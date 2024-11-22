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vizir47
США побили рекорд по созданию самого мощного компьютера в мире
Согласно опубликованной Национальной лабораторией ОК-Риджа в США информации, суперкомпьютер Frontier достиг впечатляющего уровня производительности, достигнув 1,35 эксафлопс, или 1,35 квинтиллиона вычислений в секунду.

Суперкомпьютер Frontier, разработанный Национальной лабораторией ОК-Риджа в США, только что достиг, согласно опубликованной информации, впечатляющего уровня производительности в 1,35 эксафлопс, или 1,35 квинтиллиона вычислений в секунду. Этот мировой рекорд позиционирует Frontier как ключевого игрока в глобальных научных исследованиях, способного решать самые сложные вычислительные задачи.

Large group of staff standing in front of computing cabinets in data center that houses the Frontier supercomputer at Oak Ridge National Laboratory

Комментаторы подчеркивают, что, спустя три года после того, как Frontier первым преодолел барьер exaflop, он продолжает устанавливать рекорды.

На этой неделе суперкомпьютерная система HPE Cray EX продемонстрировала новые высокие показатели скорости решения задач и была включена в список TOP500 на Международной конференции по высокопроизводительным вычислениям, сетям, хранению и анализу (SC24) в Атланте. Команда Frontier достигла высокой производительности Linpack, или HPL, в 1,35 эксафлопс, или 1,35 квинтиллиона вычислений в секунду, используя арифметику двойной точности - 64-разрядный международный научный стандарт точности вычислений.

“Новые показатели Frontier отражают огромный вклад специалистов OLCF в области вычислительной техники, которые знают, как наилучшим образом оптимизировать передовые высокопроизводительные вычислительные системы для удовлетворения растущих потребностей нашего научного сообщества пользователей”, - сказала Джина Турасси, заместитель директора лаборатории вычислительной техники и компьютерных наук Oak Ridge National Laboratory (ORNL). “Они никогда не перестают расширять границы на протяжении всего срока службы системы”, - добавила она.

Frontier выделяется своей инновационной архитектурой, состоящей из тысяч узлов, каждый из которых представляет собой автономный суперкомпьютер с одним процессором и четырьмя графическими процессорами. Эти узлы соединены между собой более чем 145 километрами кабелей, что способствует оптимальному задействованию имеющихся у него возможностей при решении сложных проблем.

Использование арифметики двойной точности, международного стандарта точности научных расчетов, позволяет Frontier моделировать явления с беспрецедентной точностью. Такие области, как моделирование раковых клеток или сверхновых, напрямую выигрывают от использования возможностей Frontier.

Суперкомпьютер Frontier дебютировал в 2022 году с более чем 9 400 узлами, и с тех пор команда управления им добавила еще 400 узлов, и на данный момент их общее количество превышает 9 800. Последний тест HPL был проведен на 9 500 узлах. По оценкам Теодора Гайста, ИТ-консультанта и бизнес-аналитика, около половины улучшенных показателей Frontier можно отнести на счет новых узлов, которые использовались для разработки и тестирования приложений в рамках проекта Exascale Computing.

Как указывают американские исследователи, увеличение скорости Frontier эквивалентно увеличению вычислительной мощности всего суперкомпьютера с увеличением на 150 петафлопс по сравнению с его предшественником, суперкомпьютером Summit, который недавно был снят с производства.

Сверхвозможности Frontier проявляются не только в традиционных научных расчетах. Его способность выполнять вычисления со смешанной точностью, достигающей 11,4 эксафлопс, открывает, по заключениям ученых, новые возможности для приложений в области искусственного интеллекта (ИИ). Смешанная точность позволяет Frontier решать задачи в десятки раз быстрее без ущерба для качества результатов. Это особенно актуально для исследований, требующих как высокой скорости, так и высокой точности.

Команда в Oak Ridge Leadership Computing Facility, которая управляет компьютером Frontier, известна своим опытом в области вычислений в масштабе exascale. Комментаторы новых достижений и возможностей компьютера Frontier подчеркивают, что объявление исследователями ORNL последних достигнутых результатов на международном конгрессе высокопроизводительных вычислений (SC24) в Атланте укрепило лидирующие позиции Frontier в решении основных научных проблем. Включение  Frontier в лидеры списка TOP500 за ноябрь 2024 года подчеркивает его решающую роль в развитии науки и технологий. 

#инновации #инновации в it #суперкомпьютер frontier
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