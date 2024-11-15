На проходящем в Чжухае гигантском международном авиасалоне Китай наглядно демонстрирует успешные свои военные разработки, которые должны будут обеспечить НОАК преимущество над противниками в возможном конфликте в будущем.

Как отмечают многие западные обозреватели, проходящий в китайском Чжухае гигантский международный авиасалон наглядно демонстрирует совершенствование Китаем многочисленных военных технологий, которые должны будут обеспечить Народно-освободительной армии Китая (НОАК) преимущество над противниками в возможном конфликте в будущем.

Так, внимание посетителей этого мероприятия на днях привлекла повышенное внимание представленная Пекином мобильная система противовоздушной обороны FK-4000. Как следует из пояснений к этому стенду, указанная мобильная система ПРО FK-4000 способна перехватывать самые маленькие и легкие беспилотные летательные аппараты, используя свое мощное микроволновое оружие (HPM).

Представленная Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (China Aerospace Science and Technology Corporation) FK-4000 способна производить микроволновые взрывы менее чем за секунду с расстояния почти в 2 мили. Сообщается, что микроволновое оружие в системах ПРО является более совершенным, чем традиционные системы. Это оружие быстрее и эффективнее, может поражать большую площадь поверхности, оставаясь невидимым. Для обеспечения функционирования, FK-4000 оснащена антенной решеткой шириной почти 26 футов.

Также на выставке была представлена система HPM, разработанная Norinco Group, которая оснащена массивом микроволновых излучателей примерно того же размера, что и FK-4000, с встроенным радаром поиска и слежения.

Другой гигант китайских оборонных систем China Electronics Technology Group Corporation (CETC), также применил преимущества этой технологии в своей низковысотной оборонительной системе Thunder.

Комментируя разработку представленного Китайской корпорацией аэрокосмической науки и технологий (CASC) на авиасалоне в Чжухае указанного оружия, китайские СМИ подчеркивают, что, помимо военного вектора, корпорация активно применяет новейшие технологии в гражданском секторе: “15-я Китайская международная авиационная и аэрокосмическая выставка подчеркивает проникновение аэрокосмических технологий в повседневную жизнь, отмеченное множеством соглашений о проектах общественного благосостояния”. В частности, указывается, что подтверждением этому является подписание корпорацией CASC на проходящей выставке ряда соглашений, которые охватывают многочисленные крупные проекты, включая метеорологические спутники, морские спутники, спутники связи, услуги по запуску ракет и коммерческую аэрокосмическую промышленность, а также стратегические развивающиеся отрасли, такие как экономика на малых высотах, современное оборудование и энергетические проекты. В общей сложности было подписано более 70 соглашений о сотрудничестве и документов, свидетельствующих о намерении сотрудничать, общая стоимость контрактов приблизилась к 8,3 миллиардам долларов.

Во время авиасалона другой военный производитель - CETC, выпускающий военную электронику, продемонстрировал вторую версию ракеты-носителя swarm, которая рассчитана на 48 беспилотных летательных аппаратов с неподвижным крылом, которые могут быть запущены в течение четырех минут. По сообщению СМИ Китая, каждое транспортное средство может перевозить два комплекта беспилотных летательных аппаратов, максимальная полезная нагрузка и взлетный вес каждого устройства составляют 15,4 фунта (7 кг) и 66 фунтов (30 кг) соответственно, а время автономной работы - 120 минут.

Во время церемонии открытия авиасалона 12 ноября Китай продемонстрировал беспрецедентные летные характеристики двух типов истребителей-невидимок, а именно: дебютировал недавно представленный Пекином многоцелевой истребитель-невидимка J-35A, группа J-20.

Китай также представил беспилотник Wing Loong-X, впервые продемонстрировав все его противолодочные возможности. Беспилотник Wing Loong-X, созданный на основе полностью независимой интеллектуальной собственности, представляет собой средневысотную беспилотную летательную систему длительного действия с большой дальностью действия, большой грузоподъемностью и способностью выполнять множество задач, сообщает Global Times.

Отмечая продемонстрированные китайскими научными коллективами и промышленностью успехи, национальные СМИ КНР подчеркивают, что создаваемое новейшее оружие может принести пользу Китаю во время его возможного конфликта с Тайванем или другими соперничающими державами в будущем.