Немецкая оборонная и инженерная компания Euroatlas представила новый беспилотный аппарат Greyshark для подводной разведки, поиска мин и наблюдения, с дальностью автономного действия до 1150 миль.

В ходе проводившейся в Париже военно-морской выставки Euronaval 2024 немецкая компания Agergermany представила новый автономный аппарат для подводной разведки и наблюдения Greyshark. Разработанный немецкой оборонной и инженерной компанией Euroatlas этот подводный аппарат обладает передовыми датчиками и имеет полностью автономный режим работы с дальностью действия до 1150 миль. Он может погружаться на глубину до 650 метров и оснащен высокоточной навигационной системой, которая обеспечивает стабильную точность курса во всем диапазоне погружения. Greyshark оснащен бесшумной электрической силовой установкой, неметаллической конструкцией корпуса, не подверженной воздействию давления, и обладает очень низким уровнем собственных гидроакустических сигналов и эхолотной заметностью.

Компания Euroatlas утверждает, что эти беспилотники могут патрулировать и защищать критически важные морские районы. Система может быть пассивно установлена на морском дне и в заданный момент или по сигналу из центра управления активироваться в критических ситуациях. По данным компании Euroatlas, подводный беспилотник Greyshark может сообщать обо всех обнаруженных целях во время операции по имеющейся у него зашифрованной подводной связи другим таким же беспилотникам, военным судам и, при необходимости, центру управления.

Аппарат также может отпугивать вражескую разведку, когда Greyshark ведет параллельный поиск с помощью активных датчиков. Компания Euroatlas подчеркивает, что Greyshark может в активном режиме искать конкретные классы судов, сообщать о них в режиме реального времени и следить за ними.

Подчеркивается, что Greyshark легко интегрируется в стандартные системы ситуационной осведомленности. Работающий на стандартной крейсерской скорости в 10 узлов и обладающий дальностью действия в 1000 морских миль, аппарат оснащен высокоточной навигационной системой, обеспечивающей его работу во время всей заданной ему миссии в подводном положении.

Компания Euroatlas предоставляет инфраструктуру с полным спектром услуг для поддержки этого подводного беспилотника, предлагая комплексные решения для транспортировки, развертывания, заправки, технического обслуживания и эксплуатации. Используя активные датчики (гидролокатор, лидар, камеру, электромагнитные датчики), беспилотник может идентифицировать различные типы морских мин.

Компания-производитель предлагает использовать Greyshark для мониторинга подводных сооружений, гаваней, кабелей. Он может отслеживать угрозу безопасности с помощью имеющихся у него сенсоров. Для развертывания таких инспекционных подводных беспилотников не требуется надводное судно. По словам компании, результаты могут быть переданы непосредственно во время развертывания или после возвращения.

Указывается, что беспилотник Greyshark может использоваться в качестве средства защиты для обнаружения сбоев в гражданской инфраструктуре, в частности, подводных труб и кабелей. Greyshark способен осуществлять патрулирование по заданной схеме в море или в гавани. Этот беспилотник может быть запущен из гавани или с более крупного надводного судна, он способен работать в составе до шести беспилотных подводных аппаратов.