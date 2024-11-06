Во время визита украинской делегации в Малайзию была подчеркнута линия Киева на развитие военных связей с этой страной и стратегическое партнерство в производстве беспилотных летательных аппаратов.

Украина определила Малайзию в качестве стратегического партнера для расширения сотрудничества в секторе производства беспилотных летательных аппаратов в Юго-Восточной Азии. Это заявление было сделано 2 ноября во время визита заместителя министра экономики Украины Тараса Качки в Малайзию, где он совместно с заместителем министра инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Лью Чин Тонгом председательствовал на первом заседании Объединенного торгового комитета (JTC).

Во время визита Качка подчеркнул важность Малайзии как страны, которая открывает доступ к рынкам АСЕАН для украинских беспилотных технологий. Заместитель министра особо выделил в своем публичном выступлении передовые позиции Малайзии в области цифровой инфраструктуры, поставок запасных частей для полупроводниковых приборов и квалифицированной рабочей силы, которые имеют решающее значение для поддержки сектора беспилотных летательных аппаратов. “Малайзия является самой развитой страной в АСЕАН с точки зрения технологической инфраструктуры, а ее сильная цифровая экономика делает ее идеальным партнером для реализации наших амбиций в области регионального сотрудничества”, - заявил Качка.

В последние годы военные связи между Малайзией и Украиной укрепились. Недавно две страны начали обсуждение вопроса об укреплении сотрудничества в области беспилотных летательных аппаратов, уделяя особое внимание гражданским и военным средствам наблюдения, которые подходят для решения конкретных задач Малайзии, особенно в труднодоступных районах джунглей. Кроме того, Малайзия проявила интерес к украинским оборонным технологиям, разработанным в условиях происходящей СВО. Как указали представители двух стран на состоявшейся 2 ноября встрече, двустороннее военное партнерство имеет четкую тенденцию к дальнейшему развитию, поскольку Малайзия стремится диверсифицировать свои оборонные альянсы и модернизировать возможности в области национальной безопасности.

На сегодняшний день Малайзия и Украина совместно пока не разрабатывали никаких конкретных беспилотных летательных аппаратов. Однако недавние обсуждения между двумя странами выявили взаимный интерес к сотрудничеству в этой области.

Малайзия активизировала свои усилия по разработке беспилотных летательных аппаратов в рамках деятельности местных компаний, таких как Aerodyne Group и DefTech (DRB-HICOM Defence Technologies), которые специализируются на решениях, адаптированных к конкретным потребностям страны, включая наблюдение, сельское хозяйство и борьбу со стихийными бедствиями. Aerodyne Group, региональный лидер в области беспилотных услуг и аналитики, базирующаяся в Куала-Лумпуре, разрабатывает беспилотники, оснащенные передовыми технологиями для длительных миссий по наблюдению, предназначенные для работы в тропических условиях региона. DefTech, со своей стороны, специализируется на беспилотниках для военных целей и обеспечения безопасности, включая наблюдение за границами и борьбу с незаконной деятельностью в густых джунглях. Правительство Малайзии активно поддерживает инновации в секторе беспилотных летательных аппаратов, укрепляя партнерские отношения между местными компаниями и иностранными участниками, стремясь позиционировать Малайзию как технологический центр для беспилотных летательных аппаратов в Юго-Восточной Азии.

Выступая перед малазийскими СМИ, Качка отметил быстрое развитие производства беспилотных летательных аппаратов в Украине, где они активно применяются как в оборонном, так и в гражданском секторе, в частности, в сельском хозяйстве. “Развитие беспилотных летательных аппаратов в Украине естественным образом связано с обороной и безопасностью, но их использование также расширилось и в гражданских целях, таких как сельское хозяйство. В настоящее время использование беспилотных летательных аппаратов в Украине настолько интенсивно, что это мобилизует все инженерные ресурсы... именно поэтому украинский опыт может быть применим в Малайзии”, - пояснил он на состоявшейся пресс-конференции. “Этот возросший спрос в Украине позволил накопить значительный опыт, который страна теперь стремится использовать на международных рынках, таких как Малайзия”, подчеркнул он.

Тарас Качка также подчеркнул, что, хотя украинское законодательство строго регламентирует экспорт секретных военных технологий, правительство ослабило некоторые ограничения, чтобы способствовать развитию международного партнерства и удовлетворить растущий спрос на свои беспилотные летательные аппараты. Эта адаптивная законодательная база позволяет Украине поддерживать свою оборонную промышленность, обеспечивая при этом строгий экспортный контроль. Он также отметил, что опыт, накопленный в ходе СВО, помог повысить конкурентоспособность украинских беспилотных летательных аппаратов, которые сейчас востребованы несколькими странами за их проверенную эффективность в условиях военных действий.

Временный поверенный в делах посольства Украины в Малайзии Денис Михайлюк уточнил, что малазийские компании в первую очередь заинтересованы в беспилотниках для наблюдения, которые особенно полезны для операций по пограничному контролю в густых джунглях, где патрулирование людьми остается затруднительным. Михайлюк подчеркнул, что между украинскими и малазийскими компаниями уже ведутся переговоры для оценки конкретных возможностей будущего сотрудничества и поставки украинских БПЛА на малазийский рынок. Он также отметил, что украинские модели беспилотников, такие как PD-2 и Shark, хорошо подходят для этих целей благодаря своей повышенной автономности и способности работать в сложных условиях. Эти устройства оснащены камерами высокой четкости и усовершенствованными датчиками, обеспечивающими непрерывное и точное наблюдение. В частности, PD-2 известен своей способностью обнаруживать объекты на большом расстоянии и передавать данные в режиме реального времени, что является важной востребованной в Малайзии функцией для мониторинга труднодоступных районов, где количество патрулей ограничено.