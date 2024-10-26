Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Ученые из США предлагают выращивать растения почти без света
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде предложили метод электрического земледелия, продемонстрировавший “предварительный успех” в экспериментах с салатом-латуком, рисом, рапсом, перцем и помидорами.

Исследователи из нескольких университетов, в том числе Калифорнийского университета в Риверсайде, решили бросить вызов всем известному фотосинтезу с помощью инновационного процесса и считают, что это может открыть новую эру в сельском хозяйстве и даже спасти человечество.

Как сообщают СМИ, эта область исследований, позволяющая выращивать растения практически без света, недавно сделала большой шаг вперед, предлагая сельскому хозяйству переходить на метод электрического земледелия, и, благодаря этому сделать растениеводство менее требовательным к свету и зависимым от погодных условий. Такой новый метод, по мнению ученых, позволит решить проблемы, связанные с ростом населения и экологическим воздействием интенсивного сельского хозяйства.

Extinction des feux. | Getty Images <a href="https://unsplash.com/fr/photos/ferme-aquaponique-entreprise-durable-et-concept-declairage-artificiel-e0gmqdrkDpM" rel="nofollow">via Unsplash+</a>

Роберт Джинкерсон, доцент кафедры химической инженерии окружающей среды Калифорнийского университета, и его команда опубликовали в научном американском издании Joule  результаты проведенных ими исследований в этом направлении. В частности, ученые описали этапы изучения ими процесса фотосинтеза, при котором растения преобразуют солнечный свет в сахар, используемый ими для роста, и решили, что этот путь растениеводства, возможно, не совсем эффективен, чтобы удовлетворить растущий спрос человека на продукты питания.

“Если нам больше не нужно выращивать растения при солнечном свете, то мы можем отделить сельское хозяйство от окружающей среды и выращивать продукты питания в закрытых помещениях в контролируемых условиях”, - говорит Роберт Джинкерсон. Проблема фотосинтеза, по его замечаниям, заключается в том, что растения преобразуют очень малую часть поглощаемого ими света в химическую энергию. Найдя способы искусственного увеличения этого показателя, фермеры смогли бы значительно увеличить урожайность, не требуя дополнительных ресурсов и не производя больше выбросов парниковых газов.

Хотя электрическое земледелие, как назвали его исследователи, не является новой концепцией, они написали в своем исследовании, что предыдущие попытки максимизировать урожайность с помощью этой технологии наталкивались на проблемы. В частности, в результате некоторых прошлых усилий на этом направлении, растения смогли увеличить производство этилена, который, хотя и действует как гормон роста растений, напрямую не приводит к повышению эффективности производства химической энергии.

Чтобы решить эту проблему, исследователи стали искать другие соединения, которые способствовали бы более эффективному росту растений. Они остановились на ацетате, который может быть получен с помощью химической реакции с участием углекислого газа (CO2) и воды. Этот процесс, как они указывают, мог бы осуществляться с помощью ветрогенераторов или солнечных панелей, установленных на крышах больших гидропонных ферм для сельскохозяйственных культур, способных за счет вырабатываемого электричества повысить метаболизм ацетата растениями. По их словам, эта система приведет к значительному увеличению производства продуктов питания без негативного воздействия на окружающую среду. Это также позволило бы сократить площадь земель, необходимых для производства продуктов питания, на 94 %.  “Прямо сейчас мы достигли эффективности  в четыре раза выше, чем при фотосинтезе, и поскольку при использовании этого метода все становится более эффективным, выбросы CO2, связанные с производством продуктов питания, становятся намного меньше. Система настолько эффективна, что растениям требуется очень мало света”, - сказал Фэн Цзяо, электрохимик из Вашингтонского университета, который также участвовал в исследовании.

При этом, правда, исследователи не уточнили, насколько именно, их метод продуктивно работает “в темноте”, устраняя необходимость в большом количестве ламп или системах кондиционирования воздуха для управления теплом. В опубликованном учеными докладе ими предложен метод электрического земледелия, который, по их сообщению, продемонстрировал “предварительный успех” в экспериментах с салатом-латуком, рисом, рапсом, перцем и помидорами. Они также представили себе будущее, в котором производимый при помощи электричества углерод можно было бы использовать для выращивания мяса в лабораторных условиях.

 

#инновации #инновации в сельском хозяйстве #метод электрического земледелия
+
Написать комментарий (0)
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
Впервые в мире появилась неэлектрическая сенсорная панель
Разработана технология 3D-печати электронных компонентов без использования полупроводников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
51
В 2025 году Samsung представит не только Galaxy S25, но и два необычных флагмана
+
Samsung разрабатывает чипсет Exynos, который может быть использован в серии Galaxy S27
+
Саудовская Аравия начала строительство самого большого здания в мире
2
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
1
Дрон ВСУ по ошибке перехватил редкий украинский беспилотник Hawk
+
Xiaomi раскрыла ряд характеристик планшетов серии Pad 7
1
Conversation: ВСУ отброшены на всех направлениях, включая Курскую область
1
Предприятие TSMC в Аризоне уже обеспечивает меньший процент брака, чем аналогичные на Тайване
1
Многоцелевая "Гербера" без проблем пролетела над позициями сумского ПВО
+
Google выпустила стабильную версию Android Auto 13.1
+
В Иркутской области построят мост, необходимость которого обсуждается с советских времён
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что в конструкции Blackwell был дефект - это была вина NVIDIA, а не TSMC
1
Telltale Games заявила, что продолжает разрабатывать The Wolf Among Us 2
+
Швейцарские студенты протестировали мини-ракету, которая может приземляться, как Falcon 9
2
Украина планирует к 2025 году производить 120 беспилотников Baykar в год
1
ВС РФ начали ликвидацию 2-тысячной группировки ВСУ, блокированной в Курской области — Путин
4
Бывший сотрудник OpenAI опубликовал предупреждение о том, что мир не готов к общему ИИ (AGI)
2
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
26
Путин: 2000 украинских военных блокированы в Курской области
5

Популярные статьи

Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
109
Китайские бренды заменили западные на российском рынке дорожно-уплотнительной техники
1
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
7
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
50
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
19
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
9
Можно ли защититься от хакеров, и почему люди на рабочем месте должны быть довольны и счастливы
3
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
4

Сейчас обсуждают

PanzerK
16:58
Ну возьмите старый 80 кулер...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
- MANOVER -
16:50
Написано все в стиле смотрите как всё пропало, а оказывается автор чего то там ждал, что ему прикатят нечто выдающееся супер пупер за его долгие ожидания. Я вот ничего не жду и поэтому мне пофиг. Прид...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
wedasik
16:38
Хуянг выпишет себе премию в 50 млн долл и пойдет дальше флексить с ИИ тянками с кайфом.
Ryzen 7 9800X3D обошел 9700X на 9% и был быстрее Core Ultra 5 245K на 4% в тесте Geekbench
FelsheR-RU
16:38
Покупая иры, виндовс и пр. ты башляеш впк омерики. А потом - за твои-же кровные к тебе очередные натовцы и придут. Лучше покупать на торентах)
Как denuvo, пиратство, steam и блогеры из "нижнего интернета" разрушают игровую индустрию
Aleksandrs Ivanovs
16:28
Не думаю, что это-вброс/ы...Слишком уж РЕАЛЬНО(по крайней мере, из СМИ/Интернет), это преподносится...Те же фрицы из руководства Rheinmetall ПУБЛИЧНО(и Шольц при этом присутствовал!) не раз заявляли о...
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
Белый Орёл
16:23
1. Вода или кулер? 2. Какой корпус?
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Рустам Галымов
16:23
А когда московитам говоришь, что практически все проекты в бывшем Стройся-в-строе спизжены у Запада, они утверждают обратное.
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
VAKT
16:19
да нет его там, на заборе тоже много чего написано
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
Белый Орёл
16:14
Хрена себе хохлов кумарит...
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
FelsheR-RU
16:12
Бедность не порок, а телефоны чтобы звонить.
Опрос: почти половина американцев не готова платить за ИИ-функции в смартфонах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем