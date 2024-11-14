В ходе проведенных там масштабных ремонтных работ была осуществлена значительная модернизация взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек базы.

8 ноября 2024 года Эстония возобновила деятельность находившейся на реконструкции авиабазы Эмари. В ходе проведенных там масштабных ремонтных работ была осуществлена значительная модернизация взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек базы.

Как указывают по этому поводу эстонские СМИ, дальнейшая деятельность этой авиабазы заметно усилит поддержку Эстонией миссии НАТО по контролю воздушного пространства и повышает оперативный потенциал Североатлантического союза на его восточном фланге. Проект реконструкции авиабазы Эмари, осуществленный под руководством Эстонского центра оборонных инвестиций, охватил около 275 000 квадратных метров эксплуатационных поверхностей, включая взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, парковочные площадки. Общая стоимость этого ремонта составила 18,5 млн. евро, профинансированных Эстонией (6,5 млн. евро) и Люксембургом (12 млн. евро), которые ожидают возмещения этих средств за счет общего финансирования НАТО.

Как известно, НАТО обеспечивает контроль воздушного пространства стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы — с помощью миссии воздушной полиции стран Балтии. Эта миссия в основном базируется на двух ключевых авиабазах в регионе. Первая - авиабаза Шяуляй в Литве, на которой с 2004 года размещены истребительные подразделения НАТО, охраняющие воздушное пространство стран Балтии. Она остается одной из основных оперативных площадок НАТО в этой стратегической зоне. Вторая - авиабаза Эмари в Эстонии, интегрированная в состав миссии с 2014 года. Недавно модернизированная для улучшения своих оперативных возможностей, эта база позволяет более широко распределять силы НАТО, обеспечивая расширенное воздушное прикрытие в Балтийском регионе. В дополнение к этим двум основным базам НАТО иногда использует другую инфраструктуру в странах Балтии для учений или временного развертывания, что еще больше укрепляет оперативные возможности блока вдоль восточной границы.

Возобновляя деятельность авиабазы Эмари, министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул важность противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО, заявив, что осуществленная ее реконструкция позволит Эстонии лучше поддерживать и принимать у себя миссию воздушной полиции стран Балтии.

Генерал-лейтенант Торстен Пошватта, командующий Объединенным центром воздушных операций НАТО в Уэдеме, Германия, высоко оценил усилия Эстонии по сохранению Эмари в качестве стратегического актива НАТО. Подчеркнув роль базы как второго опорного пункта для миссии воздушной полиции стран Балтии, генерал Пошватта подчеркнул ее оперативную ценность для противовоздушной обороны НАТО и политики сдерживания в регионе Балтийского моря.

В рамках операций НАТО по охране воздушного пространства авиабаза Эмари на протяжении многих лет принимала у себя десять истребительных отрядов союзников. С возобновлением работы модернизированных объектов, Эмари с 1 декабря будет принимать самолеты F-35 Королевских ВВС Нидерландов.

Первоначально созданная как подразделение военно-воздушных сил в 1997 году, авиабаза Эмари была ключевым компонентом как национальной обороны Эстонии, так и региональной противовоздушной обороны НАТО. После вступления Эстонии в НАТО в 2004 году база была модернизирована в соответствии со стандартами Североатлантического союза и полностью интегрирована в сеть коллективной противовоздушной обороны НАТО. В 2014 году авиабаза Эмари была определена в качестве ключевого расположения миссии воздушной полиции НАТО, что позволило укрепить региональные возможности ПРО, особенно в условиях политики НАТО по расширению деятельности этого блока на восток.

Как следует из директивных документов НАТО, страны Балтии с использованием в полной мере возможностей стратегических авиабаз в Шяуляе и Эмари смогут участвовать в скоординированных действиях на востоке западного блока. Эти базы будут играть центральную роль в обеспечении быстрого развертывания истребителей НАТО, обеспечивая непосредственное прикрытие с воздуха и защиту территорий Балтии. С помощью этих объектов истребители союзников смогут действовать в режиме постоянной ротации.

Одновременно, как указывается, эти базы будут служить важнейшими логистическими центрами, обеспечивая дозаправку, поставку боеприпасов и хранение различного военного оборудования и боезапасов для развернутых сил блока. Такая материально-техническая поддержка позволит как воздушным, так и наземным подразделениям проводить длительные операции, что является ключевым элементом в восточной деятельности НАТО. Базы в Шяуляе и Эмари также будут способствовать тесной координации между воздушными и сухопутными силами НАТО, связанными с войсками, уже дислоцированными в Польше и странах Балтии, обеспечивая воздушную поддержку сухопутных войск и укрепляя их стратегическое расположение.

Кроме того, эти базы будут служить опорными пунктами для операций по разведке и наблюдению, используя беспилотные летательные аппараты и самолеты-разведчики для сбора информации в режиме реального времени о передвижениях и позициях ВС России. Эти разведывательные данные, необходимые для эффективного тактического планирования, позволят быстро принимать решения в случае возникновения активного конфликта на восточный границе Альянса. Шяуляй и Эмари также приспособлены для принятия подкреплений из других стран НАТО, что позволяет быстро наращивать численность войск и военных ресурсов в случае эскалации ситуации.

Наконец, как указывается, эти базы будут действовать как тактические командные центры, где силы НАТО будут координировать операции с местными властями в странах Балтии. Такое региональное управление имеет решающее значение для корректировки развертываний в зависимости от быстро меняющихся полевых операций, обеспечивая целенаправленное и эффективное реагирование. Таким образом, Шяуляй и Эмари будут не только обеспечивать прикрытие с воздуха, но и выполнять функции стратегических узлов, поддерживая наземные операции, способствуя подкреплению и обеспечивая непрерывную материально-техническую поддержку для активного и скоординированного военного реагирования.