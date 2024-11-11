Naval Group совместно с Thales и KNDS объявила о стратегическом партнерстве в разработке системы многоцелевой модульной пусковой установки (LMP) для военно-морского флота.

Французская оборонная компания с государственным участием Naval Group в сотрудничестве с двумя другими гигантами-производителями вооружения этой страны Thales и KNDS объявила на проходившей в Париже выставке военно-морского оружия Euronaval 2024 о стратегическом партнерстве в разработке системы многоцелевой модульной пусковой установки (LMP) для военно-морского флота, которая должна будет ознаменовать новый подход в концепции производства пусковых установок. Как сообщается, эта новая система будет призвана гибко и эффективно реагировать на современный рынок ракет, объединяя разнообразные типы вооружения в единую пусковую установку. LMP позволяет интегрировать и гибко использовать несколько систем вооружения на одной пусковой установке.

Согласно информации пресс-релиза компании Naval Group, модульная многоцелевая пусковая установка (LMP) представляет собой революционную концепцию, которая заменяет традиционный подход «одна пусковая установка на каждый тип снарядов». Эта модульная система позволяет использовать различные типы боеприпасов: ракеты калибра от 68 до 70 мм, а также легкие многоцелевые ракеты (LMM), артиллерийские снаряды (40-и 20-миллиметровые RAPIDFire и Narwhal). Иными словами - широкий спектр имеющихся на вооружении военных кораблей ракет, реактивных снарядов, гранат, подводного оружия, беспилотников, которые при использовании LMP могут взаимозаменяться в зависимости от оперативных потребностей.

Запас боеприпасов новой системы увеличен примерно до 1000 кг полезной нагрузки. Кроме того, корабль может иметь от одной до нескольких башен LMP, которые могут комбинировать различные конфигурации вооружения.

Состоящая из подвижной башни по двум осям, круговой и вертикальной, LMP оснащена вычислителями огня и системой управления огнем, которые позволяют ему поражать различные маневренные цели. Она разработана для упрощенной интеграции на различных типах военных судов и может работать в автономном режиме или подключаться к боевой системе.

Разработка LMP основана на тесном сотрудничестве между Naval Group, Thales и KNDS, при этом каждый партнер привносит свой особый опыт. Thales вносит свой вклад своими 70-мм и 68-мм ракетами, а также легкими многоцелевыми ракетами (LMM), в то время как KNDS предлагает ряд инновационных боеприпасов. Также ведутся переговоры с ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем компанией MBDA об интеграции других типов ракет, в частности, ракет семейств Mistral (зенитных) и Akeron (противотанковых, которые могут использоваться против надводных целей). Как указывается, это дополнительно расширит портфель вооружений, совместимых с LMP.

Министерством обороны Франции внедрение системы LMP рассматривается как способ оптимизации логистики и подготовки экипажей в масштабах всего флота, что обещает значительную экономию средств и повышение эксплуатационной готовности. LMP оснащена сменными и реконфигурируемыми модулями боеприпасов в соответствии с оперативными потребностями, которые позволяют иметь в своем распоряжении широкий спектр средств поражения. Эта модульность и универсальность системы призваны обеспечить военно-морским силам возможность быстрого и эффективного реагирования на различные угрозы при одновременном снижении затрат на техническое обслуживание и хранение боеприпасов. Это новое поколение систем вооружения обеспечивает возможность подхода к каждому парку оборудования в масштабе корабля и флота, оптимизируя логистическую поддержку и обучение экипажей.