Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Китай продемонстрировал свои военно-технические успехи на выставке в Чжухае
На проходящем в Чжухае гигантском международном авиасалоне Китай наглядно демонстрирует успешные свои военные разработки, которые должны будут обеспечить НОАК преимущество над противниками в возможном конфликте в будущем.

Как отмечают многие западные обозреватели, проходящий в китайском Чжухае гигантский международный авиасалон наглядно демонстрирует совершенствование Китаем многочисленных военных технологий, которые должны будут обеспечить Народно-освободительной армии Китая (НОАК) преимущество над противниками в возможном конфликте в будущем.

Так, внимание посетителей этого мероприятия на днях привлекла повышенное внимание представленная   Пекином мобильная система противовоздушной обороны FK-4000. Как следует из пояснений к этому стенду, указанная мобильная система ПРО FK-4000 способна перехватывать самые маленькие и легкие беспилотные летательные аппараты, используя свое мощное микроволновое оружие (HPM).

https://overclockers.ru/st/c/350/300/legacy/blog/426203/537264_O.jpeg

Представленная Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (China Aerospace Science and Technology Corporation) FK-4000 способна производить микроволновые взрывы менее чем за секунду с расстояния почти в 2 мили. Сообщается, что микроволновое оружие в системах ПРО является более совершенным, чем традиционные системы. Это оружие быстрее и эффективнее, может поражать большую площадь поверхности, оставаясь невидимым. Для обеспечения функционирования, FK-4000 оснащена антенной решеткой шириной почти 26 футов.

Также на выставке была представлена система HPM, разработанная Norinco Group, которая оснащена массивом микроволновых излучателей примерно того же размера, что и FK-4000, с  встроенным радаром поиска и слежения. 

Другой гигант китайских оборонных систем China Electronics Technology Group Corporation (CETC), также применил преимущества этой технологии в своей низковысотной оборонительной системе Thunder.

Комментируя разработку представленного Китайской корпорацией аэрокосмической науки и технологий (CASC) на авиасалоне в Чжухае указанного оружия, китайские СМИ подчеркивают, что, помимо военного вектора, корпорация активно применяет новейшие технологии в гражданском секторе: “15-я Китайская международная авиационная и аэрокосмическая выставка подчеркивает проникновение аэрокосмических технологий в повседневную жизнь, отмеченное множеством соглашений о проектах общественного благосостояния”. В частности, указывается, что подтверждением этому является подписание корпорацией CASC на проходящей выставке ряда соглашений, которые охватывают многочисленные крупные проекты, включая метеорологические спутники, морские спутники, спутники связи, услуги по запуску ракет и коммерческую аэрокосмическую промышленность, а также стратегические развивающиеся отрасли, такие как экономика на малых высотах, современное оборудование и энергетические проекты. В общей сложности было подписано более 70 соглашений о сотрудничестве и документов, свидетельствующих о намерении сотрудничать, общая стоимость контрактов приблизилась к 8,3 миллиардам долларов.

Во время авиасалона другой военный производитель - CETC, выпускающий военную электронику, продемонстрировал вторую версию ракеты-носителя swarm, которая рассчитана на 48 беспилотных летательных аппаратов с неподвижным крылом, которые могут быть запущены в течение четырех минут. По сообщению СМИ Китая, каждое транспортное средство может перевозить два комплекта беспилотных летательных аппаратов, максимальная полезная нагрузка и взлетный вес каждого устройства составляют 15,4 фунта (7 кг) и 66 фунтов (30 кг) соответственно, а время автономной работы - 120 минут.

Во время церемонии открытия авиасалона 12 ноября Китай продемонстрировал беспрецедентные летные характеристики двух типов истребителей-невидимок, а именно: дебютировал недавно представленный Пекином многоцелевой истребитель-невидимка J-35A, группа J-20.

Китай также представил беспилотник Wing Loong-X, впервые продемонстрировав все его противолодочные возможности. Беспилотник Wing Loong-X, созданный на основе полностью независимой интеллектуальной собственности, представляет собой средневысотную беспилотную летательную систему длительного действия с большой дальностью действия, большой грузоподъемностью и способностью выполнять множество задач, сообщает Global Times.

Отмечая продемонстрированные китайскими научными коллективами и  промышленностью успехи, национальные СМИ КНР подчеркивают, что создаваемое новейшее оружие может принести пользу Китаю во время его возможного конфликта с Тайванем или другими соперничающими державами в будущем.

#военные новости #военное противостояние #военные инновации китая
+
Написать комментарий (0)
Lockheed Martin разрабатывает новую ракетную установку для армии США
Китай разрабатывает новую беспилотную подводную лодку для специальных операций
Defense Post: Латвия намерена купить БМП ASCOD у Испании
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
26
Представлены игровые смартфоны серии RedMagic 10 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite
+
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
2
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
46
Исследование показало, что даже самый продвинутый ИИ не до конца понимает правила работы нашего мира
10
«Калашников» отправил в армию уникальные машины КПМ 9В871-9 для тестирования ПТРК
2
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
45
После завершения программы льготной ипотеки цены на жилье в России начали стремительно снижаться
5
«Народный ОПК» России готовится покорить мировой рынок: проекты становятся легальными
2
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
16
Российские войска применяют захваченные БМП M-2 Bradley против ВСУ
+
Nvidia официально выпустила новое приложение на замену GeForce Experience
2
NVIDIA выпустила DLSS 3.8.10 с уменьшенным количеством предустановленных профилей
1
Подразделения пресекли попытку украинских войск вырваться из окружения в районе Ольговского леса
+
В ОАЭ провели тест-драйв собранного в Дубае автомобиля российской премиальной марки Aurus
+
Resident Evil 9 будет иметь много общего с четвёртой частью
2
AMD сократит часть сотрудников игрового подразделения, поскольку видеокарты не приносят доходов
3
Норвежские спутники зафиксировали погрузку российской ракеты «Булава» на подлодку
1
Сообщается, что Infinix, Itel и Tecno покидают рынок складных смартфонов из-за неопределенности
3
Смартфон среднего класса Samsung Galaxy A36 может получить улучшенную селфи-камеру
+

Популярные статьи

Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
69
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
36
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
55
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
55
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
17
Игровой ноутбук vs компьютер — подсчитываем, сколько придется переплатить за мобильность в 2024 году
6
О PS5 Pro - разбираем любимые басни из "нижнего интернета" про новую консоль Sony
13
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
9
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
6

Сейчас обсуждают

Никита Ермолаев
07:58
И самое главное ни один процессор "zen5" так и не был протестирован
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
Archimedes
07:43
Провал этого фильма повлёк видимо и отказ экранизировать другие классные сюжеты космических игр. Так бы наверное и Warhammer экранизировали. Я уже не говорю о Star Commander 2. Только бюджет действите...
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
Фауст Гете
07:19
Второй раз сижу на 11, второй раз хочется плеваться. Ужасно нестабильная система. Работает грубо, в плане безопасности просто дырище. Тебя долбят как официальные полу трояны так и зловредные и ни один...
Установка апдейта KB5046633 в Windows 11 23H2 приводит к предупреждению об окончании поддержки
Олег Тимофеев
07:05
Вопрос кто то смог сосчитать на какой российский самолёт похожа эта утка? О чем это я ,а о том какую концепцию они в создании будут приследовать и что по факту получат. И так что за российскую концепц...
Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
kilobait3
07:03
Всем плевать на ошибки. Даже если потери составят 99%, никто не отступится. Не важен итог, важно действие.
Исследование показало, что даже самый продвинутый ИИ не до конца понимает правила работы нашего мира
Roditch
07:01
Если только увлекаться разгоном. Доски на b650 (с нормальной подсистемой питания) вполне достаточно. Тем более как показывают тесты, разгон не даёт новым камням от АМД существенного буста. А память пр...
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
kilobait3
06:59
Дай бог. Хоть денег заработать на продаже кастомов. А то сейчас рынок переводнен 4060 как грязи по 20к. По 8к с карты это не о чем. Даёшь 4060 за 60к!!!
Производство передней камеры для iPhone SE 4 стартует в декабре
Валерий Агапов
06:59
Может наши так и сделали, но пока в пути.
Глава «Ростеха» Чемезов: Ключевая ставка Центробанка — дорога к банкротству российского ВПК
Bers2k
06:55
Всеголишь обкатка и проверка в реальных боевых условиях. запад вна украине также полигон устроил испытательный...
Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
botph
06:54
Ну даже если поставляет арт системы и снаряды и шо? Хохлам вон 50+ стран поставляют абсолютно все, хохлы же поставляют одно мясцо. И всем все нормально, типа так и должно быть.
Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем