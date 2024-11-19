Исследование, проведенное датскими исследователями и нацеленное на рецептор, который до сих пор мало изучался, показывает очень многообещающие результаты и может проложить путь к лечению ожирения и диабета 2 типа без побочных эффектов

Доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованный в марте, раскрывает тревожные цифры по глобальному ожирению: в 2022 году этим заболеванием был поражен почти миллиард человек, что в два раза больше, чем в 1990 году. Эти обстоятельства ставят борьбу с ожирением в центр внимания мировой системы здравоохранения.

В последние годы число людей, получающих медикаментозное лечение от ожирения, стремительно растет. Миллионы людей во всем мире получают пользу от гормональных препаратов на основе GLP-1, таких как Wegovy и Ozempic, которые помогают им сбросить вес. Это лечение способствует тому, что в статистические данные о тяжелом ожирении во всем мире попадает меньше людей.

Недавнее исследование, проведенное датскими исследователями, посвященное изучению подхода, нацеленного на рецептор, который до сих пор мало изучался, показывает очень многообещающие результаты. По мнению авторов, это достижение может проложить путь к лечению ожирения и диабета 2 типа без побочных эффектов (таких как потеря мышечной массы или тошнота).

В последние годы на рынке появилось множество методов лечения избыточного веса, в основе которых лежит гормон инкретин GLP-1, отличающийся своей эффективностью. Одними из наиболее популярных являются препараты, содержащие семаглутид и тирзепатид, которые, как было указано производителями этих лекарств, не только эффективны для снижения веса, но и для улучшения функции почек. Эти методы лечения также помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и нейродегенеративных заболеваний.

Согласно клиническим испытаниям, это лечение может позволить в среднем снизить вес на 15 %, что объясняется его способностью в качестве агониста рецепторов GLP-1 снижать аппетит за счет усиления чувства сытости.

Однако, хотя эти препараты показали положительные результаты в клинических исследованиях, они не лишены побочных эффектов, таких как тошнота и рвота. В частности, препарат GLP-1-Wegovy может вызвать быстрое восстановление веса после прекращения лечения. Чтобы решить эти проблемы, исследователи из Копенгагенского университета сосредоточили свои исследования на разработке нового типа эффективного лечения для 380 миллионов человек, страдающих ожирением и диабетом 2 типа во всем мире.

«Хотя терапия на основе GLP-1 изменила уход за пациентами, страдающими ожирением и диабетом 2 типа, сдерживание расхода энергии и контроль аппетита без тошноты остаются ключевыми целями», - объясняет профессор Зак Герхарт-Хайнс из Центра фундаментальных метаболических исследований в Копенгагенском университете. Таким образом, исследователи разработали подход, нацеленный на рецептор нейрокинина 2 (NK2R).

Баланс между потребленной и затраченной энергией имеет основополагающее значение для определения массы тела. Потребление калорий сверх затрат приводит к увеличению веса, в то время как дефицит калорий приводит к потере веса. Процедуры на основе инкретина были разработаны для снижения аппетита без сжигания калорий. Таким образом, исследования ученых из Копенгагенского университета сводились к выяснению, можно ли увеличить расход калорий в состоянии покоя при одновременном снижении аппетита без побочных эффектов. Исходя из этой идеи, ученые исследовали потенциал агонизма рецептора NK2R.

Для начала исследователи изучили влияние активации рецептора NK2R на мышиных моделях. Генетическое тестирование показало, что этот рецептор играет роль в энергетическом балансе и контроле уровня сахара в крови. «Активация рецептора не только увеличила безопасное сжигание калорий, но и снизила аппетит без каких-либо признаков тошноты», - отметили в своем заявлении ученые.

Воодушевленная этими результатами, команда провела испытания на приматах с избыточным весом и диабетом (тип 2). Эта вторая фаза показала, что активация рецептора NK2R привела к заметной потере веса, улучшению чувствительности к инсулину, а также снижению уровня сахара в крови, триглицеридов и холестерина. Следующим этапом были клинические испытания. «Это открытие может способствовать разработке нового поколения методов лечения, потенциально более эффективных и лучше переносимых», - заключает команда ученых Копенгагенского университета.

Результаты указанных исследований опубликованы в журнале Nature.