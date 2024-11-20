Как следует из сообщений западных СМИ, такие ведущие европейские энергетические компании, как BP, Shell и Equinor, похоже, решили пересмотреть свои планы энергетического перехода, начатые несколькими годами ранее и вернуться к своей прошлой энергетической ориентации.

Спустя почти пять лет после того, как транснациональная нефтегазовая компания BP со штаб-квартирой в Лондоне запустила амбициозный проект по преобразованию своей бизнес-модели из обычной нефтяной компании в компанию, ориентированную на низкоуглеродную энергетику, этот британский гигант, а также его европейские конкуренты, такие как Shell и Equinor, похоже, решили вернуться к своей прошлой энергетической ориентации. Эти компании, как следует из ряда информационных сообщений западных СМИ, воссоединяются со своими корнями как крупные игроки в нефтегазовой отрасли, и это решение явно продиктовано необходимостью активизировать свои акции на фондовом рынке и убедить инвесторов в будущей прибыли от такой деятельности.

Как отмечают обозреватели, эта переориентация происходит в контексте, отмеченном двумя основными событиями: энергетическими проблемами, вызванными отказом Запада под влиянием Вашингтона от российских энергоносителей, и снижением рентабельности проектов в области возобновляемых источников энергии, особенно оффшорной ветроэнергетики, из-за растущих затрат, проблем с цепочками поставок и ряда технических проблем. Эти факторы побудили эти компании пересмотреть свои планы энергетического перехода, начатые несколькими годами ранее.

Как следует из недавних сообщений британских СМИ, в ответ на эти вызовы генеральный директор BP Мюррей Окинклосс объявил о планах многомиллиардных инвестиций в новые нефтегазовые разработки, особенно на побережье Мексиканского залива в США и на Ближнем Востоке. В то же время BP резко сократила свои низкоуглеродные операции, приостановив 18 потенциальных проектов по производству водорода на начальном этапе и планируя продажу своих ветряных и солнечных электростанций.

Shell и Equinor также сократили свою деятельность в сфере возобновляемых источников энергии. Так, Shell отказалась от проектов по производству плавучих ветряных турбин и водородных электростанций, ушла с энергетических рынков Европы и Китая, продала нефтеперерабатывающие заводы и снизила план по сокращению выбросов углекислого газа на 2030 год. Государственная норвежская международная энергетическая компания Equinor, со своей стороны, начала капитальный пересмотр собственного низкоуглеродного бизнеса, теперь сосредоточившись на более продвинутых проектах в области оффшорной ветроэнергетики.

Однако, как указывает, например, Reuters, несмотря на замедление темпов реализации своих планов по переходу на возобновляемые источники энергии, эти компании не отказываются полностью от инвестиций в низкоуглеродную энергетику. Они продолжают разрабатывать некоторые уже реализуемые проекты по производству морских ветряных турбин и заявляют, что могли бы инвестировать больше, если бы рентабельность инвестиций была конкурентоспособной. Кроме того, они разрабатывают водородные проекты в первую очередь для уменьшения углеродного следа от своих операций по переработке.

Указанная ситуация, по заключениям западных экспертов, иллюстрирует неустойчивый баланс между удовлетворением ожиданий акционеров в отношении краткосрочной прибыли и долгосрочными инвестициями в возобновляемые источники энергии. Эта динамика осложняется неопределенными перспективами потребления ископаемого топлива и прогнозами Международного энергетического агентства, которое указывает, что пик мирового спроса на нефть появится к концу десятилетия.

Вместе с тем, французская TotalEnergies, со своей стороны, продолжает наращивать инвестиции в низкоуглеродную энергетику, при этом в 2023 году 35% ее инвестиций (5,9 млрд долларов) было направлено в указанный сектор. Эта энергетическая группа стремится утроить свои мощности по производству электроэнергии из возобновляемых источников к 2025 году. Тем не менее, она также сохраняет значительные инвестиции в ископаемое топливо, выделив 12 миллиардов долларов в новые нефтегазовые проекты в 2024 году. Указанные шаги явно обусловлены прогнозами, что добыча углеводородов будет расти на 2-3% в год до 2028 года, в связи с чем они будут по-прежнему составлять 81,5% производства энергии компанией в 2030 году.