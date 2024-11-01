Американский стартап Otto Aviation завершает разработку Celera 500L - легкого бизнес-и коммерческого самолета, который обещает переосмыслить производство самолетов благодаря своему яйцевидному фюзеляжу и выдающимся характеристикам.

Разработанный калифорнийским стартапом Otto Aviation, Celera 500L - это легкий бизнес-и коммерческий самолет, который обещает переосмыслить производство самолетов благодаря своему яйцевидному фюзеляжу и выдающимся характеристикам.

О том, как будут выглядеть самолеты через 10, 50 или даже 100 лет, все еще трудно ответить, учитывая растущее число прототипов, появляющихся в сети. Однако одно можно сказать наверняка: благодаря инициативам, направленным на борьбу с глобальным потеплением, авиационный сектор будет становиться все менее загрязняющим окружающую среду. Для достижения такой цели некоторые выбирают конструкцию самолетов, использующих экологически чистое топливо, в то время как другие стремятся улучшить конструкцию, чтобы оптимизировать аэродинамику и тем самым снизить расход топлива. Компания Otto Aviation входит в число тех, кто одновременно использует оба подхода для снижения пагубного воздействия воздушного транспорта на окружающую среду.

Эта молодая американская компания, базирующаяся в Йорба Линда, Калифорния, была основана в 2008 году Уильямом (Биллом) Отто с целью переосмысления подхода к авиаперелетам. С момента своего создания она работала над революционным аппаратом, форма которого напоминает форму дирижабля. Celera 500L совершила свой первый полет в 2018 году. Если все пойдет хорошо, ожидается, что он дебютирует на рынке до 2030 года. Этот футуристический самолет, рассчитанный на перевозку до шести пассажиров и стремящийся перевернуть мир частной авиации с ног на голову, оснащен одним поршневым двигателем V12, расположенным в задней части фюзеляжа.

Эксперты в производстве летательных аппаратов признают, что форма Celera 500L далека от привычного выбора. Она направлена на снижение лобового сопротивления и максимальное повышение эффективности. Конкретно, идея родилась у основателя компании, который много лет работал над американской ракетной программой Minuteman, а также над проектом бомбардировщика B-1. Уильям Отто утверждает, что черпал вдохновение в своих собственных исследованиях торпед, которые заключались в придании им более эффективной формы, требующей меньшей мощности. В результате самолет, похожий по конструкции на дирижабль, будет развивать крейсерскую скорость более 740 км/ч, несмотря на его пропеллерный двигатель. К этому добавляется радиус действия такого самолета - более 7200 км.

Благодаря уменьшению лобового сопротивления на 59% по сравнению с обычным самолетом аналогичного размера, Celera 500L будет потреблять всего 4 литра топлива (реактивный А1, керосин или биодизель) каждые 30-40 км. Для сравнения, классическому бизнес-самолету требуется такое же количество топлива для полета на расстояние от 3 до 5 км. Таким образом, футуристический самолет Отто обещает особенно низкие эксплуатационные расходы - около 328 долларов в час по сравнению с более чем 2000 долларов в час для современных самолетов. Это снижение расхода топлива, безусловно, приведет к сокращению выбросов углекислого газа. В связи с этим Otto aviation обещает уровень выбросов, сопоставимый с уровнем выбросов автомобилей.

Комфорт на борту не остался без внимания. Его овальная форма позволила Celera 500L предложить более просторную кабину по сравнению с большинством существующих бизнес-джетов.

Как сообщается на сайте компании Otto aviation, трансзвуковой сверхламинарный самолет (TSL) может в два раза повысить эффективность традиционных воздушных судов за счет ламинарного потока. Ламинарный поток - это явление гидродинамики, встречающееся в природе. Он характеризуется плавным и организованным течением жидкостей. Когда жидкости или воздух текут по поверхностям ламинарным потоком (в отличие от турбулентного потока), сопротивление поверхностному трению снижается на 80%. Сверхэффективный суперламинарный поток обеспечивает более высокие скорости, большую топливную экономичность.

Трансзвуковые самолеты, способные достигать высокой степени ламинарности потока (или "суперламинарности"), десятилетиями ускользали от внимания авиаконструкторов. Кроме того, традиционные технологии производства алюминия до сих пор не обеспечивали точность и волнистость, необходимые для поддержания ламинарного потока в полете.

Благодаря новым технологиям производства со сверхвысокой точностью эти новые формы могут быть изготовлены из передовых материалов из углеродного волокна для надежного обеспечения ламинарного потока в полете, что значительно снижает лобовое сопротивление более чем на 30%. Самолеты компании Otto aviation изготавливаются без заклепок, швов или зазоров в критических зонах ламинарного потока.

Даже небольшое снижение лобового сопротивления приводит к значительному уменьшению расхода топлива и летно-технических характеристик самолета. Это, также, в свою очередь, снижает объем топлива и вес, необходимые для выполнения полета. Меньшее количество топлива позволяет уменьшить размеры крыльев, силовых установок и несущих конструкций, что приводит к повышению эффективности самолета на 60% после того, как все системы самолета будут “задействованы”. Затраты на приобретение, производство и техническое обслуживание также снижаются благодаря уменьшению размеров и веса авиационных систем. В 2017 году компания Otto применила эти технологии в ходе трехлетней программы летных испытаний на полномасштабном демонстраторе технологий Celera 500. Результаты оказались революционными. Эффективность самолета увеличилась на 59%.

Окна Supernatural также улучшают ламинарный поток и снижают вес, повышая летно-технические характеристики самолета. Кроме того, они позволяют увеличить салон на 20%.