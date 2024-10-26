Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Разработана технология 3D-печати электронных компонентов без использования полупроводников
Исследователи из Массачусетского технологического института разработали процесс, позволяющий выполнять 3D-печать важнейших элементов активной электроники без использования полупроводников.

Группа ученых из Массачусетского технологического института разработала процесс, позволяющий выполнять 3D-печать важнейших элементов активной электроники без использования полупроводников.

Des fusibles réinitialisables sans semi conducteurs le MIT révolutionne l électronique imprimée en 3D

В электронной промышленности идея создания функциональных устройств с 3D-печатью сталкивается с серьезной проблемой: полупроводниками. Эти компоненты, как и транзисторы, изготавливаются из кремния, обработанного с хирургической точностью в чистых помещениях. Например, при разработке электронных микросхем миллиарды транзисторов встраиваются в процессоры с помощью технологий наноразмерной обработки, что выходит далеко за рамки современных возможностей 3D-принтеров.

Недавно исследователи из Массачусетского технологического института сделали важный шаг в создании важнейших компонентов активной электроники без использования полупроводников. Эти устройства, являющиеся сбрасываемыми предохранителями, были изготовлены с использованием стандартного 3D-принтера и биоразлагаемого материала. Хотя эти компоненты еще не могут соответствовать характеристикам транзисторов, тем не менее они продемонстрировали свою способность выполнять основные функции управления.

Первоначально команда Массачусетского технологического института не стремилась производить сбрасываемые предохранители с помощью 3D-печати. Участвуя в проекте по производству магнитных катушек с помощью технологии экструзионной печати, они использовали полимерную нить, смешанную с наночастицами меди. Экспериментируя на этом направлении, исследователи обнаружили, что полимер ведет себя аналогично кремнию и другим полупроводникам. Указанное открытие побудило их изучить потенциал этого подхода к созданию транзисторов. Сбрасываемые предохранители необходимы для обработки двоичных данных, они образуют логические элементы процессоров.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Virtual and Physical Prototyping, исследователи рассказали о своих экспериментах с различными нитями, смешав полимеры и углерод, углеродные нанотрубки и даже графен. Однако только медно-полимерная комбинация оказалась пригодной для производства сбрасываемых предохранителей. Как показали результаты проведенных исследований, полимер, легированный наночастицами меди,  реагирует на то, как его частицы увеличивают прочность при воздействии сильного тока. Как только подача тока прекращается, материал восстанавливает свое первоначальное аморфное состояние. По мнению исследователей, это может быть связано с изменением фазы полимера под воздействием тока. 

Хотя эти компоненты все еще далеки от характеристик кремниевых транзисторов, они уже обладают потенциалом для простых применений, таких как управление двигателями, несмотря на их размер (от нескольких сотен до нескольких миллионов микрон), что намного меньше нанометрового размера транзисторов.

 Как отмечается, предложенная исследователями из  MIT технология позволяет создавать интеллектуальное оборудование в условиях, где кремниевые компоненты недоступны, например, в космосе или на полярных станциях, с использованием обычных 3D-принтеров.

Следующей целью команда ученых из Массачусетского технологического института определила разработку полностью функциональных электронных устройств из этих компонентов.

#инновации #инновации в it #горизонты 3d-печати #технология 3d-печати электронных компонентов
+
Написать комментарий (0)
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
Впервые в мире появилась неэлектрическая сенсорная панель
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
40
В 2025 году Samsung представит не только Galaxy S25, но и два необычных флагмана
+
Samsung разрабатывает чипсет Exynos, который может быть использован в серии Galaxy S27
+
Саудовская Аравия начала строительство самого большого здания в мире
2
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
1
Дрон ВСУ по ошибке перехватил редкий украинский беспилотник Hawk
+
Xiaomi раскрыла ряд характеристик планшетов серии Pad 7
1
Предприятие TSMC в Аризоне уже обеспечивает меньший процент брака, чем аналогичные на Тайване
1
Многоцелевая "Гербера" без проблем пролетела над позициями сумского ПВО
+
Conversation: ВСУ отброшены на всех направлениях, включая Курскую область
1
Google выпустила стабильную версию Android Auto 13.1
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что в конструкции Blackwell был дефект - это была вина NVIDIA, а не TSMC
+
Telltale Games заявила, что продолжает разрабатывать The Wolf Among Us 2
+
Швейцарские студенты протестировали мини-ракету, которая может приземляться, как Falcon 9
1
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
26
ВС РФ начали ликвидацию 2-тысячной группировки ВСУ, блокированной в Курской области — Путин
4
Украина планирует к 2025 году производить 120 беспилотников Baykar в год
1
Путин: 2000 украинских военных блокированы в Курской области
5
ВС РФ выследили и поразили пусковую установку ЗРК Patriot в Киеве
1
Бывший сотрудник OpenAI опубликовал предупреждение о том, что мир не готов к общему ИИ (AGI)
1

Популярные статьи

Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
104
Китайские бренды заменили западные на российском рынке дорожно-уплотнительной техники
1
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
44
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
7
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
46
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
19
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
4
Можно ли защититься от хакеров, и почему люди на рабочем месте должны быть довольны и счастливы
3
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
2

Сейчас обсуждают

FelsheR-RU
12:41
Один бы могли прислать для проверки. Поляки жопошники.
Польша отказалась передавать Украине новейшие южнокорейские танки K2 «Чёрная пантера»
FelsheR-RU
12:38
404я мечта селянина?) На сколько велика русская литература - целая страна Обломовых.
Польша отказалась передавать Украине новейшие южнокорейские танки K2 «Чёрная пантера»
вован1
12:32
Давно пора русское название
Флагманы Oppo Find X8 превзойдут iPhone 16 Pro минимум в четырёх аспектах
Vito Vago
12:22
Фамилия очень говорящая...
Украинский депутат Безуглая призвала готовить круговую оборону Павлограда и Изюма
Vito Vago
12:20
А где же та ракета-носитель которую использовали для полётов на Луну? В павильоне Голливуда...
Министерства обороны США заключило с Astra многомиллионный контракт на разработку ракеты-носителя
PanzerK
12:20
Не читайте на ночь буржуйские газеты... это вредно для пищеварения... Головой учитесь думать и информацию на официальных сайтах читать.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Олег Дедов
12:19
Может эксплуатируют, а не импортируют?
Глава Ford: Компания импортирует электрокары Xiaomi SU7 уже полгода
Dimkovski
12:18
В CS и Дотку пойдёт гонять.
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
Dimkovski
12:17
Сейчас бы в Колду на геймпаде бегать. И с какого это самая популярная игра года?
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
Oleg Tereshkin
12:14
Эт вы поспешили посоны ,ща вин нт самый сок епта
Flyby11 - новая утилита для установки Windows 11 на несовместимое оборудование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем