Китайская компания Space Transportation объявила об успешном испытательном полете своего прототипа коммерческого транспортного самолета Yunxing, который может летать со скоростью 4 Маха.

Китайская компания Space Transportation, известная также как Lingkong Tianxing Technology, объявила об успешном испытательном полете своего прототипа коммерческого транспортного самолета Yunxing. Согласно заявлениям компании, самолет может летать со скоростью 4 Маха, или примерно 3069 миль в час, что почти вдвое превышает скорость первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Concorde.

Согласно сообщению South China Morning Post (SCMP), компания планирует провести повторные испытания в следующем месяце и подготовить полноразмерный сверхзвуковой реактивный самолет к первому полету в 2027 году.

Как отмечают обозреватели, на момент своего дебюта самолет Concorde побил все рекорды по сверхзвуковым пассажирским перевозкам. Спроектированный и построенный компанией Sud Aviation, которая позже стала частью французской Aerospatiale (ныне Airbus) и британской авиастроительной корпорации, он до сих пор считается одним из шедевров авиационной техники. Concorde стал первым сверхзвуковым авиалайнером с турбореактивным двигателем, который начал эксплуатироваться для перелетов пассажиров через Атлантику со скоростью, вдвое превышающей скорость звука. Используя двигатели Rolls-Royce Olympus, самолет мог развивать максимальную скорость 1330 миль в час.

Китайская компания, согласно сообщению SCMP, теперь намерена побить этот рекорд, представив коммерческий самолет, способный летать со скоростью 4 Маха. В корреспонденции SCMP указывается, что компания Space Transportation намеревается на новом самолете совершить перелет из Пекина в Нью-Йорк примерно за два часа.

Как отмечают обозреватели, у нового прототипа самолета, разработанного компанией Space Transportation, есть и другие интересные особенности. К ним относится возможность вертикального взлета и посадки, а также возможность полета на высоте около 20 000 метров.

Компания Space Transportation разрабатывает и производит космические транспортные системы, предназначенные для освоения космоса. Компания была основана в 2018 году Юдонгом Ваном, а в 2021 году привлекла финансирование серии А. Ранее сообщалось, что в мае 2022 года Lingkong Tianxing успешно выполнила полетную миссию Yao-10 на ракете Tianxing I.

Компания обладает полномасштабным системным проектированием, а также возможностями для исследований и разработок в области гиперзвуковых самолетов и ракет. Компания также имеет опыт в разработке полного цикла летных испытаний, включая анализ и расчет нагрузок, модальный анализ, определение условий воздействия, планирование траектории передачи нагрузки на конструкцию, прогнозирование предпроектной прочности, проектирование конструкции, испытание на прочность и экологические испытания, сообщается на ее веб-сайте компании Space Transportation .

В сообщении SCMP указывается, что компания провела испытания сверхзвукового реактивного самолета Yunxing по нескольким параметрам, включая его аэродинамику, теплозащиту и системы управления. Согласно представленной документации по проведенным испытаниям, цельнокомпозитная конструкция прототипа коммерческого транспортного самолета Yunxing успешно выдержала экстремальные условия во время пробного полета. Кроме того, в ходе испытаний на самолете Yunxing также была проверена система управления полетом, авионика и прочность конструкции прототипа.

Согласно информации SCMP, в будущем планируется проведение дополнительных испытаний, правда не указываются сроки, когда компания Space Transportation сможет достичь своей цели - превратить сверхзвуковые коммерческие пассажирские рейсы со скоростью 4 Маха в реальность.

Поколение новых сверхзвуковых пассажирских самолётов активно разрабатывается не только в Китае, но и в России, США. Так, в частности, из сообщений New Atlas известно, что в NASA прототип сверхзвукового самолёта XB-1 компании Boom Supersonic уже выполнил свой второй испытательный полёт в августе с.г., находясь в течение 15 минут в полете над пустыней Мохаве в Калифорнии. Как сообщается, конечной целью испытаний XB-1является создание сверхзвукового коммерческого авиалайнера Overture, который станет преемником Concorde.