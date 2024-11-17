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vizir47
В США усиливают меры по защите имеющихся одиннадцати авианосцев
На фоне изменившихся в последний период угроз, США принимаются дополнительные меры по совершенствованию противоракетной и противодронной защите своих авианосцев.

Одиннадцать имеющихся у США авианосцев занимают центральное место в реальных операциях Пентагона. Авианосец - центральный узел воздушных операций командования и контроля. Входящие в ударную авианосную группировку крейсера и эсминцы с управляемыми ракетами обеспечивают противовоздушную, надводную и противолодочную оборону авианосца и всей группировки. Подводные лодки способствуют скрытому сбору разведывательных данных, противолодочной обороне и наступательным возможностям. Корабли снабжения обеспечивают бесперебойную работу группы, поставляя топливо, боеприпасы и другие предметы первой необходимости.

Авианосная ударная группа США может демонстрировать превосходство в воздухе, наносить высокоточные удары вглубь территории противника, осуществлять наблюдение и рекогносцировку, а также быстро реагировать на возникающие угрозы или гуманитарные кризисы. Синергия между ее компонентами превращает ее в грозную силу, способную всесторонне и гибко реагировать на различные сценарии.

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В этой связи не удивительно, что совершенствованию безопасности и защищенности авианосцев в США придается особенно важное значение. Недавно хуситы заявили в социальных сетях, что их ракеты или беспилотники повредили корабли ВМС США, включая авианосцы. В этой связи ВМС США использовали свои социальные сети, чтобы заверить общественность и союзников в том, что операции на их кораблях проходят гладко. В частности, было опубликовано заявление, что якобы даже 10 или более ракет "Циркон" не смогут потопить американский авианосец.

Вместе с тем в США принимаются дополнительные меры по совершенствованию противоракетной и противодронной защите авианосцев. Для поиска наиболее эффективных мер по защите недавно был проведен дополнительный анализ различных возможностей потопления американских авианосцев. В частности, американские военные эксперты обратились к архивным материалам, когда в 2005 году списанный американский авианосец "Америка" был в ходе спецоперации затоплен к юго-востоку от мыса Хаттерас.

Первоначально планировалось, что "Америку" продадут на слом. Однако в 2005 году она была выбрана в качестве испытательной и оценочной платформы для боевых стрельб, чтобы помочь в проектировании будущих авианосцев. Были некоторые возражения против того, чтобы судно, названное в честь США, было намеренно потоплено в море, и комитет, состоящий из бывших членов экипажа и других сторонников, попытался спасти судно для использования в качестве корабля-музея. Однако их усилия не увенчались успехом. В письме к ним тогдашний заместитель начальника военно-морских операций адмирал Джон Б. Натман объяснил: “Америка внесет последний и жизненно важный вклад в нашу национальную оборону, на этот раз в качестве испытательной и оценочной платформы для боевых стрельб. Наследие "Америки" послужит основой для проектирования будущих авианосцев — кораблей, которые будут защищать сыновей, дочерей, внуков и правнуков американских ветеранов. Мы проведем ряд комплексных испытаний выше и ниже ватерлинии, собирая данные для использования военно-морскими архитекторами и инженерами при создании будущего авианосного флота страны. Важно, чтобы мы сделали эти корабли как можно более живучими. Когда эта миссия будет завершена, "Америка" тихо уйдет на дно морское ”.

USS America (CVA/CV-66) был одним из трех авианосцев класса "Китти Хок", построенных для ВМС США в 1960-х годах. Введенный в строй в 1965 году, он провел большую часть своей карьеры в Атлантике и Средиземноморье, трижды участвовал в боевых действиях на Тихом океане, в войне во Вьетнаме, в операциях "Щит пустыни" и "Буря в пустыне" в Персидском заливе.

19 апреля 2005 года авианосец "Америка" вышел из Филадельфии на буксире для выполнения своей последней миссии. "Америку" отбуксировали от восточного побережья, где корабль был окончательно утилизирован в ходе секретной операции по затоплению.  Хотя у него нет тяжелой брони, как у былых линкоров, у него двухслойный корпус, а это означает, что использованному при его затоплении оружию пришлось пробиваться сквозь чередующиеся слои стали и пустые карманы, чтобы добраться до его внутренностей. «Вдобавок ко всему, его внутреннее деление на отсеки было намного лучше, чем у линкоров. Он такой большой, что для того, чтобы он затонул, нужно было заполнить водой гораздо больше помещений, чем на линкоре», -  заявляли свидетели его затопления.

“Весь смысл испытаний по его затоплению состоял в том, чтобы сделать будущие авианосцы более живучими, а также посмотреть, как военные корабли реагируют на подводные взрывы и повреждения. Стало очевидным, что после четырехнедельных испытаний американские авианосцы могут многое пережить не только благодаря своим габаритам. Но в то же время испытания не были направлены на то, чтобы сразу потопить корабль. Таким образом, у морских офицеров, проводивших испытания, не было установки “стрелять на поражение”, в отличие от того, что весь смысл атаки вражеских линкоров заключался в том, чтобы потопить их”, - следовало из материалов этой секретной операции.

#военные новости #военное противостояние #защита авианосцев сша
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