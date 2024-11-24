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vizir47
Канада передала в дар Киеву зенитно-ракетный комплекс NASAMS
Министр национальной обороны Канады объявил о прибытии в Украину переданного Оттавой в дар ЗРК NASAMS, который, по оценкам канадских военных экспертов, должен будет сыграть ключевую роль в укреплении способности Украины противостоять воздушным угрозам.

В рамках договоренностей западных союзников Киева о максимальном насыщении ВСУ снарядами и военной техникой в оставшиеся до ухода из Белого дома администрации Байдена, 22 ноября 2024 года Билл Блэр, министр национальной обороны Канады, объявил о прибытии в Украину переданного Оттавой в дар национального передового ракетного комплекса класса "Земля-воздух" (NASAMS).

По оценкам канадских военных экспертов, эта передовая система противовоздушной обороны должна будет сыграть ключевую роль в укреплении способности Украины противостоять воздушным угрозам, включая ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты. При этом обозреватели подчеркивают, что передача Оттавой в дар ЗРК NASAMS является свидетельством приверженности Канады укреплению обороноспособности Украины в ее противостоянии России.

Зенитно-ракетный комплекс NASAMS, разработанный компанией Raytheon Technologies в сотрудничестве с норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace, представляет собой неплохое решение, предназначенное для противодействия различным воздушным угрозам. Система имеет 360-градусный охват, обеспечиваемый радаром AN/MPQ-64 Sentinel, который позволяет осуществлять обнаружение и сопровождение приближающихся воздушных целей. Система известна своей высокой мобильностью, обеспечивающей быстрое развертывание и адаптируемость к различным условиям эксплуатации. NASAMS использует многоуровневый подход к обороне, способный одновременно поражать множество целей, включая низколетящие беспилотные летательные аппараты, высокоскоростные крылатые ракеты и самолеты.

В системе используется усовершенствованная ракета класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 (AMRAAM), которая обеспечивает радиус действия до 50 километров и высоту перехвата до 21 километра. Такое сочетание дальности полета и высоты позволяет ЗРК NASAMS нейтрализовывать угрозы как на средних, так и на малых высотах, что делает эту технику особенно эффективной в борьбе с современными воздушными вызовами, создаваемыми беспилотными летательными аппаратами, ракетами и самолетами. Такая адаптивность обуславливает тот факт, что ЗРК NASAMS являются предпочтительным выбором для многих стран НАТО и союзных государств, включая Соединенные Штаты и Норвегию, которые ранее уже поставили такие системы в Украину. Соединенные Штаты предоставили Украине две батареи NASAMS с 2022 года и продолжают выделять дополнительные подразделения для укрепления противовоздушной обороны Украины. Поскольку Канада теперь присоединяется к этим усилиям, прибытие системы NASAMS в Украину представляет собой значительное усиление ее возможностей в области противовоздушной обороны.

Эта последняя передача Канадой Киеву военной техники является продолжением ее военной помощи ВСУ, которая включает в себя более 300 ракет противовоздушной обороны из запасов Вооруженных сил Канады (CAF), бронетехнику, артиллерию, камеры с беспилотных летательных аппаратов и зимнее снаряжение. С начала 2022 года Канада выделила Украине 4,5 миллиарда долларов на военную помощь. Уже выделенное Оттавой финансирование предусматривает оказание военной помощи Украине до 2029 года. Эти усилия дополняются операцией UNIFIER – канадскими усилиями по обучению украинских военных, и материально-технической поддержки Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF) в транспортировке военной помощи из Канады и союзных стран в Украину.

Операция UNIFIER канадских вооруженных сил по военной подготовке и наращиванию потенциала в Украине, была начата в 2015 году по просьбе украинского правительства, а в 2023 году была расширена и продлена до марта 2026 года. С момента запуска по программе UNIFIER уже были обучены более 42 000 украинских военнослужащих и сотрудников служб безопасности тактике ведения боя и передовым военным навыкам, при этом канадцы выступают в качестве советников и наставников, а также помогают в разработке курсов военной подготовки силами военнослужащих ВСУ. Кроме того, с апреля по июль 2022 года вооруженные силы Канады оказывали помощь украинским беженцам в центрах приема, расположенных в Варшаве, которые находятся в ведении польских сил территориальной обороны.

#сво #военные новости #военное противостояние #зрк nasams #военная помощь канады украине
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