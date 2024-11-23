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vizir47
Военная политика Парижа ввергает французскую армию в глубокий кризис
Как отмечают французские сенаторы и министр обороны Франции Себастьян Лекорну, французская армия, которая ранее рассматривалась в качестве одного из оплотов системы безопасности Европы, сегодня переживает весьма серьезные кризисные явления.

Как следует из сообщений французских СМИ, французская армия, которая ранее рассматривалась в качестве одного из оплотов системы безопасности Европы,  сегодня переживает весьма серьезные кризисные явления.

Одной из главных ее проблем сегодня является не только существенный недобор новобранцев, но и увеличивающийся отток контрактников. Так, Закон о бюджете на 2023 год установил для министерства вооруженных сил уровень численности французской армии в 210 428 военнослужащих и предполагал набор 1547 новобранцев. Однако достичь этой цели не удалось, поскольку численность военнослужащих на конец финансового года составляла всего 202 122 человека, что на 4 процента меньше запланированного количества.

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«В отличие от дефляционной динамики, которая преобладала со времен окончания "холодной войны", закон о военном программировании [LPM] на 2019-2025 годы предусматривал увеличение численности французской армии на 6000 военнослужащих. Однако эти результаты, увы, не были достигнуты», - подчеркнули в своем докладе сенаторы Мари-Арлетт Карлотти и Виветт Лопес, Этот аналитический материал Сената  под названием «Надо сделать армию более привлекательной», недавно был опубликован комитетом по иностранным делам и обороне. В нем, в частности, подчеркивается, что «невыполнение уже нескольких годовых графиков набора и трудоустройства затронуло как военный, так и гражданский персонал французской армии, особенно в 2022 году, когда падение от целевого показателя Министерства обороны составило 2228 военнослужащих, после наибольшего достигнутого объема набора в 2017 году». Таким образом, цели, поставленные в планах страны LPM на 2024-30 годы, которые предусматривают создание 6300 дополнительных рабочих мест в армии к 2030 году, уже поставлены под угрозу. И эта проблема усугубится, если к тому времени планы удержания контрактников, разработанные министерством Вооруженных сил, не принесут результатов.

Касаясь последнего обстоятельства, сенаторы Карлотти и Лопес указывают на слишком большое количество разрыва и непродление контрактов в армии в последний период. При этом ими, безусловно, делается попытка объяснить, что аналогичная для французской армии проблема отмечается и в ряде других стран НАТО, в частности, в Великобритании и Соединенных Штатах.

Таким образом, согласно докладу французских сенаторов, в 2023 году «количество непродления контрактов достигло самого высокого уровня с 2017 года: 25 496 окончательных уходов из армии по сравнению с 24 952 в 2022 году». При этом, расторжение контракта новобранцами во время испытательного срока составляет довольно большую часть.

Таким образом, в 2023 году коэффициент выбытия военнослужащих из французской армии составил 35,5 % для Сухопутных войск, 20,3 % для Военно-Морского Флота и 16 % для Военно-воздушных и космических сил. Но в первую очередь у французского Сената вызывает озабоченность  резкое увеличения числа непродлений контрактов: их количество увеличилось с 1680 в 2019 году до 2920 в 2023 году. «Это на 70 % больше, чем в 2018 году», - отмечают оба парламентария. «Это иллюстрирует изменение договорных отношений между военной властью и военнослужащими и, следовательно, изменение  соотношения сил между работодателем и работником», - заключили они.

Еще одной серьезной проблемой для французской армии и безопасности Пятой республики, является, как отмечают СМИ, непродуманная политика в отношении поддержки Киева за счет национальных арсеналов.

Так, министр Вооруженных сил Себастьян Лекорну в интервью изданию CNews 21 ноября прямо указал, что поставки французской военной техники Украине не должны ухудшать национальную модель безопасности и обороны. И в этом контексте, принятое французскими политическими кругами решение о поставке шести самолетов Mirage 2000-5F (включая и вспомогательную военную технику) военно-воздушным силам Украины отступит, по его убеждению,  от этого принципа, поскольку ускорит вывод самолетов этого типа, которые Военно-воздушные и космические силы (AAE) Франции планировали использовать до 2030 года. Он, в частности, напомнил, что по состоянию на 31 декабря 2023 года в составе AAE находилось 28 самолетов Mirage 2000-5F. Эти самолеты эксплуатируются истребительной группой 1/2 "Аист", подразделением, отвечающим за противовоздушную оборону, а также истребительной эскадрильей 3/11 "Корсика", которая регулярно выполняет  задачи SUCAP по защите  вблизи Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море.

В бюджетном уведомлении, недавно опубликованном членом парламента Фрэнком Жилетти (партия Национальное объединение), он предупредил, что «вывод из эксплуатации этих  Mirage 2000-5 приведет к серьезным проблемам в обороноспособности Франции. И, чтобы не допустить этого, сначала необходимо ускорить производство 42 Rafale F4, заказанных в январе 2024 года Министерством Вооруженных сил за 5 миллиардов евро в рамках 5-го производственного транша на замену Mirage 2000-5F. Однако, по планам, первый экземпляр новых истребителей должен быть поставлен в AAE только в 2027 году.

#военные новости #военное противостояние #проблема французской армии
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