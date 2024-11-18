Сыр является весьма популярным продуктом во многих странах мира за счет наличия у него множества полезных свойств. В международном конкурсе сыра World Cheese Awards 2024 года лучшим был назван сыр из Португалии.

Сыр является весьма популярным продуктом во многих странах мира в связи с тем, что он обладает множеством полезных свойств. Он является источником белка, кальция, важного для минерализации и структуры скелета, богат цинком и витамином B12, которые играют существенную роль в стимулировании иммунной защиты, а также витаминами B2 и B9, важными для функционирования обмена веществ и нервной системы.

Сыры с самым высоким содержанием белка и кальция - это твердые сыры, такие как Эмменталь и Конте, которые, кстати, являются одними из самых потребляемых в Европе наряду с Камамбером.

По заключениям ведущих европейских диетологов, рекомендуемая суточная норма сыра составляет 30 граммов, что составляет одну восьмую части сыра Камамбер. Самые гурманы смогут съесть больше за один прием пищи, соблюдая правила в течение остальной части недели. "Понятие удовольствия является частью пищевого баланса", - подтвердила ведущий французский диетолог Натали Морель.

Питательное богатство сыров обусловлено тем, что в них не так много воды. С другой стороны, в них больше жира. Сыр, который занимает первое место по калорийности, - это овечий сыр Оссау-Ирати с 428 калориями на 100 граммов. Далее следуют Брилья-Саварен, Бресс Блю, Эмменталь, Гауда и, конечно же, сыр Раклет.

С учетом популярности сыра, ежегодно проводятся международные конкурсы, на которых многочисленными экспертами избирается самый лучший - сыр года. Не удивительно, что за такое звание особенно рьяно борются такие хорошо известные мировые производители сыра, как Швейцария, Франция, Бельгия и ряд других европейских государств.

Этот молочный продукт входит в число наиболее потребляемых во Франции: по данным сайта Statista, 90 % французов сообщают, что едят его не реже одного раза в неделю, а 40 % - ежедневно. Эта страна является крупным потребителем, но также и крупным производителем сыров. Так, в 2021 году Международное жюри Всемирной выставки сыров и молочных продуктов присудило высший титул сыру "Перьер" сыроварни Berthaut, расположенной в деревне Эпуа, Кот-д'Ор. Это международное мероприятие ежегодно собирает около 3000 посетителей и в его конкурсе участвуют не менее 1600 сыров и молочных продуктов из пятидесяти стран. На таком конкурсе внимательно рассматриваются презентация, нарезка, текстура, ароматизаторы, вкус… Каждый продукт тщательно изучается, тестируется и оценивается жюри из почти 250 международных профессионалов.

Вместе с тем, отсутствие французского сыра в рейтинге лучших из них может восприниматься в Пятой республике как настоящее оскорбление. Так, многим французам было трудно переварить январский выпуск 2023 года сайта TasteAtlas "100 лучших сыров с самым высоким рейтингом в мире". В топ-10 не было ни одного французского сыра, который мог бы конкурировать с итальянскими сырами.

В этом году на ежегодном конкурсе World Cheese Awards 2024 года, проводившемся в португальском городе Визеу, было представлено 4786 сортов сыра из 47 разных стран, собранных для тщательного изучения 240 экспертами со всего мира. Команды из двух или трех судей, распределенных по каждому столу, оценивали внешний вид, ощущение, запах, вкус и вкусовую текстуру каждого продукта. Каждая команда выбрала четырех финалистов в категориях "бронза", "серебро", "золото" и "суперзолото".

Сыр, производимый небольшой компанией Quinta do Pomar в Соальейре, Португалия, в которой работает 10 человек, получил наивысшую оценку среди 14 финалистов, в число которых входили не менее пяти швейцарских сыров, а также сыры из Бразилии, США, Норвегии, Италии, Франции, Германии и Испании.

“Это очень сбалансированный, чувственный продукт”, - сказал португальский экспортер сыра Мануэль Майя, один из членов международного жюри. «Это великолепное сочетание белка и жира. Это действительно фантастический сыр».

В прошлом году конкурс выиграл Nidelven Blå, сливочный старый сыр из полутвердого коровьего молока синего цвета, производимый сыроварней Gangstad Gårdsysteri в Норвегии. В 2022 году швейцарский Грюйер получил первый приз World Cheese Awards.