Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Китай разрабатывает новую беспилотную подводную лодку для специальных операций
Китай представил концепцию новой инновации в области подводной войны: малую беспилотную подводную лодку для специальных операций.

На авиасалоне в Чжухае Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) представила концепцию новой инновации в области подводной войны: малую беспилотную подводную лодку для специальных операций. Как сообщается в рекламном буклете, эта беспилотная платформа предназначена для проведения широкого спектра секретных операций, включая разведку, установку мин, скрытую доставку оборудования и даже нанесение ударов.

Небольшая беспилотная подводная лодка специального назначения имеет модульную конструкцию, что позволяет ей использовать различные полезные нагрузки для выполнения конкретных задач. Отсеки подводной лодки спроектированы таким образом, чтобы их можно было легко адаптировать под конкретные военные задачи, что позволяет ей перевозить различную полезную нагрузку, такую как торпеды, мины, небольшие беспилотные подводные аппараты и даже снаряжение для водолазов спецназа.

Компания CSSC указывает на несколько технических преимуществ беспилотной подводной лодки. Она может развивать максимальную подводную скорость 20 узлов при крейсерской скорости до 8 узлов и погружаться на глубину от 300 до 450 метров. Имея дальность действия до 10 000 морских миль при скорости 6 узлов, она способна выполнять длительные тайные операции, в том числе и в тылу противника. Платформа может автономно непрерывно работать под водой на расстоянии от 1000 до 3000 миль.

Повышенная маневренность подводной лодки в сочетании с дальностью  использования делают ее высокоэффективной в различных задачах подводного боя и наблюдения. Она также способна нести четыре средних или больших беспилотных  аппарата, что может еще больше увеличить ее боевой потенциал и эффективность в сложных миссиях.

Беспилотная подводная лодка спроектирована с учетом трех различных конфигураций боевой нагрузки под конкретные военные задачи. Конфигурация типа А предназначена для выполнения задач предупреждения и нанесения ударов, несет от 8 до 12 торпед или ракет, имеет возможность осуществлять атаки автономно. В конфигурации типа В, предназначенной для поддержки специальных операций, она может перевозить от 6 до 8 дайверов вместе с их оборудованием, что делает ее пригодной для скрытого проникновения в тыл противника. Конфигурация типа C предназначена для операций доставки военного оборудования и блокады, способна нести от 8 до 12 мин или небольших беспилотных аппаратов, или до 4 более крупных беспилотных аппаратов, что обеспечивает гибкость при выполнении задач по установке мин или наблюдению.

Для обеспечения связи подводная лодка оснащена комплексной боевой системой связи, включающей береговые, корабельные и спутниковые системы (SATCOM). Они обеспечивают связь с командными центрами в режиме реального времени, что делает платформу пригодной для скоординированных операций нескольких подразделений. Кроме того, беспилотник оснащен литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей, дополненной высокоскоростным дизельным генератором мощностью 400 кВт, что обеспечивает надежность и длительный срок службы при выполнении длительных задач.

Основные размеры подводной лодки составляют от 38 до 43 метров в длину, ширина - 4,8 метра. Ее обычное водоизмещение составляет от 380 до 450 тонн, в зависимости от конфигурации.

Как отметили эксперты на авиасалоне в Чжухае, появление небольшой беспилотной подводной лодки CSSC для специальных операций знаменует собой значительный сдвиг в возможностях, доступных для подводных миссий, особенно для военно-морских сил, стремящихся проводить операции скрытно, не подвергая риску персонал. Способность этой подводной лодки работать автономно с различным вооружением — от торпед и мин до беспилотных аппаратов и доставки оборудования для поддержки водолазов — позволяет ей скрытно наносить точечные удары, вести наблюдение и выполнять другие важные задачи. Ее дальность использования и модульная полезная нагрузка позволяют беспилотнику выступать в качестве существенной поддержки воинских подразделений, способного выполнять несколько функций, для выполнения которых обычно требуется целый ряд пилотируемых подводных лодок или надводных кораблей.

#военные новости #военное противостояние #китайские беспилотники #подводный бепилотник
+
Написать комментарий (0)
Lockheed Martin разрабатывает новую ракетную установку для армии США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
19
Представлены игровые смартфоны серии RedMagic 10 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite
+
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
42
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
2
Исследование показало, что даже самый продвинутый ИИ не до конца понимает правила работы нашего мира
7
«Калашников» отправил в армию уникальные машины КПМ 9В871-9 для тестирования ПТРК
2
«Народный ОПК» России готовится покорить мировой рынок: проекты становятся легальными
2
После завершения программы льготной ипотеки цены на жилье в России начали стремительно снижаться
5
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
43
NVIDIA выпустила DLSS 3.8.10 с уменьшенным количеством предустановленных профилей
1
Российские войска применяют захваченные БМП M-2 Bradley против ВСУ
+
Valve прокомментировала трудности с поддержкой Steam Deck из-за защиты от читеров
+
Resident Evil 9 будет иметь много общего с четвёртой частью
2
Nvidia официально выпустила новое приложение на замену GeForce Experience
1
Подразделения пресекли попытку украинских войск вырваться из окружения в районе Ольговского леса
+
AMD сократит часть сотрудников игрового подразделения, поскольку видеокарты не приносят доходов
3
Норвежские спутники зафиксировали погрузку российской ракеты «Булава» на подлодку
1
Новый математический тест FrontierMath поставил в тупик все передовые ИИ-модели и кандидатов наук
+
Росооборонэкспорт: подписаны первые экспортные контракты на истребитель Су-57Э
6
ВС России атаковали важный для нужд снабжения ВСУ мост в Курахово и засняли его детонацию на видео
2

Популярные статьи

Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
49
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
33
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
55
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
55
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
14
Игровой ноутбук vs компьютер — подсчитываем, сколько придется переплатить за мобильность в 2024 году
6
О PS5 Pro - разбираем любимые басни из "нижнего интернета" про новую консоль Sony
13
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
6
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
8

Сейчас обсуждают

Negue
21:18
А по мне так красивый. Футуристичный такой ))
Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
Fetaminaza
21:18
а в остальном все прекрасно
Ryzen 7 9800X3D пользователя Reddit сгорел вместе с сокетом материнской платы
Fetaminaza
21:12
для подгорания пердока автора есть новости Обновление [11/14/24] - Теперь причиной возгорания на 99% скорее всего является ошибка пользователя, и ни ЦП, ни материнская плата не виноваты. Еще раз ре...
Ryzen 7 9800X3D пользователя Reddit сгорел вместе с сокетом материнской платы
Добрый день
21:11
Да ну? Не уж то? Не может быть! До придурков рыночных аналитиков вдруг дошла правда? Я пару месяцев назад хотел прикупить себе дорогую матплатку, цена кусалась, решил подождать скидок, в итоге - в сит...
Рыночные аналитики назвали обманом половину скидок на распродажах в 2024 году
Gonshik
21:08
[b]Случаев, когда был бы фейерверк с искрами и дымом НЕ БЫЛО![/b] Тушканчика тоже никто не видит, а он есть. Вспухшая высоковольтная банка на входе бп может хлопнуть громко и с искрами. У меня один ра...
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
MAy0R
21:05
Это ты мажор, у меня до 2003-го были только денди, видик и советский магнитофон😐
Тест типичного "пацанского" ПК из 2001 года на базе Intel Celeron 1200MHz и GeForce2 MX400 64Mb
Андрей Ермаков
20:59
Всякую х..ню выдумывают что одни, что др другие по разные стороны, Но торренту срать, что раздавать. Учитывая стоимость в 60 бакинских, я явно ее не куплю на свою пенсию, ибо не по карману. А депутату...
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
valderm
20:59
бухтияр, тут тебе не место - для начала иди побрейся и оденься
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
PanzerK
20:55
Чё ток не придумают, лишь бы только производство не развивать...
«Народный ОПК» России готовится покорить мировой рынок: проекты становятся легальными
valderm
20:54
знаток биоса? очень сомнительно ...
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем