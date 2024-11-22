Опубликованное Министерством обороны Украины видео вызвало множественные вопросы относительно происхождения у ВСУ отдельных образцов иностранной военной техники. В частности, о секретной поставке Нидерландами Киеву гаубиц M109A2.

Недавно опубликованное Министерством обороны Украины видео вызвало множественные вопросы относительно происхождения у ВСУ отдельных образцов иностранной военной техники.

Так, на кадрах, снятых в 199-м учебном центре воздушно-десантных войск ВСУ, показаны артиллерийские учения с использованием самоходных гаубиц. Некоторые наблюдатели сразу идентифицировали эти машины как M109A2, однако утверждение, что это гаубицы M109A2, которые, возможно, были тайно переправлены Нидерландами, было впервые выдвинуто польским военным изданием Defence24. В июне 2024 года в аккаунте соцсети, который отслеживает поставки оружия в Украину, уже упоминалась возможная поставка этих машин в Украину из Нидерландов.

Как указывают западные военные эксперты, несколько факторов подтверждают теорию о причастности голландцев к секретной передаче Киеву этих гаубиц. Во-первых, камуфляж на машинах, показанных на видео, очень похож на тот, что используется на M109A2, ранее находившихся на вооружении голландской армии, что подтверждается фотоархивами. Эти системы, которые больше не находятся на вооружении в Нидерландах, возможно, хранились там до их передачи в Украину. Во-вторых, видимый износ гаубиц свидетельствует о том, что они хранились на складе в течение длительного времени, что согласуется с идеей о том, что это списанное вооружение, предназначенное скорее для тренировок, чем для боевых действий.

Кроме того, конструкция башни, показанная на видео, кажется простой, ей не хватает современных функций M109A6 Paladin, таких как внешние датчики, усиленная броня и более угловатая форма. Ствол орудия соответствует 155-мм модели M185, используемой в вариантах M109A2 и M109A3. Другие детали, такие как отсеки для хранения в задней части башни, соответствуют типичной конфигурации моделей M109A2/A3. Эти наблюдения позволяют предположить, что Украина располагает гаубицами M109A2.

M109A2 - это модернизированная версия американской самоходной гаубицы M109, приобретенной Нидерландами в 1980-х годах для модернизации своих артиллерийских войск. Она оснащена 155-мм пушкой M185, установленной на платформе M178, обеспечивающей дальность стрельбы обычными снарядами в 18 км и до 24 км реактивными снарядами. Машина вмещает до 36 снарядов и оснащена крупнокалиберным пулеметом M2 Browning 50-го калибра для ближней обороны. Оснащенный двигателем Detroit Diesel 8V71T мощностью 405 лошадиных сил, транспорт M109A2 развивает максимальную скорость 56 км/ч и имеет запас хода около 350 км.

Нидерланды модернизировали свой парк M109A2, добавив панорамный перископ для улучшения прицеливания и наблюдения. Алюминиевая броня M109A2 толщиной 31,8 мм обеспечивает защиту от шрапнели и огня стрелкового оружия, но остается уязвимой для современных противотанковых средств. Эти гаубицы были сняты с вооружения Голландии в 1990-х и 2000-х годах, а некоторые единицы были сохранены, проданы или переданы в другие страны. Их надежность и простота сделали их приемлемыми для артиллерийской поддержки и учебных целей.

Правительство Нидерландов не делало никаких официальных заявлений относительно передачи гаубиц M109A2 Украине. Однако такой шаг согласуется с политикой сдержанной военной помощи, принятой несколькими европейскими странами с начала СВО. Многие системы вооружения и военная помощь, такие как беспилотники и боеприпасы, были доставлены без публичного объявления, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях с Россией.

Как утверждают западные военные эксперты, гаубица M109A2, приобретенная Нидерландами в 1980-х годах, остается функциональной, несмотря на свой возраст.

Эти гаубицы остаются на вооружении в таких странах, как Греция, Саудовская Аравия, Тайвань и Ливан, что подчеркивает их неизменную актуальность даже после появления более совершенных моделей, таких как M109A6 Paladin. Использование M109A2 на Украине служит нескольким стратегическим целям ВСУ. Во-первых, использование более старых систем позволяет Украине сохранить другую свою более совершенную артиллерию для активных боевых действий. Во-вторых, их использование воздушно-десантными войсками Украины подчеркивает важность реальных условий обучения артиллерийских расчетов. Даже вышедшие из эксплуатации системы могут дать персоналу ценный опыт эксплуатации.

Вместе с тем западными обозревателями отмечается, что эта ситуация отражает более широкие тенденции в западной военной помощи Украине, о которой часто не сообщается. Слухи о поставках гаубиц M109A2 распространялись в социальных сетях еще в середине 2024 года, хотя официальных подтверждений не последовало. Если это подтвердится, то такое развитие событий будет свидетельствовать о продолжающемся международном сотрудничестве, направленном на укрепление обороноспособности Украины, избегая при этом прямой конфронтации с Россией.