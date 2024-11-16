Компания Teledyne FLIR представила систему Teledyne Cerberus XL для борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами, тестирование которой американские специалисты успешно провели на Украине.

30 октября 2024 года система Teledyne Cerberus XL для борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами (C-SUAS) была представлена на выставке-учениях в Форт-Карсоне, штат Колорадо, в рамках инициативы Falcon Peak. Эта выставка проводилась под руководством Северного командования США (USNORTHCOM) с 19 по 30 октября 2024 года. Falcon Peak стал первой инициативой Министерства обороны США по тестированию решений для обнаружения, отслеживания и нейтрализации небольших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на военные объекты США.

Планирование этих учений Falcon Peak началось в ноябре 2023 года как части более широкой военной стратегии США по разработке передовых технологий для противодействия растущей угрозе, исходящей как от коммерческих, так и от военных беспилотников. Указанные учения позволили наглядно протестировать целый ряд технологий и систем, предназначенных для нейтрализации несанкционированных действий беспилотных летательных аппаратов или создания помех им. Одним из ключевых представленных решений стала система Teledyne Cerberus XL.

Система Teledyne Cerberus XL, разработанная компанией Teledyne FLIR, предназначена для обнаружения и обезвреживания небольших беспилотных летательных аппаратов, которые стали широко распространены в современных военных действиях и используются для разведки, наблюдения и даже вооруженных нападений. Эта система была представлена в рамках более широких усилий по усилению защиты военных объектов США от растущей угрозы со стороны беспилотников. Учения Falcon Peak были разработаны для моделирования реальных сценариев, в которых беспилотники противника могут попытаться проникнуть в чувствительные области оборонной инфраструктуры США.

В течение двухнедельного мероприятия система Teledyne Cerberus XL тестировалась наряду с другими технологиями, чтобы оценить их эффективность в реагировании на различные угрозы, связанные с беспилотниками. Эксперимент включал в себя имитацию вторжений различных беспилотных летательных аппаратов, а также тестирование систем для оценки их способности отслеживать, идентифицировать и нейтрализовывать беспилотные летательные аппараты в различных условиях окружающей среды и оперативных контекстах.

Известно, что в октябре 2023 года компания-производитель этой системы Teledyne FLIR Defense подписала контракт на 31 миллион долларов с Kongsberg Defence & Aerospace на поставку системы борьбы с беспилотниками Teledyne Cerberus XL украинским вооруженным силам. Эта система была развернута на Украине, где прошла боевые испытания. Отзывы американских специалистов, отслеживавших эти испытания, свидетельствуют о том, что система Teledyne C-UAS Cerberus XL доказала свою эффективность в обнаружении, отслеживании и нейтрализации угроз, исходящих от небольших беспилотных летательных аппаратов. Ее способность обнаруживать до 500 целей одновременно и работать в экстремальных условиях сделала эту систему ценным приобретением для украинских вооруженных сил. Как было отмечено, Cerberus XL повысил безопасность украинских военных объектов и сыграл решающую роль в защите критически важной инфраструктуры от российских беспилотников.

По завершении учений Falcon Peak официальные лица США подчеркнули важность подобных инициатив для повышения способности Министерства обороны адаптироваться к меняющимся вызовам безопасности, создаваемым беспилотниками. Результаты этих учений, по их словам, помогают разработать будущие стратегии и лучше понять, как защитить военные базы США от угроз, связанных с беспилотниками.

Из опубликованных сведений следует, что система C-UAS Teledyne Cerberus XL представляет собой надежную платформу, объединяющую сложные датчики дальнего действия с передовыми технологиями борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в частности, тепловизионные и визуальные системы обнаружения с 3D-радарами дальнего действия и устройствами радиочастотного обнаружения.

Разработанная для простой интеграции с решениями по нейтрализации БПЛА, Cerberus XL оснащена передовыми датчиками на базе искусственного интеллекта, повышающими точность идентификации целей. Она использует полную цепочку некинетических средств поражения, включая обнаружение, отслеживание, идентификацию и нейтрализацию, что делает ее комплексным решением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, система оснащена клиентским интерфейсом Teledyne Cameleon™ C2. Платформа, установленная на прицепе, готова к развертыванию в считанные минуты, что оптимизирует время реагирования в критических ситуациях.

Как указывает производитель этой системы, благодаря усовершенствованной комбинации датчиков Teledyne Cerberus XL может эффективно обнаруживать и отслеживать воздушные цели, одновременно применяя некинетические средства противодействия, способные нейтрализовать беспилотные летательные аппараты на расстоянии до трех километров. Система C-UAS Teledyne Cerberus XL отличается способностью модулировать и настраивать защиту от воздушных, наземных и морских угроз, обеспечивая, таким образом, многодоменное решение для обеспечения безопасности. Она обеспечивает непрерывное наблюдение и защиту важных объектов, таких как военные базы, аэропорты, порты и критически важная инфраструктура.