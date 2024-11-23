На фоне предстоящего возвращения Дональда Трампа в Белый дом, ВМС США реанимировали его идею разработки новой крылатой ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой, которая теперь известна как SLCM-N.

Согласно информации, опубликованной правительством Соединенных Штатов, ВМС США направили запрос на предоставление информации (RFI) о разработке крылатой ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой (SLCM-N), чтобы определить, достаточно ли ресурсов для создания нового класса ядерных крылатых ракет, а также оценить готовность промышленности к производству прототипов. Цель этой инициативы - ввести систему SLCM-N в эксплуатацию к 2034 финансовому году, а демонстрация прототипа ожидается в течение предстоящих трех лет.

Как сообщают американские СМИ, Военно-морские силы США продвигают свою стратегию ядерного сдерживания, разрабатывая крылатую ракету морского базирования (SLCM-N), которая будет размещена на борту двадцати двух ударных подводных лодок класса "Вирджиния" и построена по концепции "All Up Round" (AUR). Это включает в себя одноразовую ракету-носитель, крылатую ракету, способную нести ядерный заряд, и пусковой контейнер, позволяющий осуществлять подводные пуски с помощью Virginia Payload Tubes (VPT) или Virginia Payload Modules (VPM). Подход Военно-морского флота заключается в использовании передовых технологий и модульной конструкции открытых систем для сокращения сроков разработки и затрат на контроль при сохранении гибкости для будущих модернизаций.

Соединенные Штаты впервые представили крылатые ракеты морского базирования с ядерными боеголовками в середине 1980-х годов, развернув TLAM-N, ядерный вариант ракеты наземного базирования "Томагавк". Эти ракеты размещались как на надводных кораблях, так и на ударных подводных лодках, имели дальность действия около 2500 километров. В 1991 году президент Джордж Буш-старший объявил о выводе из действующего арсенала всех тактических ядерных вооружений морского базирования, что привело к ликвидации ракет TLAM-N к середине 1992 года. Тем не менее, Военно-морской флот сохранил за собой возможность при необходимости передислоцировать их на ударные подводные лодки. Однако в 2010 году администрация Обамы рекомендовала вывести из эксплуатации систему TLAM-N, посчитав ее излишней, учитывая другие имеющиеся ядерные возможности. Вывод этих ракет из эксплуатации был завершен в 2013 году.

В Обзоре ядерной политики администрации Трампа за 2018 год (NPR) предлагалось разработать новую крылатую ракету морского базирования с ядерной боеголовкой, которая теперь известна как SLCM-N. Правда, там не было уточнено, будет ли новый класс ракет производным от уже широко используемых «Томагавков», хотя этот вариант и считался весьма вероятным. Эта инициатива была направлена на обеспечение "нестратегического регионального присутствия" и удовлетворение потребности в "гибких и малодоходных вариантах" в ядерном арсенале США. SLCM-N была призвана усилить сдерживание региональных противников и успокоить союзников США.

В своем бюджетном запросе на 2022 финансовый год администрация Байдена выделила средства на исследования и разработку SLCM-N. Однако в NPR за 2022 год было рекомендовано отменить программу, предположив, что существующих возможностей достаточно для удовлетворения требований сдерживания. Несмотря на это, Конгресс продолжал финансировать программу SLCM-N и разработку ее боеголовки. Закон относительно национальной обороны на 2024 финансовый год обязал исполнительную власть обеспечить первоначальную работоспособность SLCM-N. Впоследствии администрация предпринимала шаги по реализации этой программы.

В то время как Военно-морской флот продолжает реализацию программы SLCM-N в соответствии с требованиями Конгресса, руководители морских служб все чаще выражают обеспокоенность по поводу того, разумно ли распылять ограниченные ресурсы. Тем не менее, несмотря на нерешительность Белого дома и Военно-морского флота при Байдене, Конгресс продолжает финансировать эту программу.

Сторонники SLCM-N утверждают, что она предлагает гибкий и жизнеспособный ядерный вариант, готовый к развертыванию в различных регионах без необходимости передового базирования ядерных средств на территориях союзников.

Как указывают американские обозреватели, поскольку избранный президент Дональд Трамп приближается к своему возвращению в Белый дом, программа ВМС США по созданию крылатых ракет морского базирования с ядерными боеголовками (SLCM-N), начатая во время его первого президентского срока, также возвращается в центр внимания.