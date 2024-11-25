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vizir47
Британия активно разрабатывает новый танк Challenger 3
Великобритания, с вводом программы Challenger 3, намеревается оснастить ее вооруженные силы основным боевым танком, который должен превосходить модернизированные российские танки, включая Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М.

Уроки, извлеченные из развертывания Великобританией своего танка Challenger 2 на Украине, подчеркнули необходимость его модернизации. Хотя Challenger 2, по оценкам британских экспертов, продемонстрировал свою устойчивость, ему не хватает передовых возможностей, необходимых для эффективного противодействия модернизированному российскому парку основных боевых танков (ОБТ). Такие танки, как Т-80БВМ с его мощным газотурбинным двигателем и Т-90М с его усовершенствованной броней и системами управления огнем, продемонстрировали важность постоянных инноваций в танкостроении.

В этой связи в Лондоне рассчитывают, что новая программа британской армии Challenger 3, направленная на переосмысление бронетанковых возможностей Великобритании, позволит оснастить ее вооруженные силы основным боевым танком, который должен превосходить модернизированные российские танки, включая Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. Благодаря значительным улучшениям в вооружении, защите и мобильности, Challenger 3 должен представить собой, по мнению Лондона, кардинальный скачок по сравнению со своим предшественником, Challenger 2, который участвовал в боевых действиях в Украине.

Одним из наиболее значительных изменений в основном боевом танке Challenger 3 будет его вооружение. Новый танк будет оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall L55A1, которая заменит нарезную пушку Challenger 2. Эта модернизация приведет танк в соответствие со стандартами НАТО, позволяя ему стрелять различными современными боеприпасами, включая проникающие устройства с кинетической энергией и программируемые осколочно-фугасные снаряды с воздушным разрывом (HEAB). Эти снаряды, как предполагается, обеспечат Challenger 3 превосходную огневую мощь, способную пробивать передовую композитную и реактивную броню российских танков, таких как Т-90М и Т-80БВМ.

Ожидается, что максимальная эффективная дальность стрельбы пушки Challenger 3 с усовершенствованными кинетическими снарядами превысит 4 километра, что обеспечивает значительное преимущество перед танками Т-72Б3М и Т-80БВМ, которые эффективны на дальностях 3-3,5 километра. Танк Т-90М, оснащенный более совершенной системой управления огнем и 125-мм пушкой, также может поражать цели на расстоянии около 4 километров, но использование в Challenger 3 программируемых боеприпасов дает ему, как указывается, тактическое преимущество в различных боевых сценариях. Для сравнения, нарезная пушка Challenger 2 и небольшой выбор боеприпасов ограничивали возможности ее применения в Украине, и эта проблема будет полностью решена в Challenger 3.

Что касается защиты, то Challenger 3 оснащен современной модульной композитной броней и усовершенствованной системой активной защиты (APS). Система APS предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата приближающихся противотанковых ракет и реактивных гранат, что значительно повышает живучесть против таких угроз, как российские управляемые ракеты 9М119 "Рефлекс", используемые танком Т-90М. Модернизированная пассивная броня Challenger 3 также обеспечит надежную защиту от выстрелов с кинетической энергией и осколочно-фугасных противотанковых снарядов. В отличие от этого, Challenger 2 опирается исключительно на пассивную броню, которая в Украине показала свою уязвимость перед современными противотанковыми средствами, включая беспилотники и ударные ракеты.

Мобильность также стала ключевым моментом в модернизации танка Challenger 3. Он будет оснащен усиленной трансмиссией, улучшенной подвеской и более эффективной системой охлаждения, что позволит ему эксплуатироваться в различных условиях местности и в экстремальных климатических условиях. Максимальная скорость движения Challenger 3, по оценкам, составит 60 км/ч, что сопоставимо с российским Т-90М и быстрее, чем у Т-72Б3, который развивает максимальную скорость 50 км/ч. Challenger 3 также будет иметь большую скорость заднего хода в 25 км/ч, что значительно превосходит низкую скорость заднего хода Challenger 2, составляющую всего 10 км/ч, и значительно превышает скорость заднего хода T-72B3 со скоростью 4-5 км/ч. Такая повышенная мобильность позволит Challenger 3 быстро и эффективно маневрировать на поле боя, обеспечивая тактическое преимущество во время боевых действий.

Ссистема управления огнем Challenger 3 на базе искусственного интеллекта представляет собой, по заявлениям британских военных экспертов, технологический прорыв, позволяющий быстрее обнаруживать цели и улучшать ситуационную осведомленность. По сравнению с передовым комплексом датчиков российского танка Т-90М, который включает в себя тепловизионную систему и панорамные прицелы, Challenger 3 обладает сравнимой или даже превосходящей точностью слежения и наведения на цель.

Как указывается в сообщениях британских СМИ, в рамках программы Challenger 3 были достигнуты значительные успехи с опережением графика. Первые предсерийные танки Challenger 3 поступили на испытания в начале 2024 года, а дальнейшие испытания запланированы на 2025 год. Британская армия планирует модернизировать в общей сложности 148 танков Challenger 2 до стандарта Challenger 3. Благодаря новому вооружению, повышенной живучести и превосходной маневренности ОБТ Challenger 3, бронетанковые войска Великобритании надеются противостоять вызовам современной войны и обеспечить востребованность таких танков на поле боя на десятилетия вперед.

#сво #военные новости #военное противостояние #challenger 3 #инновации в танкостроении
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