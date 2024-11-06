Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Украина устанавливает стратегическое сотрудничество с Малайзией в секторе производства БПЛА
Во время визита украинской делегации в Малайзию была подчеркнута линия Киева на развитие военных связей с этой страной и стратегическое партнерство в производстве беспилотных летательных аппаратов.

Украина определила Малайзию в качестве стратегического партнера для расширения сотрудничества в секторе производства беспилотных летательных аппаратов в Юго-Восточной Азии. Это заявление было сделано 2 ноября во время визита заместителя министра экономики Украины Тараса Качки в Малайзию, где он совместно с заместителем министра инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Лью Чин Тонгом председательствовал на первом заседании Объединенного торгового комитета (JTC).

Во время визита Качка подчеркнул важность Малайзии как страны, которая открывает доступ к рынкам АСЕАН для украинских беспилотных технологий. Заместитель министра особо выделил в своем публичном выступлении передовые позиции Малайзии в области цифровой инфраструктуры, поставок запасных частей для полупроводниковых приборов и квалифицированной рабочей силы, которые имеют решающее значение для поддержки сектора беспилотных летательных аппаратов. “Малайзия является самой развитой страной в АСЕАН с точки зрения технологической инфраструктуры, а ее сильная цифровая экономика делает ее идеальным партнером для реализации наших амбиций в области регионального сотрудничества”, - заявил Качка.

В последние годы военные связи между Малайзией и Украиной укрепились. Недавно две страны начали обсуждение вопроса об укреплении сотрудничества в области беспилотных летательных аппаратов, уделяя особое внимание гражданским и военным средствам наблюдения, которые подходят для решения конкретных задач Малайзии, особенно в труднодоступных районах джунглей. Кроме того, Малайзия проявила интерес к украинским оборонным технологиям, разработанным в условиях происходящей СВО. Как указали представители двух стран на состоявшейся 2 ноября встрече, двустороннее военное партнерство имеет четкую тенденцию к дальнейшему развитию, поскольку Малайзия стремится диверсифицировать свои оборонные альянсы и модернизировать возможности в области национальной безопасности.

На сегодняшний день Малайзия и Украина совместно пока не разрабатывали никаких конкретных беспилотных летательных аппаратов. Однако недавние обсуждения между двумя странами выявили взаимный интерес к сотрудничеству в этой области.

Малайзия активизировала свои усилия по разработке беспилотных летательных аппаратов в рамках деятельности местных компаний, таких как Aerodyne Group и DefTech (DRB-HICOM Defence Technologies), которые специализируются на решениях, адаптированных к конкретным потребностям страны, включая наблюдение, сельское хозяйство и борьбу со стихийными бедствиями. Aerodyne Group, региональный лидер в области беспилотных услуг и аналитики, базирующаяся в Куала-Лумпуре, разрабатывает беспилотники, оснащенные передовыми технологиями для длительных миссий по наблюдению, предназначенные для работы в тропических условиях региона. DefTech, со своей стороны, специализируется на беспилотниках для военных целей и обеспечения безопасности, включая наблюдение за границами и борьбу с незаконной деятельностью в густых джунглях. Правительство Малайзии активно поддерживает инновации в секторе беспилотных летательных аппаратов, укрепляя партнерские отношения между местными компаниями и иностранными участниками, стремясь позиционировать Малайзию как технологический центр для беспилотных летательных аппаратов в Юго-Восточной Азии.

Выступая перед малазийскими СМИ, Качка отметил быстрое развитие производства беспилотных летательных аппаратов в Украине, где они активно применяются как в оборонном, так и в гражданском секторе, в частности, в сельском хозяйстве. “Развитие беспилотных летательных аппаратов в Украине естественным образом связано с обороной и безопасностью, но их использование также расширилось и в гражданских целях, таких как сельское хозяйство. В настоящее время использование беспилотных летательных аппаратов в Украине настолько интенсивно, что это мобилизует все инженерные ресурсы... именно поэтому украинский опыт может быть применим в Малайзии”, - пояснил он на состоявшейся пресс-конференции. “Этот возросший спрос в Украине позволил накопить значительный опыт, который страна теперь стремится использовать на международных рынках, таких как Малайзия”, подчеркнул он.

Тарас Качка также подчеркнул, что, хотя украинское законодательство строго регламентирует экспорт секретных военных технологий, правительство ослабило некоторые ограничения, чтобы способствовать развитию международного партнерства и удовлетворить растущий спрос на свои беспилотные летательные аппараты. Эта адаптивная законодательная база позволяет Украине поддерживать свою оборонную промышленность, обеспечивая при этом строгий экспортный контроль. Он также отметил, что опыт, накопленный в ходе СВО, помог повысить конкурентоспособность украинских беспилотных летательных аппаратов, которые сейчас востребованы несколькими странами за их проверенную эффективность в условиях военных действий.

Временный поверенный в делах посольства Украины в Малайзии Денис Михайлюк уточнил, что малазийские компании в первую очередь заинтересованы в беспилотниках для наблюдения, которые особенно полезны для операций по пограничному контролю в густых джунглях, где патрулирование людьми остается затруднительным. Михайлюк подчеркнул, что между украинскими и малазийскими компаниями уже ведутся переговоры для оценки конкретных возможностей будущего сотрудничества и поставки украинских БПЛА на малазийский рынок. Он также отметил, что украинские модели беспилотников, такие как PD-2 и Shark, хорошо подходят для этих целей благодаря своей повышенной автономности и способности работать в сложных условиях. Эти устройства оснащены камерами высокой четкости и усовершенствованными датчиками, обеспечивающими непрерывное и точное наблюдение. В частности, PD-2 известен своей способностью обнаруживать объекты на большом расстоянии и передавать данные в режиме реального времени, что является важной востребованной в Малайзии функцией для мониторинга труднодоступных районов, где количество патрулей ограничено.

#военные новости #военное сотрудничество украины #поставка украинских бпла малайзии
+
Написать комментарий (0)
Помощь США Украине способствует рекордным инвестициям в американскую оборонную промышленность
Франция представила свое лазерное оружие HELMA-P
Литва и Украина укрепляют связи в оборонной промышленности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики FFmpeg заявляют о 94-кратном ускорении обработки видео благодаря вручную написанному коду AVX-512
6
Cyberpunk 2 может получить больше городов и диких животных
+
Valve ускорила драйверы для Linux и AMD на 228% в новом обновлении Mesa
2
Крупнейший производитель трансформаторов Hitachi Energy предупреждает о глобальном кризисе поставок
1
Realme GT7 Pro побил рекорд продаж компании за первые сутки
1
Скоро могут появиться официальные новости по игровым видеокартам GeForce RTX 50
2
В Иркутской области построят первую АЭС в Восточной Сибири
1
МИД Польши Сикорский: Киев не сдержал обещание, связанное с жертвами Волынской трагедии
+
В Крыму считают, что Зеленский столкнется с ответственностью перед народом
+
В РФ стартовал национальный проект, для создания которого потребуется 1 млн процессоров «Эльбрус»
1
Xiaomi 14 получает Android 15 с HyperOS 1.1 по всему миру
+
AMD готовит Threadripper и APU следующего поколения с 3D V-Cache
2
Вышло глобальное обновление Xiaomi 14 до Android 15, с оболочкой HyperOS 1.1
+
В рамках распродажи 11.11 AMD предлагает игровую сборку с Ryzen 7 9800X3D и видеокартами NVIDIA
1
AMD снизила цены на процессоры Ryzen 9000
3
Asus представила режим Turbo Game Mode для повышения игровой производительности
3
Ubisoft представила фракцию Некрополис в Heroes of Might and Magic: Olden Era
+
Состоялся релиз Windows Server 2025: установка обновлений без перезагрузки, доработанная служба Active Directory и многое другое
+
На российский рынок выходит еще один китайский автопроизводитель — KG Mobility (KGM)
2
AMD Ryzen 7 9800X3D показывает значительное улучшение производительности на 1%
2

Популярные статьи

О глупых ошибках при сборке компьютера
24
Сколько ОЗУ должно быть на ПК для запуска требовательных новинок в 4К с трассировкой лучей
37
Пять произведений, с которых не стоит начинать знакомство с киберпанком
6
Почему я не собираюсь переходить на Windows 11 в 2024 году, хотя она уже самая популярная ОС в Steam
81
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 16 (2024)
5
Обзор и тест компактной системы охлаждения процессора Teucer UT45-4
12
О замене термопасты на игровых консолях Xbox series S/X и Sony PlayStation 5
2
Почти идеальная игровая сборка на AMD для постоянного читателя Overclockers.ru до 150 000 рублей
45
Обзор мыши Attack Shark X3 Max с сенсором PAW 3950
2
Как я решил проблему с падением сигнала от роутера, и почему это самый простой и дешёвый способ
7

Сейчас обсуждают

Garthar
02:49
Лоол. Кажется мы нашли депутата который утверждает что игры это плохо. Обратись к психиатору
«Геймерши» предпочитают выбирать гиперсексуализированные женские персонажи
Игорь Гурьянов
02:42
Ага)) прикинь из моего окружения наверно человек 5 только слово майнинг краем уха слыхали, не то что чоо то купить и настроить. Пара веловек купили с моих рекомендаций кое что. Ну и мама вкурсе о майн...
С 1 ноября копать криптовалюту дома станет сложнее — что нужно знать майнерам из РФ
lewile
02:40
Интересно почему в основном только озон и ВБ во всякой хрени продаваны обвиняют? А как же остальные? С мега акциями -200% от цены заказал и... Отменили не смогли пшёл нахер....
Продавцы пожаловались на Ozon и Wildberries в ФАС за включение их товаров в автоматические распродажи без согласия
легкий на подьем
02:38
А может мы сначала попробуем перевести угольно-мазутные ТЭС Иркутска, Ангарска и др.городов на газ Ковыктинского месторождения? Эти города сейчас задыхаются от смога. Зачем строить планы на такую даль...
В Иркутской области построят первую АЭС в Восточной Сибири
Игорь Гурьянов
02:38
)))
С 1 ноября копать криптовалюту дома станет сложнее — что нужно знать майнерам из РФ
Игорь Гурьянов
02:36
Да можно и превысить, но майнинг процесс 24/7 и если вдруг автомат почуит дополнительные +20% а не 30% скажем пылесос на старте берет больше чем когда разгонится или мясорубка или еще что то и все это...
С 1 ноября копать криптовалюту дома станет сложнее — что нужно знать майнерам из РФ
lewile
02:28
Ага была бы новость если бы он сказал что "мы упыри и ваши данные слили", а так ничего нового.
В открытый доступ попали персональные данные 90 % взрослого населения России
lewile
02:25
Да уж очень. Зелёнка вся осыпалась особо прятаться не выйдет без подготовки, ну максимум в листву зарыться... Правда для танка листьев очень много надо и отсутствие ветра...
Минобороны: Российская армия освободила населённые пункты Антоновка и Максимовка
lewile
02:20
США красавцы, вначале вынудили ускорить перенос производства к себе санкциями на энергоресурсы России. А теперь добьют глухой стеной таможенных пошлин. И это на фоне что автопром в ЕС китайская экспан...
Акции немецких автопроизводителей резко пошли вниз на фоне победы Трампа на выборах в США
lewile
02:06
В смысле? А чего этого у яблок не было? У ксяомяо на ведроиде и нашлёпке в виде гиперось давно уже время оставшееся до полной зарядки пишет. И если вместо быстрой зарядки обычную подключаю но прям гов...
Apple анонсировала новую функцию «Battery Intelligence» в обновлении iOS 18.2 beta 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем