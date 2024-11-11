США в ближайшие дни собираются начать поставки на Украину около 500 зенитных ракет для различных систем, включая Patriots и NASAM, а также усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E.

Уходящая администрация Байдена стремится в полной мере использовать средства, выделенные Украине, для поставок дополнительного вооружения в страну, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома. Стремление доставить на Украину как можно больше оружия до окончания срока полномочий президента США Джо Байдена призвано дать Киеву преимущество и укрепить его “переговорную позицию”. Ожидаемая поставка включает в себя около 500 зенитных ракет для различных систем, включая Patriots и NASAM, а также высокоточные противозенитные ракеты AGM-88E. Планируется, что ракеты будут доставлены в Украину в ближайшие несколько недель.

Первая поставка Украине высокоскоростных ракет AGM-88 (HARMs) была осуществлена в середине 2022 года, которая держалась в секрете до начала августа 2022 года, пока российские военные не продемонстрировали видеозапись, на которой видно хвостовое оперение одной из этих ракет, подтверждающую их использование в обороне Украины. После этого сообщения заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль подтвердил, что предоставленные пакеты помощи действительно включали такие ракеты, адаптированные для использования украинскими самолетами. Теперь Украина получит усовершенствованную версию AGM-88E AARGM, предоставляющую более совершенный инструмент для подавления российский средств ПВО.

AGM-88E AARGM - это высокоэффективная ракета класса "воздух-поверхность", известная своей точностью и скоростью. Она предназначена для того, чтобы отслеживать и уничтожать радарные установки противника и объекты, на которых размещаются зенитные ракеты класса "земля-воздух". В то время как AGM-88 HARM использует пассивную радиолокационную головку самонаведения для обнаружения и наведения на цель, AGM-88E AARGM оснащена многорежимной головкой самонаведения, которая сочетает в себе усовершенствованную систему пассивного радиолокационного обнаружения с радаром миллиметрового диапазона для терминального наведения. Эта функция позволяет AGM-88E более точно отслеживать цели, что повышает способность ракеты обнаруживать и нейтрализовывать дорогостоящие системы ПВО.

Как указывают американские военные эксперты, для Украины, которая интегрировала западное вооружение со своими самолетами советской эпохи, AGM-88E AARGM дает существенное тактическое преимущество. Украинские пилоты ранее адаптировали AGM-88 HARMs для использования на своих истребителях МиГ-29 и Су-27, используя креативные решения, такие как iPad, для преодоления проблем совместимости. Эти ракеты позволили Украине проводить операции “Wild Weasel”, направленные на провоцирование, обнаружение и уничтожение российских средств ПВО. С AGM-88E украинские вооруженные силы получают более высокий уровень точности и надежности, что позволяет им лучше противостоять российским системам ПВО, включая современные зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.

Эти эксперты отмечают, что, за счет наведения на цель и нейтрализации средств ПВО, управляемых с помощью радаров, AGM-88E может позволить украинским войскам глубже проникать в оспариваемое воздушное пространство со сниженным риском поражения российскими ЗРК. Это потенциально позволит осуществлять более эффективную поддержку с воздуха и улучшит свободу передвижения над стратегически важными районами. На более широком уровне развертывание AGM-88E может изменить баланс превосходства в воздухе в спорных зонах, уменьшив оборонительные преимущества России и укрепив общий оборонительный и контрнаступательный потенциал Украины.

Как отмечают западные СМИ, появление ракет AGM-88E является убедительным свидетельством продолжающейся поддержки Украины со стороны администрации Байдена и ее союзников. Это подчеркивает приверженность предоставлению передовых военных технологий для противодействия возникающим угрозам, помогая Украине более эффективно решать сложные задачи в области противовоздушной обороны, которые представляют российские вооруженные силы. Поскольку Украина продолжает интегрировать современные западные системы, ожидается, что эти возможности окажут ощутимое влияние на поле боя, повысив устойчивость Украины и оперативную эффективность в условиях СВО.

Однако этот план уже вызвал опасения в США, что он приведет к дальнейшему истощению и без того исчерпанных запасов оружия. Кроме того, переброска большого количества оружия в течение нескольких недель неизбежно приведет к проблемам с логистикой и еще больше подорвет возможности США.