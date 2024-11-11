Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
США начинают поставки Украине новейших ракет для высокоточных ударов по средствам ПВО
США в ближайшие дни собираются начать поставки на Украину около 500 зенитных ракет для различных систем, включая Patriots и NASAM, а также усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E.

Уходящая администрация Байдена стремится в полной мере использовать средства, выделенные Украине, для поставок дополнительного вооружения в страну, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома. Стремление доставить на Украину как можно больше оружия до окончания срока полномочий президента США Джо Байдена призвано дать Киеву преимущество и укрепить его “переговорную позицию”. Ожидаемая поставка включает в себя около 500 зенитных ракет  для различных систем, включая Patriots и NASAM, а также высокоточные противозенитные ракеты AGM-88E. Планируется, что ракеты будут доставлены в Украину в ближайшие несколько недель.

Первая поставка Украине высокоскоростных ракет AGM-88 (HARMs) была осуществлена в середине 2022 года, которая держалась в секрете до начала августа 2022 года, пока российские военные не продемонстрировали видеозапись, на которой видно хвостовое оперение одной из этих ракет, подтверждающую их использование в обороне Украины. После этого сообщения заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль подтвердил, что предоставленные пакеты помощи действительно включали такие ракеты, адаптированные для использования украинскими самолетами. Теперь Украина получит усовершенствованную версию AGM-88E AARGM, предоставляющую более совершенный инструмент для подавления российский средств ПВО.

AGM-88E AARGM - это высокоэффективная ракета класса "воздух-поверхность", известная своей точностью и скоростью. Она предназначена для того, чтобы отслеживать и уничтожать радарные установки противника и объекты, на которых размещаются зенитные ракеты класса "земля-воздух". В то время как AGM-88 HARM использует пассивную радиолокационную головку самонаведения для обнаружения и наведения на цель, AGM-88E AARGM оснащена многорежимной головкой самонаведения, которая сочетает в себе усовершенствованную систему пассивного радиолокационного обнаружения с радаром миллиметрового диапазона для терминального наведения. Эта функция позволяет AGM-88E более точно отслеживать цели, что повышает способность ракеты обнаруживать и нейтрализовывать дорогостоящие системы ПВО.

Как указывают американские военные эксперты, для Украины, которая интегрировала западное вооружение со своими самолетами советской эпохи, AGM-88E AARGM дает существенное тактическое преимущество. Украинские пилоты ранее адаптировали AGM-88 HARMs для использования на своих истребителях МиГ-29 и Су-27, используя креативные решения, такие как iPad, для преодоления проблем совместимости. Эти ракеты позволили Украине проводить операции “Wild Weasel”, направленные на провоцирование, обнаружение и уничтожение российских средств ПВО. С AGM-88E украинские вооруженные силы получают более высокий уровень точности и надежности, что позволяет им лучше противостоять российским системам ПВО, включая современные зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.

Эти эксперты отмечают, что, за счет наведения на цель и нейтрализации средств ПВО, управляемых с помощью радаров, AGM-88E может позволить украинским войскам глубже проникать в оспариваемое воздушное пространство со сниженным риском поражения российскими ЗРК. Это потенциально позволит осуществлять более эффективную поддержку с воздуха и улучшит свободу передвижения над стратегически важными районами. На более широком уровне развертывание AGM-88E может изменить баланс превосходства в воздухе в спорных зонах, уменьшив оборонительные преимущества России и укрепив общий оборонительный и контрнаступательный потенциал Украины.

Как отмечают западные СМИ, появление ракет AGM-88E является убедительным свидетельством продолжающейся поддержки Украины со стороны администрации Байдена и ее союзников. Это подчеркивает приверженность предоставлению передовых военных технологий для противодействия возникающим угрозам, помогая Украине более эффективно решать сложные задачи в области противовоздушной обороны, которые представляют российские вооруженные силы. Поскольку Украина продолжает интегрировать современные западные системы, ожидается, что эти возможности окажут ощутимое влияние на поле боя, повысив устойчивость Украины и оперативную эффективность в условиях СВО.

Однако этот план уже вызвал опасения в США, что он приведет к дальнейшему истощению и без того исчерпанных запасов оружия. Кроме того, переброска большого количества оружия в течение нескольких недель неизбежно приведет к проблемам с логистикой и еще больше подорвет возможности США. 

 

#сво #военные новости #военное противостояние #военная помощь сша украине #противозенитные ракеты agm-88e
+
Написать комментарий (0)
Российские дроны поразили военные склады в Николаевской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск спрогнозировал скорое завершение украинского конфликта и озвучил возможные условия
+
CNN: США отправят на территорию Украины подрядчиков для обслуживания ЗРК Patriot и F-16
+
Су-57 показал китайской публике фигуру высшего пилотажа "Колокол"
+
Астероид 2024 UQ столкнулся с Землей всего через два часа после его обнаружения
+
Intel в ближайшие недели выпустит исправление для повышения производительности Core Ultra 200S
+
Компания Oneodio готовится к распродаже своих наушников со значительными скидками
+
Сверхзвуковой самолет XB-1 достиг скорости 0,82 Маха в новом испытательном полете
+
Стоимость монеты Hamster Kombat взлетела на 270% всего за сутки на фоне роста BTC
+
Переоборудованный самолет Boeing 737 используется в США как испытательная лаборатория ВВС
+
Завод MAN в Санкт-Петербурге сменил название на «Романов» и в декабре представит новый грузовик
+
Vivo официально подтвердила глобальный запуск серии Vivo X200
+
Китай делает ставку на 10-тонный БПЛА Jiu Tian, способный заполнить небо потоком беспилотников
+
В Китае стартовал мегапроект по созданию самой крупной солнечной электростанции мощностью 8 ГВт
+
Синоптик «Фобос»: метеорологическая зима в Москве начнется не раньше конца ноября
+
Легенда бокса Майк Тайсон выходит на ринг.
+
NASA не раскрывает причины госпитализации астронавта Crew-8
+
Появились подробности о системе камер и дисплее Oppo Find X8 Ultra
+
Business Insider объяснили, почему Украине нужны обещанные Францией истребители Mirage-2000
+
Intel отказала клиенту в гарантии на Core i9-14900K из-за использования жидкого металла
+
Планы AMD на 2025–2026 годы: новые Ryzen APU, Strix Halo, Fire Range, Krackan и серия Radeon RX 8000
+

Популярные статьи

Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
+
Уютное средневековое приключение с фермерством - краткий обзор Mirthwood
+
Есть ли смысл в апгрейде ПК на DDR5, и почему дорогая ОЗУ не приносит никакой пользы в играх
+
О нижнем интернете, диванных экспертах и PlayStation 5 Pro Enhanced
+
Жизнь после радиации — почему японские города смогли возродиться, а Чернобыль стал зоной отчуждения
+
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
+
Какой будет новая команда Трампа и как он планирует управлять страной во второй раз
+
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
+
История ТОС-1А «Солнцепек» — разрушительная мощь и уникальные технологии
+
Биткоин добрался до $80 тыс, но через год может стоить и все $200 тыс, если аналитики окажутся правы
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем