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vizir47
Соединенные Штаты возобновляют производство самого мощного в мире неядерного взрывчатого вещества
США в контексте повышения спроса на 155-мм артиллерийские снаряды и развития ситуации в Украине возобновляют производство тротила, самого мощного неядерного взрывчатого вещества в мире, после 40-летнего перерыва.

По сообщению издания Northern Kentucky Tribune, Соединенные Штаты возобновляют производство тринитротолуола (тротила), самого мощного неядерного взрывчатого вещества в мире, после 40-летнего перерыва. Как указывается, это решение «направлено на укрепление военной самостоятельности страны и удовлетворение растущего спроса на боеприпасы, особенно на 155-мм артиллерийские снаряды в контексте военных действий в Украине».

Les Etats-Unis reprennent la production de l'explosif non-nucléaire le plus puissant du monde après 40 ans d'absence

Тротил - важнейшее взрывчатое вещество, которое используется для изготовления артиллерийских снарядов, бомб, гранат и других продуктов военно-промышленного комплекса. С учетом того, что тротил занимает центральное место в изготовлении многих типов боеприпасов, он является критически важным продуктом для Вооруженных сил США. С 1980-х годов Соединенные Штаты больше не производили тротил на своей территории и  были вынуждены удовлетворять потребности во взрывчатых веществах за счет импорта. Однако сегодня такая ситуация расценивается Белым домом все более неустойчивой в контексте усиливающейся  геополитической напряженности, особенно из-за активной поддержки администрацией Байдена снабжения различными боезарядами Украины. Такая ситуация  обострила дефицит взрывчатых веществ в США. Поэтому возврат к местному производству тротила рассматривается как мера национальной безопасности, направленная на обеспечение непрерывных поставок взрывчатых веществ, особенно для 155-мм снарядов, которые оказались жизненно важными в современных конфликтах.

В этих условиях сенатор Митч Макконнелл недавно объявил об инвестициях в размере $435 миллионов в строительство завода по производству тротила в штате Кентукки в партнерстве с Repkon USA. Как указывается, «новый завод в округе Мюленберг, будет оснащен передовыми технологиями, обеспечивающими повышенную автоматизацию и  экологичное обращение с отходами».

Упоминание в американских СМИ аспекта экологической безопасности возобновляемого производства тротила не случайно, так как одной из причин, первоначально побудивших Соединенные Штаты прекратить его производство, была опасная технологическая процедура, в ходе которой использовались токсичные вещества, которые могли нанести серьезный вред здоровью работников и окружающей среде. Поэтому в сегодняшних сообщениях СМИ о будущей работе завода TNT в Мюленберге особенно выделяется  тот факт, что на нем «будут внедрены новые технологии для более безопасного и экологически безопасного производства».

СМИ также указывают, что этот проект рассматривается как стратегический рычаг для Соединенных Штатов, поскольку он позволяет укрепить их оборонно-промышленную базу. Обозревателями отмечается, что, репатриируя производство тротила, правительство США укрепляет свою способность поддерживать стратегические запасы и быстро реагировать на кризисы, особенно в условиях активного участия Пентагона во многих вооруженных конфликтах. Снижая зависимость от импорта, Соединенные Штаты таким образом повышают свою устойчивость к возможным сбоям в глобальной цепочке поставок этого важнейшего для военной продукции изделия.

С тех пор, как производство тротила было прекращено, другие взрывчатые вещества, такие как гексоген и ГМХ, были разработаны для удовлетворения военных потребностей, обеспечивая повышенную стабильность при хранении и снижая воздействие на окружающую среду. Эти альтернативы позволили Соединенным Штатам адаптироваться к новым стандартам безопасности. Тем не менее, как указывают американские военные эксперты, TNT остается непревзойденным по мощности и надежности для некоторых военных применений. А возобновление его производства свидетельствует о сохраняющейся актуальности тротила в военном арсенале США даже перед лицом появления новых технологий. Таким образом, американские военные хотят иметь полный спектр производства взрывчатых веществ, отвечающих различным потребностям национальной обороны, при этом тротил по-прежнему необходим в определенных условиях использования.

Американскими СМИ решение Вашингтона возобновить местное производство этого взрывчатого вещества уже оценивается как важное стратегическое изменение в политике США. 

#военные новости #военное противостояние #тротил #возобновление производства тротила в сша
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Соединенные Штаты возобновляют производство самого мощного в мире неядерного взрывчатого вещества
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