Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Европейские энергетические гиганты переключаются с экологически чистой энергии на нефть и газ
Как следует из сообщений западных СМИ, такие ведущие европейские энергетические компании, как BP, Shell и Equinor, похоже, решили пересмотреть свои планы энергетического перехода, начатые несколькими годами ранее и вернуться к своей прошлой энергетической ориентации.

Спустя почти пять лет после того, как транснациональная нефтегазовая компания BP со штаб-квартирой в Лондоне запустила амбициозный проект по преобразованию своей бизнес-модели из обычной нефтяной компании в компанию, ориентированную на низкоуглеродную энергетику, этот британский гигант, а также его европейские конкуренты, такие как Shell и Equinor, похоже, решили вернуться к своей прошлой энергетической ориентации. Эти компании, как следует из ряда информационных сообщений западных СМИ, воссоединяются со своими корнями как крупные игроки в нефтегазовой отрасли, и это решение явно продиктовано необходимостью активизировать свои акции на фондовом рынке и убедить инвесторов в будущей прибыли от такой деятельности.

Как отмечают обозреватели, эта переориентация происходит в контексте, отмеченном двумя основными событиями: энергетическими проблемами, вызванными отказом Запада под влиянием Вашингтона от российских энергоносителей, и снижением рентабельности проектов в области возобновляемых источников энергии, особенно оффшорной ветроэнергетики, из-за растущих затрат, проблем с цепочками поставок и ряда технических проблем. Эти факторы побудили эти компании пересмотреть свои планы энергетического перехода, начатые несколькими годами ранее.

Ces géants de l'énergie européens prennent un virage inattendu sur les énergies vertes et commencent à revenir au pétrole et au gaz

Как следует из недавних сообщений британских СМИ, в ответ на эти вызовы генеральный директор BP Мюррей Окинклосс объявил о планах многомиллиардных инвестиций в новые нефтегазовые разработки, особенно на побережье Мексиканского залива в США и на Ближнем Востоке. В то же время BP резко сократила свои низкоуглеродные операции, приостановив 18 потенциальных проектов по производству водорода на начальном этапе и планируя продажу своих ветряных и солнечных электростанций.

Shell и Equinor также сократили свою деятельность в сфере возобновляемых источников энергии. Так, Shell отказалась от проектов по производству плавучих ветряных турбин и водородных электростанций, ушла с энергетических рынков Европы и Китая, продала нефтеперерабатывающие заводы и снизила план по сокращению выбросов углекислого газа на 2030 год. Государственная норвежская международная энергетическая компания Equinor, со своей стороны, начала капитальный пересмотр собственного низкоуглеродного бизнеса, теперь сосредоточившись на более продвинутых проектах в области оффшорной ветроэнергетики.

Однако, как указывает, например, Reuters, несмотря на замедление темпов реализации своих планов по переходу на возобновляемые источники энергии, эти компании не отказываются полностью от инвестиций в низкоуглеродную энергетику. Они продолжают разрабатывать некоторые уже реализуемые проекты по производству морских ветряных турбин и заявляют, что могли бы инвестировать больше, если бы рентабельность инвестиций была конкурентоспособной. Кроме того, они разрабатывают водородные проекты в первую очередь для уменьшения углеродного следа от своих операций по переработке.

Указанная ситуация, по заключениям западных экспертов, иллюстрирует неустойчивый баланс между удовлетворением ожиданий акционеров в отношении краткосрочной прибыли и долгосрочными инвестициями в возобновляемые источники энергии. Эта динамика осложняется неопределенными перспективами потребления ископаемого топлива и прогнозами Международного энергетического агентства, которое указывает, что пик мирового спроса на нефть появится к концу десятилетия.

Вместе с тем, французская TotalEnergies, со своей стороны, продолжает наращивать инвестиции в низкоуглеродную энергетику, при этом в 2023 году 35% ее инвестиций (5,9 млрд долларов) было направлено в указанный сектор. Эта энергетическая группа стремится утроить свои мощности по производству электроэнергии из возобновляемых источников к 2025 году. Тем не менее, она также сохраняет значительные инвестиции в ископаемое топливо, выделив  12 миллиардов долларов в новые нефтегазовые проекты в 2024 году. Указанные шаги явно обусловлены прогнозами, что добыча углеводородов будет расти на 2-3% в год до 2028 года, в связи с чем они будут по-прежнему  составлять 81,5% производства энергии компанией в 2030 году. 

#европейская энергетика #развитие энергетического рынка европы
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SHOT: В Курской области из окружения не успели выбраться 1000 украинских солдат
9
В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
4
В сети появились первые отзывы о S.T.A.L.K.E.R. 2 после утечки релизной версии
14
Экс-офицер армии США Дэвис: ATACMS присоединится к F-16 и HIMARS, как к бесполезному оружию ВСУ
2
Bild: Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА Helsing с ИИ, имунных к РЭБ
+
"Военная хроника" показала карту регионов РФ, куда могут дотянуться ракеты ATACMS украинских ВС
1
Новый китайский истребитель-невидимка собирается пролететь «до самого космоса»
+
В Европе повреждено два подводных интернет-кабеля
11
До конца года в Московской области откроют движение по четырём новым автодорогам
+
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
3
Первые игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили нестабильную работу игры и низкую частоту кадров
21
Redmi K80 Pro появился в базе данных Geekbench
+
В Китае строят новый завод за $5 млрд долларов для производства чипов по зрелым техпроцессам
6
Смартфоны Xiaomi Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra получат SoC Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite
1
Новое обновление Samsung Android 15 может официально распространиться на более чем 50 устройств
2
Axios: Разрешение США на удары ракетами ATACMS затронет только границы Курской области
2
Стремительное развитие искусственного интеллекта остановилось несмотря на огромные инвестиции
3
Утилита Tiny11 core builder получила поддержку Windows 11 24H2, позволяя уменьшить размер ОС до 3 ГБ
2
Газманов и SHAMAN обсудят необходимость дополнения школьной программы по музыке
2
В Кремле заявили о неприемлемости варианта «заморозки» украинского кризиса
+

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
204
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
69
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
22
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
28
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
19
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
2
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
5
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
01:08
В 5-м квартале со своим тупым юмором он был более уместен.
Зеленский анонсировал амбициозный план по укреплению Украины
Izi Free
00:59
Я думаю наоборот народ купить меньше видеокарт Nvidia для игр главная причина будет цена боюсь представить сколько это чудо будет стоить а на Amd видеокарт как всегда будет ниже чем у Nvidia как этот...
Поставщик систем охлаждения утверждает, что видеокарты Nvidia RTX 50 захватят весь рынок GPU
Denis Semenov
00:57
Почему я не куплю 9800х3D? Да потому что у меня 5900х и мне на хер этоти дорогущие проццы 9800 и 9900 и 9950. + 3080 TI всё гуд!
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Валерий Агапов
00:53
Не понимаю почему оправдываемся. НАТО открыто воюет, Подготовка к ядерной войне открыто идёт, Ну если и есть, ну и что? Их основной фронт на Востоке, если Япония и Юж. Корея. попрут. Армия КНДР совсем...
Пентагон не смог доказать присутствие военных КНДР в Курской области
Vergo
00:53
Народ РФ глубоко благодарен руководству ЦБ за курс 100 р\1усд... И желает ему здоровья...
Курс доллара преодолел отметку в 100 рублей
ニコライ レイヴン
00:50
Не было бы оружия, не летели бы ракеты, но видать сало в голове мешает думать?
Боррель: Украина может использовать ATACMS против России на расстоянии до 300 км
lewile
00:49
Ох уж эти турки, всё никак не могут понять что жопа у них узковата сразу на двух стульях сидеть. А вот на кукан насадить могут, но рыбку не дадут...
Президент Турции заявил, что на G20 предложит вариант «заморозки» украинского конфликта
lewile
00:47
Типа отказался, хохлы кнопку пуск нажать не смогут....
Шольц вновь заявил, что не собирается передавать Украине крылатые ракеты Taurus
ニコライ レイヴン
00:46
Каждая вторая сделаная на украине?
Первые игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили нестабильную работу игры и низкую частоту кадров
corsi
00:46
Судя по их "успешности" и замене главкома, который хоть что-то понимал - не иначе как клоуны все планируют.
На Украине заявили, что операция ВСУ на левобережье Днепра была спланирована Британией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем