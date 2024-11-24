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vizir47
Украина впервые стала применять минометные системы Alakran испанского производства в СВО
ВСУ стали использовать самоходную минометную установку Alakran испанского производства, что стало первым ее применением в активных военных действиях в ходе СВО.

Как сообщают украинские СМИ, ВСУ стали использовать самоходную минометную установку Alakran испанского производства, что стало первым ее применением в активных военных действиях в ходе СВО. Эти современные минометные системы, интегрированные в тактические машины URO VAMTAC 4x4 и поставляемые Испанией, в настоящее время находятся на вооружении 210-го отдельного штурмового полка Украины, что значительно повышает возможности украинской мобильной артиллерии на поле боя.

URO VAMTAC - это универсальное легкое тактическое транспортное средство 4x4, разработанное и производимое испанской компанией UROVESA (URO Vehiculos Especiales S.A.). Известное своими хорошими внедорожными возможностями, высокой мобильностью и прочной конструкцией, VAMTAC часто сравнивают с американским Humvee в плане маневренности. Он широко используется вооруженными силами для выполнения различных задач, включая транспортировку войск, разведку, командование и контроль, а также в качестве платформы для систем вооружения, таких как самоходный миномет Alakran. Машина оснащена надежным дизельным двигателем с турбонаддувом, обеспечивающим скорость и долговечность в сложных условиях, а также грузоподъемность, обеспечивающую адаптируемость к выполнению различных задач. Модульная конструкция VAMTAC позволяет быстро настраивать ее в соответствии с различными эксплуатационными требованиями, что делает ее важным активом ВСУ.

Alakran признан самым легким в мире мобильным минометным комплексом, обеспечивающим высокую огневую мощь, исключительную точность и сверхмобильность. Он специально разработан для решения важнейших тактических задач, возникающих на полях сражений высокой интенсивности. Система имеет двойную совместимость и может использоваться как для 120-мм, так и для 81-мм гладкоствольных или нарезных минометов. Одной из ее отличительных особенностей является запатентованная система охлаждения ствола, позволяющая вести непрерывный огонь со скоростью 16 выстрелов в минуту без ограничений по времени.

Alakran оснащен полностью цифровой системой управления огнем (FCS), которая обеспечивает точные удары. Это включает в себя автоматическое прицеливание и перенацеливание после каждого выстрела, обеспечивая точность менее 2 миль, что означает отклонение всего на 2 метра при дальности стрельбы в 1 километр. Его легкая конструкция и высокая мобильность делают его пригодным для быстрого развертывания, позволяя устанавливать практически на любое транспортное средство формата 4×4 и транспортировать вертолетом.

Система Alakran разработана Milanion NTGS, интегрированной технологической и инжиниринговой компанией, обслуживающей глобальный сектор обороны и безопасности. Компания Milanion NTGS со штаб-квартирой в Великобритании и научно-исследовательскими, инженерными и производственными мощностями в Испании и ОАЭ специализируется на разработке и поставке передовых многоплатформенных мобильных минометных комплексов. Решения компании были испытаны в боевых условиях и используются многими иностранными армиями.

 По оценкам западных военных экспертов, внедрение минометных систем Alakran в вооруженные силы Украины представляет собой значительное усиление их артиллерийских возможностей. Это развертывание не только знаменует собой первое боевое применение системы Alakran, но и подчеркивает укрепление военного сотрудничества между Испанией и Украиной. Ожидается, что предоставление такой передовой военной технологии повысит оперативную эффективность Украины в различных боевых сценариях.

Тем не менее, по мере развития ситуации в СВО, эффективность Alakran в активных боевых действиях ВСУ позволит получить ценную информацию о его оперативной эффективности и потенциальном будущем применении Украиной.

С начала СВО Испания постепенно наращивала свою военную поддержку для укрепления обороноспособности Украины. В мае 2024 года Испания и Украина официально подписали двустороннее соглашение о безопасности, предусматривающее выделение военной помощи на сумму 1 миллиард евро в течение года. Этот пакет включает в себя целый ряд различной военной техники, в том числе танки Leopard 2A4, артиллерийские системы и ракеты Patriot.

К ноябрю 2024 года Испания поставила Киеву вооружения на сумму 600 миллионов евро, а в ближайшем будущем планируется поставка еще на 300 миллионов евро. Поставленное военное имущество включает бронетехнику, боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Так, Испания поставила 10 танков Leopard 2A4 и несколько бронетранспортеров M113 для усиления бронетанковых возможностей Украины.

Помимо помимо предоставления военной техники и снарядов, Испания внесла свой вклад в подготовку украинских военнослужащих. В начале 2023 года Испания обучила 55 украинских танкистов и технических специалистов эксплуатации и техническому обслуживанию танков Leopard 2, что способствовало эффективной интеграции этих систем в вооруженные силы Украины. Как отмечают испанские СМИ, эта постоянная поддержка подчеркивает приверженность Испании усилению боеспособности Украины и отражает активные усилия Европы по оказанию помощи Украине в условиях продолжающейся СВО.

#сво #военные новости #военное противостояние #военная помощь испании украине
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