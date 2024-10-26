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vizir47
Саммит лидеров Содружества продемонстрировал крах влияния британской империи в мире
Состоявшийся саммит лидеров государств-членов британского Содружества на островах Самоа по оценкам СМИ продемонстрировал явную утрату Лондоном своего влияния на планете.

Британский монарх Карл III посетил начавшийся 21 октября саммит лидеров  государств-членов Содружества на островах Самоа в южной части Тихого океана с целью привести эту организацию, унаследованную от Британской империи, в современное состояние.

На это мероприятие также направился британский премьер-министр Кир Стармер, для которого встреча с лидерами бывших колоний и доминионов обернулась, по комментариям британских СМИ, откровенным провалом его попытки отстаивать интересы Лондона на мировой арене.

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Запланированные дискуссии о борьбе с изменением климата были омрачены тяжестью истории этого первого саммита Содружества, в котором Карл III участвовал в качестве суверена. Многие страны Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона хотят, чтобы Великобритания и другие европейские державы выплатили финансовую компенсацию за рабство или, по крайней мере, внесли политическую компенсацию.

«Пришло время Содружеству потребовать справедливости в отношении жестокого периода рабства, которому подверглись многие страны группы», - заявил 25 октября премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис.

Ранее, 21 октября, находясь с визитом в Австралии, король Карл III был допрошен сенатором-аборигеном о британском колониальном наследии в стране. Лидия Торп крикнула ему: "Верните нам наши земли, верните нам то, что вы у нас украли!»

Представители 12 стран британского Содружества (Антигуа и Барбуды, Новой Зеландии, Австралии, Багамских островов, Белиза, Канады, Гренады, Ямайки, Папуа-Новой Гвинеи, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, а также Сент-Винсента и Гренадин) в 2023 году подписали обращение под названием «Извинения, репарация и репатриация артефактов и останков»,  потребовав от Карла III принести извинения за последствия колонизации. 

Посещая Кению год назад, король осудил «непростительные» британские колониальные злоупотребления, не прося прощения. Англиканская церковь извинилась за свои прошлые связи с рабством в 2020 году, назвав «позором» то, что некоторые из ее членов «активно извлекали выгоду из рабства».

Британское Содружество, символическим лидером которого является король Карл III, первоначально состояло из бывших британских колоний, но позже расширилось за счет двух бывших французских колоний. Согласно комментариям в СМИ перед началом нынешнего саммита Содружества, некоторые страны-члены выражали надежду, что саммит возьмет на себя обязательство начать обсуждение вопроса о компенсации за колониальное рабство, дебатов, которых Соединенное Королевство до сих пор пыталось избежать.

Британскую королевскую семью, которая на протяжении веков извлекала выгоду из работорговли, попросили извиниться. Но монарх воздержался от этого 25 октября, призвав участников саммита «отказаться от языка разногласий». «Я понимаю, слушая людей в Содружестве, что самые болезненные аспекты нашего прошлого продолжают находить отклик, - сказал Карл III. - Никто из нас не может изменить прошлое. Но мы можем от всего сердца взять на себя обязательство извлечь из этого уроки и найти творческие способы исправить сохраняющееся неравенство».

По оценкам историков, за четыре столетия из Африки в Америку было насильственно вывезено от 10 до 15 миллионов рабов, хотя точное число погибших остается неизвестным. Неимоверная сумма украденных у стран этого региона богатств в эпоху колониализма не поддается даже приблизительным подсчетам.

Соединенное Королевство отвергает все репарации, связанные с рабством. «Платить или не платить, вот в чем вопрос», - прокомментировало саммит Содружества издание Таймс 25 октября, в стилистике знаменитого шекспировского монолога. Несколько часов спустя премьер-министр Великобритании Кейр Стармер ответил отрицательно на выдвинутое странами Содружества требование о репарациях за колониальную эпоху, подтвердив, что Соединенное Королевство не будет выплачивать никакой компенсации странам, пострадавшим от торговли богатствами колониальных стран и рабства во времена Британской империи.

Как сообщают западные СМИ, указанный саммит Содружества, которое Великобритания пытается сохранить как инструмент доминирования, продемонстрировал явную утрату Лондоном своего влияния на планете. И это особенно четко продемонстрировали  такие ключевые лица Содружества, как премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса вместе с рядом других глав государств, включая Шри-Ланку, проигнорировавшие это мероприятие и которые предпочли поехать на саммит БРИКС в Казань.

#репарации за колониализм #саммит британского содружества
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