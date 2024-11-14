Китай представил концепцию новой инновации в области подводной войны: малую беспилотную подводную лодку для специальных операций.

На авиасалоне в Чжухае Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) представила концепцию новой инновации в области подводной войны: малую беспилотную подводную лодку для специальных операций. Как сообщается в рекламном буклете, эта беспилотная платформа предназначена для проведения широкого спектра секретных операций, включая разведку, установку мин, скрытую доставку оборудования и даже нанесение ударов.

Небольшая беспилотная подводная лодка специального назначения имеет модульную конструкцию, что позволяет ей использовать различные полезные нагрузки для выполнения конкретных задач. Отсеки подводной лодки спроектированы таким образом, чтобы их можно было легко адаптировать под конкретные военные задачи, что позволяет ей перевозить различную полезную нагрузку, такую как торпеды, мины, небольшие беспилотные подводные аппараты и даже снаряжение для водолазов спецназа.

Компания CSSC указывает на несколько технических преимуществ беспилотной подводной лодки. Она может развивать максимальную подводную скорость 20 узлов при крейсерской скорости до 8 узлов и погружаться на глубину от 300 до 450 метров. Имея дальность действия до 10 000 морских миль при скорости 6 узлов, она способна выполнять длительные тайные операции, в том числе и в тылу противника. Платформа может автономно непрерывно работать под водой на расстоянии от 1000 до 3000 миль.

Повышенная маневренность подводной лодки в сочетании с дальностью использования делают ее высокоэффективной в различных задачах подводного боя и наблюдения. Она также способна нести четыре средних или больших беспилотных аппарата, что может еще больше увеличить ее боевой потенциал и эффективность в сложных миссиях.

Беспилотная подводная лодка спроектирована с учетом трех различных конфигураций боевой нагрузки под конкретные военные задачи. Конфигурация типа А предназначена для выполнения задач предупреждения и нанесения ударов, несет от 8 до 12 торпед или ракет, имеет возможность осуществлять атаки автономно. В конфигурации типа В, предназначенной для поддержки специальных операций, она может перевозить от 6 до 8 дайверов вместе с их оборудованием, что делает ее пригодной для скрытого проникновения в тыл противника. Конфигурация типа C предназначена для операций доставки военного оборудования и блокады, способна нести от 8 до 12 мин или небольших беспилотных аппаратов, или до 4 более крупных беспилотных аппаратов, что обеспечивает гибкость при выполнении задач по установке мин или наблюдению.

Для обеспечения связи подводная лодка оснащена комплексной боевой системой связи, включающей береговые, корабельные и спутниковые системы (SATCOM). Они обеспечивают связь с командными центрами в режиме реального времени, что делает платформу пригодной для скоординированных операций нескольких подразделений. Кроме того, беспилотник оснащен литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей, дополненной высокоскоростным дизельным генератором мощностью 400 кВт, что обеспечивает надежность и длительный срок службы при выполнении длительных задач.

Основные размеры подводной лодки составляют от 38 до 43 метров в длину, ширина - 4,8 метра. Ее обычное водоизмещение составляет от 380 до 450 тонн, в зависимости от конфигурации.

Как отметили эксперты на авиасалоне в Чжухае, появление небольшой беспилотной подводной лодки CSSC для специальных операций знаменует собой значительный сдвиг в возможностях, доступных для подводных миссий, особенно для военно-морских сил, стремящихся проводить операции скрытно, не подвергая риску персонал. Способность этой подводной лодки работать автономно с различным вооружением — от торпед и мин до беспилотных аппаратов и доставки оборудования для поддержки водолазов — позволяет ей скрытно наносить точечные удары, вести наблюдение и выполнять другие важные задачи. Ее дальность использования и модульная полезная нагрузка позволяют беспилотнику выступать в качестве существенной поддержки воинских подразделений, способного выполнять несколько функций, для выполнения которых обычно требуется целый ряд пилотируемых подводных лодок или надводных кораблей.