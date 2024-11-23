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vizir47
На Украине считают, что словацкие гаубицы Zuzana 2 повысят эффективность контрбатарейной борьбы ВСУ
Глава НГУ Пивненко объявил о включении словацких гаубиц Zuzana 2 в состав артиллерийских подразделений

20 ноября 2024 года Национальная гвардия Украины (НГУ) официально объявила о включении 155-мм самоходной гаубицы Zuzana 2 в состав своих артиллерийских подразделений. Разработанные словацкой компанией Konstrukta Defence, эти гаубицы предназначены для нанесения ударов за десятки километров от ЛБС. Командующий Вооруженными силами Украины Александр Пивненко подтвердил это, заявив, что указанные словацкие гаубицы повысят эффективность контрбатарейной борьбы ВСУ и ведения огня прямой наводкой.

Согласно сообщениям украинских СМИ, Украина первоначально приобрела восемь гаубиц Zuzana 2 по контракту со Словакией, заключенному в июне 2022 года. Эти орудия были поставлены к январю 2023 года. По второму контракту, профинансированному Германией, Данией и Норвегией, Киеву было передано еще 16 единиц на сумму 93 миллиона евро, поставки были завершены в середине 2023 года, в результате чего в настоящее время в эксплуатации у ВСУ находятся 24 единицы таких гаубиц. Остается неясным, все ли эти орудия были переданы НГУ или распределены между другими украинскими подразделениями вооруженных сил, но в любом случае  они рассматриваются Киевом как ключевой компонент артиллерийского потенциала Украины.

Как указывают украинские СМИ, гаубицы Zuzana 2 были первоначально развернуты на поле боя со смешанными результатами. Несмотря на их дальнобойность и автоматизированные системы, повышающие эффективность контрбатарейных операций, в 2024 году по меньшей мере одна боевая единица была уничтожена российскими боеприпасами "Ланцет", что подчеркнуло уязвимость таких крупных артиллерийских систем перед современным высокоточным оружием, особенно перед беспилотником-камикадзе "Ланцет", который все чаще используется в СВО.

Однако, с поступлением гаубиц Zuzana 2 в Национальную гвардию,  в Киеве ожидают, что это значительно увеличит артиллерийские возможности ВСУ. Эти системы позволяют с высокой точностью поражать цели на больших расстояниях, поддерживать контрбатарейную борьбу и вносить свой вклад в более широкую артиллерийскую дуэль в ходе продолжающегося конфликта. Более того, способность Zuzana 2 к быстрому развертыванию позволяет ей занимать огневую позицию менее чем за две минуты. Эти системы предназначены как для ведения огня прямой наводкой, так и для ведения контрбатарейной борьбы.

Zuzana 2 была разработана в рамках усилий Словакии по модернизации своих артиллерийских возможностей. Ее конструкция основана на более ранней модели DANA vz. 77 и включает в себя такие усовершенствования, как ствол 155-мм калибра, автоматизированная система управления огнем и совместимость с боеприпасами стандарта НАТО. Система была представлена на международном рынке, и в настоящее время обсуждаются потенциальные контракты Словакии с Бразилией на поставку 36 единиц такого оружия.

Zuzana 2  способна стрелять боеприпасами стандарта НАТО, в том числе снарядами повышенной дальности с полным отводом ствола (ERFB–BB), обеспечивающими дальность стрельбы более 40 километров. Она оснащена полностью автоматизированной системой заряжания, обеспечивающей скорострельность пять выстрелов в минуту.

#сво #военные новости #военное противостояние #военная помощь словакии украине #самоходная гаубица zuzana 2 #словакия и украина в сво
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