Компания Hemeria успешно выполнила первый испытательный полет своего маневрирующего стратосферного воздушного шара BalMan, спроектированного в интересах французской армии.

Недавно назначенный в качестве нового начальника штаба Военно-воздушных и космических сил (CEMAAE) Франции генерал Жером Белланже озвучил очередную цель французской армии – получить стратегическое господство в использовании стратосферного пространства, развивая военные технологии на этом направлении. Как известно, стратосфера расположена на высоте от десяти до пятидесяти километров над уровнем моря, то есть между тропосферой и мезосферой.

Во время своего первого выступления на днях в Национальном собрании в качестве руководящего представителя CEMAAE, он, в частности, поднял вопросы, связанные с использованием высших слоев атмосферы (THA) в интересах французских вооруженных сил: «Это область, в которую абсолютно необходимо инвестировать, потому что она представляет стратегический интерес и позволяет создавать устойчивые системы связи и наблюдения, а также потому, что природа ненавидит пустоту: если мы не пойдем туда, другие пойдут вместо нас». В подкрепление своей позиции генерал Жером Белланже добавил: «Не может быть и речи о том, чтобы китайские воздушные шары летали над нашими головами в Париже и наблюдали за нами».

По оценкам французских военных экспертов, THA, вероятно, уже в ближайшее время может стать новой зоной международного конфликта из-за отсутствия достаточно четкой правовой базы для регулирования этого пространства. Действительно, на сегодняшний день нет единого мнения об определении нижней границы космического пространства и верхней границы воздушного пространства. Отсюда возникает неясность, которую некоторые страны пытаются использовать, как показал случай с китайским воздушным шаром, сбитым у побережья Южной Каролины самолетом F-22A Raptor ВВС США в феврале 2023 года.

В прошлом году Военно-воздушные и космические силы (AAE) Франции поручили генералу Алексису Ружье, возглавляющему Высшую школу обороны Франции, разработать специальную стратегию в этом плане. С учетом этой стратегии генерал Белланже в своем выступлении объяснил депутатам Национального собрания, что необходимо иметь «средства нейтрализации» и, следовательно, оперативного вмешательства в этих очень высоких слоях атмосферы, которые он назвал «диким Западом». Он также указал, что министерством обороны уже начаты «исследования в этой области совместно с отдельными производителями».

При этом необходимо отметить, что в последнее время во французских СМИ действительно стали иногда упоминаться такие псевдоспутники и эксперименты с летательными аппаратами в высших слоях атмосферы THA, как, например, Airbus Zephyr и Thales Alenia Space Stratobus.

Так, основанная в 2016 году Тулузская компания Zephalto недавно успешно провела испытательный полет капсулы, которая с двумя людьми на борту поднялась на высоту 6000 метров с помощью воздушного шара. Как указывалось, «целью этого эксперимента было создание возможности доставлять пассажиров в стратосферу в коммерческих целях», причем подчеркивалось якобы намерение таким образом развить новый вид «космического туризма». Однако, вполне понятно, что в данном случае речь идет об экспериментальных полетах с научными и технологическими целями в интересах армии.

И это, в частности, подтверждает деятельность в этой сфере Hemeria — французской компании, специализирующейся в сфере космоса и обороны, которая разрабатывает, производит и поставляет передовые космические системы и аппараты, а также инновационное оборудование для оборонных систем. Так, вложив средства и нишу исследований THA, компания Hemeria на днях успешно выполнила первый испытательный полет своего маневрирующего стратосферного воздушного шара BalMan, спроектированного под руководством Национального Центра космических исследований (CNES) Франции.

«В ночь на 30 октября маневрирующий аэростат BalMan успешно провел свое первое летное испытание с космодрома Гайана, подтвердив тем самым надежность оболочки стратосферного аэростата и систем безопасности полета в условиях большой высоты», - сообщил CNES в своем заявлении, опубликованном 6 ноября. Примечательно, что этот проект стратосферного маневрирующего воздушного шара осуществляется при поддержке Генерального Управления вооружений (DGA) Франции. Помимо других цчастников проекта, его финансирует правительственный фонд France Relance. Цель этого проекта, согласно сообщениям CNES, состоит в том, чтобы «иметь возможность оставаться над интересующей географической областью на высоте нескольких десятков километров намного дольше, чем может сделать дрейфующий воздушный шар, самолет или даже беспилотник». Для этого операторы аэростата «используют потоки ветра на разных высотах, чтобы перемещать его по горизонтали».

По сообщению компании Hemeria, этот маневрирующий стратосферный аэростат позволит «облегчить доступ к космосу с меньшими затратами», «дольше летать над интересующей областью» и «снизить логистические ограничения». Второй полет этого BalMan запланирован на следующий год, в ходе которого предполагается выяснит его способности нести полезную нагрузку весом в 50 кг.

Деятельность вокруг этого аэростата BalMan "теперь будет продолжена, чтобы быстро предложить эту технологию научным, оборонным или коммерческим операторам", - сказала Кэролайн Лоран, директор по орбитальным системам CNES.