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vizir47
Китай испытал двигатель на борсодержащем топливе для подводных гиперзвуковых ракет
Китайские ученые сообщают об успешном испытании первого прямоточного гиперзвукового двигателя на борсодержащем топливе для подводных применений.

Китайские ученые сообщают о сделанном ими важном шаге в области гиперзвуковых силовых установок, успешно испытав первый прямоточный двигатель для подводных применений. НОАК запустила первый такой двигатель, работающий на борсодержащем топливе, для создания противокорабельных ракет. Этот двигатель достиг впечатляющей эффективности в 90 % в лабораторных условиях, обещая заметно улучшить наступательные возможности китайской армии.

Двигатель, являющийся крупным нововведением, способен эффективно работать в воздушной и подводной среде, используя как воздух, так и воду в качестве окислителей. Эта универсальность позволяет ему использовать гиперзвуковое оружие на двух стратегических театрах военных действий.

The world’s first underwater ramjet engine, powered by boron fuel, has been developed by PLA scientists. Photo: National University of Defence Technology

Бор, выбранный из-за его высоких энергетических свойств, позволяет ракете разгоняться почти до 5 Махов при сгорании в присутствии кислорода в воздухе. Однако активация сжигания бора под водой представляла собой серьезную проблему. Чтобы преодолеть это, исследовательская группа КНР разработала новую конструкцию, которая предоставляет возможность сжигания твердого топлива в водной среде, значительно повышая эффективность двигателя.

Бор - это химический элемент, принадлежащий к семейству металлоидов и по своим свойствам находящийся между металлами и неметаллами. Естественно редкий на Земле, он встречается в основном в виде боратов в таких минералах, как бура или кернит. Используемый во многих промышленных применениях, он играет ключевую роль в сельском хозяйстве (в качестве микроэлемента), производстве материалов (боровое волокно, керамика) и возобновляемых источниках энергии (солнечные батареи).

Китайские исследователи оптимизировали подачу водяного пара в камеру сгорания и скорректировали соотношение активных металлов, таких как магний и алюминий, в топливе. Эти изменения позволили бору более полно сгорать в виде пара, что было доказано в ходе испытаний в имитируемой лабораторной среде, имитирующей подводные условия. Во время испытаний двигатель поддерживал яркое удлиненное желтое пламя на конце сопла, со стабильным пламенем и давлением в форсажной камере, демонстрируя исключительную устойчивость в экстремальных условиях. Датчики зафиксировали скорость струи выхлопных газов, превышающую 3 Маха (3704,4 км / ч), при эффективности сгорания 87 %. За счет увеличения доли бора в смеси удельный импульс достиг рекордных значений, намного превзойдя эффективность двигателя SpaceX Raptor.

В 2022 году ученые из Национального университета оборонных технологий (NUDT) в Чанше, провинция Хунань, предложили использовать этот двигатель под водой. Ракеты и любое другое оружие, оснащенное такими двигателями, может летать в воздухе на гиперзвуковых скоростях на сотни километров и погружаться в воду для атаки сильно укрепленных целей, таких как авианосцы, на скоростях, превышающих 200 узлов.

По словам исследователей, в настоящее время ни одна страна не обладает технологией перехвата такого универсального и высокоскоростного оружия. Как сообщает South China Morning Post, если дальнейшие испытания и внедрение такой технологии окажутся успешными, это может изменить ландшафт современной войны, особенно в области гиперзвукового оружия и оружия средней дальности.

В то время как Китай широко известен своими разработками силовой установки, работающей на боре, он далеко не первая страна, которая изучает потенциал использования бора в создании гиперзвуковых ракет. Так, ВВС США экспериментировали с авиационным топливом на основе бора еще в 1950-х годах после того, как сообщения американской разведки стали указывать на зеленое пламя, вырывающееся из выхлопа советской ракеты. Это наблюдение побудило американских военных протестировать добавление бора в реактивное топливо в надежде повысить мощность сверхзвуковых бомбардировщиков. Однако первые попытки США использовать топливо с повышенным содержанием бора положительных результатов у них не продемонстрировали. Хотя использование бора действительно увеличило мощность, военно-воздушные силы США вскоре отказались от этого проекта. С воспламеняющимися частицами бора оказалось трудно справиться, они образовывали слой мусора внутри двигателя, который постепенно снижал производительность. Кроме того, бораны — химические соединения, содержащие бор, — оказались высокотоксичными, что представляет серьезную опасность для здоровья персонала, работающего с ними. Те, кто имел дело с материалами, должны были носить специальные противогазы, а сами частицы бора были летучими, часто самовоспламенялись, а в некоторых случаях даже вызывали взрывы.

Однако в последние годы гиперзвуковая гонка возродила интерес к бору, и Китай стал активно использовать этот элемент для создания высокоскоростного оружия. Китайские военные, например, разработали воздушно-реактивные двигатели, работающие на твердом топливе, содержащем наночастицы бора. Эти двигатели могут разгонять ракеты до скорости 5 Махов и выше, что является крупным достижением в ракетной технике.

Американские военные также активизировали свои исследовательские усилия в этой области. В 2021 году НАСА, финансируемое ВМС США, провело исследование, которое показало, что нанотрубки из нитрида бора, полученные путем объединения бора и азота, потенциально могут быть использованы для приведения в действие гиперзвукового оружия, достигающего скорости свыше 6400 км/ч. В 2021 году ВМС США также объявили конкурс на получение предложений по изучению “формы бора или химического соединения на его основе” для использования в топливе, как твердом, так и жидком. Несмотря на эти достижения, большинство двигателей, работающих на боре, были разработаны в основном для использования в воздухе, с акцентом на двигательные установки для гиперзвуковых полетов.

 В случае успеха китайская инновация может изменить мир современного вооружения. Разработка гиперзвукового двигателя, который может функционировать как в воздухе, так и под водой, является технологическим прорывом, который даст Китаю преимущество в растущей области мультимодальных военных систем. Последствия этой технологии выходят далеко за рамки простого повышения скорости и эффективности; они также предполагают улучшения в оперативной скрытности и поражающей способности во враждебных средах. 

#военные новости #инновации #военное противостояние #гиперзвуковой подводный двигатель #гиперзвуковые двигатели
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