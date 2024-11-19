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vizir47
ВВС США планируют создать новые логистические беспилотники
ВВС США заключили с аэрокосмической компанией Silent Arrow серию контрактов на создание новых логистических беспилотников, предназначенных для совместной работы с пилотируемыми истребителями, такими как F-35 или будущий NGAD.

Для разработки нового поколения автономных летательных аппаратов, предназначенных для совместной работы с пилотируемыми истребителями, такими как F-35 или будущий NGAD (Next Generation Air Dominance), в ВВС США создана программа Collaborative Combat Aircraft (CCA). Такие беспилотные летательные аппараты, оснащенные передовым искусственным интеллектом, будут играть дополнительную роль в расширении возможностей военно-воздушных сил, включая разведку, радиоэлектронную борьбу, транспортировку боеприпасов и нанесение точечных ударов. Их интеграция основана на сложных алгоритмах координации, обеспечивающих бесперебойное взаимодействие с пилотируемыми самолетами и снижающих риски для экипажей. Программа CCA, которая все еще находится на стадии разработки прототипа, представляет собой стратегический шаг вперед в использовании автономных технологий в современных конфликтах.

В рамках реализации указанной программы CCA, научно-исследовательская лаборатория ВВС (AFRL) США объявила о том, что с аэрокосмической компанией Silent Arrow, занимающейся разработкой транспортных беспилотников,   заключен контракт в размере 1,8 млн долларов на разработку и летные испытания беспилотника Silent Arrow CLS-200, предназначенного для логистических целей в интересах американской армии. Военно-воздушные силы США планируют создать новый беспилотный летательный аппарат, способный перевозить грузы весом в 500 фунтов  (226 кг) на расстояние более 230 миль.

Concept rendering of Silent Arrow CLS-300 (Contested Logistics System, 300 Nautical Miles)

В основе CLS-200 будут использованы наработки уже созданного этой компанией беспилотника GD-2000, первого в мире беспилотного планера для доставки больших грузов, который уже запущен в серийное производство и используется самолетами C-130H, MC-130J, C-27J и Airbus A400M в Соединенных Штатах и ряде зарубежных стран. Массовое производство GD-2000 осуществляется в Великобритании под руководством партнера по производству Silent Arrow - концерна MEL Group под брендом AS9100. Компания Airbus DS Airborne Solutions GmbH также сотрудничает с Silent Arrow во внедрении в использование платформы БПЛА для доставки тяжелых грузов GD-2000 во всех сегментах европейского рынка.

GD-2000 - это планер без двигателя, который сбрасывается с транспортных самолетов на высоте 7600 метров и может нести груз массой до 740 кг на расстояние до 74 км.

Что касается создания нового беспилотника CLS-200, то планируется, что он сможет преодолевать в шесть раз большее расстояние за счет использования инновационной двигательной установки и пропеллерной системы, которые достаточно недороги, чтобы сделать весь грузовой беспилотник одноразовым. Помимо того, что он будет сбрасываться с воздуха, он сможет также взлетать с земли, в том числе с необорудованных поверхностей, военно-морских судов и других стартовых площадок.

В дополнение к CLS-200, в сентябре 2024 года еще одно подразделение ВВС США, работающее с коммерческими технологическими фирмами, - AFWERX заключило с компанией Silent Arrow контракт стоимостью в 1,25 млн долларов на поставку большего грузового беспилотника Silent Arrow CLS-300, предназначенного для решения актуальных задач военно-воздушных сил США. Научно-исследовательская лаборатория ВВС AFRL и AFWERX объединили усилия, чтобы оптимизировать процессы исследований инноваций в малом бизнесе для  устранения бюрократических издержек и более быстрого  внедрения новых технологий. В этих целях Министерство военно-воздушных сил (DAF) в 2018 году начало предлагать программу сотрудничества с открытой темой, которая расширила спектр инноваций, финансируемых DAF. И в этом плане компания Silent Arrow выбрана для предоставления инновационных возможностей для укрепления национальной обороны Соединенных Штатов Америки путем создания логистических беспилотников.

Линейка продуктов Silent Arrow состоит из пяти компактных беспилотников для доставки грузов, способных в кратчайшие сроки доставить от 350 до 2000 фунтов грузов для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий в любую точку мира. Широкофюзеляжные модели Silent Arrow GD-2000, SA-PGB, CLS-200 и CLS-300 по планам DAF, должны будут предоставить армии США различные возможности в области логистики.

Научно-исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) является основным центром   научных исследований и разработок Министерства военно-воздушных сил. AFRL играет важную роль в разработке и внедрении доступных технологий ведения боевых действий для американских воздушных, космических и киберпространственных сил. Имея более 12 500 сотрудников по девяти технологическим направлениям и 40 подразделений по всему миру, AFRL предоставляет широкий спектр научно-технических услуг - от фундаментальных до передовых исследований и разработок в области технологий.

#военные новости #военное противостояние #беспилотник silent arrow cls-200 #компания silent arrow #логистические беспилотники
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