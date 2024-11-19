Northrop Grumman объявила о поставке ВВС США первой испытательной ракеты SiAW, которая обеспечит возможность нанесения ударов по быстро перемещаемым важным целям за пределами радаров противовоздушной обороны.

Компания Northrop Grumman объявила о поставке ВВС США первой испытательной ракеты Stand-in-Attack Weapon (SiAW), которая обеспечит возможность нанесения ударов по быстро перемещаемым целям за пределами радаров противовоздушной обороны в условиях запрета доступа в боевую зону (A2/AD) для самолетов 5-го поколения и будущих усовершенствованных систем.

Приоритетными целями SiAW являются пусковые установки баллистических ракет театра военных действий, пусковые установки наземных и противокорабельных крылатых ракет, постановщики помех и РЭБ, противоспутниковые системы и интегрированные системы противовоздушной обороны, командно-диспетчерские пункты, противоспутниковые системы, другие ценные и быстроперемещающиеся цели. Чтобы адаптироваться к постоянно меняющимся угрозам, в конструкции ракеты предусмотрены интерфейсы с открытой архитектурой, которые позволят быстро модернизировать подсистемы до уровня, расширяющего возможности истребителя в полевых условиях.

С поставкой первой ракеты SiAW начнутся ее летные испытания, направленные на проверку безопасного взаимодействия с воздушным судном после ее старта и отделения от самолета-носителя, как эта ракета впишется в боевое оснащение истребителя F-35. Хотя ранее в ВВС США заявляли, что ракета будет использоваться и самолетами B-21, однако в последнее время было принято решение, что именно истребитель F-35 в настоящее время является единственным рассматриваемым самолетом-носителем этого новейшего оружия. Как только этот этап будет завершен, ожидается, что программа перейдет к масштабному наращиванию потенциала ракет SiAW в ВВС США, прежде чем они будут внедрены на истребителях F-35A Lightning II а затем, возможно, на бомбардировщиках-невидимках B-21 Raider.

Военно-воздушные силы США создали эту программу SiAW в 2018 году и запросили 160,4 миллиона долларов на ее развитие в своем бюджете на 2021 год, увеличив его до 364,5 миллионов долларов в 2025 году. В запросе не было указано, сколько в общей сложности будет стоить это оружие. Затем в сентябре 2023 года ВВС США заключили с компанией Northrop Grumman контракт на сумму около 705 миллионов долларов на поставку оружия класса "воздух-земля" нового поколения, которое будет устанавливаться на самолеты F-35A. В основу SiAW положена усовершенствованная противоракетная управляемая ракета повышенной дальности (AARGM-ER), которая в настоящее время находится на продвинутой стадии разработки ВМС США.

Истребитель F-35A Lightning II планируется в качестве основного ударного средства нового оружия SiAW. Военно-воздушные силы США планируют приступить к практическому внедрению в вооруженные силы ВВС этого оружия к 2026 году, а к 2028 году планируют закупить 400 таких ракет, в конечном счете доведя их количество до 3000 в последующие годы. В качестве промежуточного решения, до принятия на вооружение ракет SiAW, ВВС США закупят усовершенствованную противорадиолокационную ракету Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER).

Ожидается, что ракета SiAW будет быстрее, чем нынешняя AGM-88 HARM и будущая AARGM-ER, и обладать большей, пока не уточненной дальнобойностью. Оружие будет оснащено множеством датчиков и GPS-навигатором высокого разрешения, а также интерфейсами с открытой архитектурой. С момента заключения контракта на ракету SiAW о новом оружии известно немного. Заявление компании Northrop Grumman о поставке первой испытательной ракеты также было очень кратким и не содержало новых подробностей или характеристик ракеты SiAW. Известно лишь, что ракета SiAW разрабатывается в соответствии с подходом к цифровому сбору данных (DA), который делает упор на инновации. Промежуточные боевые возможности поддерживаются в рамках программы ВМС по созданию противоракетных управляемых ракет повышенной дальности (AARGM-ER) с улучшенной боеголовкой и интеграцией с истребителем F-35 (включая универсальный интерфейс вооружения UAI и планирование миссий).

ВВС США планируют приобрести ракеты SiAW на сумму около 9 миллиардов долларов, а фактическое приобретение ракет SiAW начнется в 2026 году после проведения испытаний.