она работает аналогично лидару, который часто используется для обнаружения скрытых сооружений, таких как руины древних майя. Однако вместо лазерного излучения в этом случае беспилотный летательный аппарат использовал радиоволны, чтобы проникать сквозь плотные поверхности и создавать детальные изображения того, что находится под ними.

Как указывается в отчетной документации НАСА, на данный момент повторное открытие этой бывшей военной базы США позволяет заглянуть в увлекательную военную историю. Но это также служит напоминанием о непреходящих последствиях деятельности в эпоху холодной войны.

Хотя Кэмп Сенчури пока остается замороженным, тем не менее есть опасения, что таяние льдов Гренландии может привести к обнаружению захороненных в нем отходов. Эти отходы включают радиоактивные и биологические материалы, которые представляют опасность для окружающей среды.



