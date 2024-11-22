Говоря о развитии оборонного сотрудничества между Израилем и Украиной, израильский посол Бродский подчеркнул, что Израиль считает ценным использование накопленного ВСУ опыта в борьбе с БПЛА для укрепления своих возможностей в области противовоздушной обороны.

Иностранные обозреватели отмечают происходящее в последнее время укрепление сотрудничества в области обороны между Израилем и Украиной. В частности, наиболее активно в последнее время такое партнерство происходит в форме обмена опытом и технологиями в борьбе с беспилотниками. Как сообщается, Израиль, столкнувшийся с участившимися атаками беспилотников с разных направлений, включая Ливан, Сирию и Йемен, решил изменить свою стратегию в отношении оборонного сотрудничества с Украиной и использовать проверенный ВСУ на практике опыт в противодействии беспилотникам, используемым в ходе СВО.

На пятом Киевском еврейском форуме посол Израиля в Украине Михаил Бродский отметил технологические достижения Украины в области защиты от беспилотников. "Израиль должен изучить этот опыт, использовать его, и мы уже делаем это, потому что сталкиваемся с той же проблемой, что и иранские беспилотники на нашей территории", - заявил он. Бродский также подчеркнул, что СВО в Украине привела к быстрому развитию инновационных военных технологий, которые Израиль считает ценными для укрепления своих возможностей в области противовоздушной обороны.

С учетом того, что с начала СВО в 2022 году Украина столкнулась с многочисленными атаками беспилотников, в том числе и аналогичных иранским беспилотниками-камикадзе "Шахед-136", Израиль проявляет повышенную заинтересованность в опыте ВСУ по противодействию таким БПЛА, учитывая, что эти недорогие низколетящие беспилотники представляют серьезную угрозу для гражданской и военной инфраструктуры.

Как указывают ВСУ в общении с израильским представителями, частое использование таких БПЛА привело к перегрузке традиционных систем обороны, что побудило Украину к разработке экономически эффективных решений для противодействия этой угрозе. Среди этих инноваций - системы акустического обнаружения на основе искусственного интеллекта. Так, украинские компании, такие как Zvook, разработали акустические датчики, способные обнаруживать беспилотники на расстоянии нескольких километров с высокой точностью и минимальным количеством ложных тревог. Эти легкие и доступные по цене противодронные устройства обеспечивают быстрое реагирование и снижают ущерб, причиняемый ударами беспилотников. Кроме того, Украина разрабатывает беспилотные летательные аппараты-перехватчики и портативные системы борьбы с беспилотниками, создавая гибкую и адаптивную сеть обороны.

Как сообщают израильские СМИ, компании еврейского государства, которые поначалу не решались сотрудничать с украинскими оборонными фирмами, теперь активно стремятся к сотрудничеству из-за растущей угрозы беспилотников. Недавние партнерские отношения включают в себя усилия по развертыванию систем раннего предупреждения и передовых технологий обнаружения.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил растущий интерес израильских компаний, таких как Elbit и R2, к украинским решениям. Как указывают израильские СМИ, это сотрудничество открывает Израилю доступ к проверенным технологиям, а Украине - возможности для интеграции израильского опыта и расширения своего международного присутствия. При этом обозревателями отмечается, что это сотрудничество подчеркивает взаимодополняющие преимущества обеих стран, «технологический опыт Израиля и доступ к передовым системам в сочетании с инновациями Украины, проверенными на практике, позволяют противостоять общим угрозам». Посол Корнийчук подчеркнул важность такого взаимодействия, заявив: "Израиль и Украина могут вместе разработать решения, которые принесут пользу как во время, так и после конфликта".

В процессе общения на пятом Киевском еврейском форуме представители обеих стран особенно подчеркивали, что, поскольку глобальная угроза, исходящая от беспилотных летательных аппаратов, продолжает расти, сотрудничество между Израилем и Украиной может заложить основу для новых инноваций в области обороны, повышающих безопасность как на региональном, так и на международном уровнях. И явно в русле указанных планов на днях замглавы МИД Израиля Шарен Хаскель предложила передать Украине захваченное израильскими военными у «Хезболлы» на юге Ливана оружие российского производства, хотя до сих пор Тель-Авив ограничивался в основном гуманитарной помощью Киеву.