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vizir47
Саудовская Аравия и Иран завершили совместные военно-морские учения
ВМФ Ирана и Саудовской Аравии на днях завершили совместные военно-морские учения в Оманском море, что стало еще одним шагом в потеплении отношений между Тегераном и Эр-Риядом.

 Согласно информации, опубликованной TRT World, королевские военно-морские силы Саудовской Аравии на днях завершили совместные военно-морские учения с военно-морскими силами Ирана в Оманском море, что подтвердил официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии бригадный генерал Турки аль-Малки. В ходе этих беспрецедентных учений Саудовская Аравия и Иран, исторически разделявшиеся почти десять лет, объединились. Это стало еще одним шагом в потеплении отношений между Тегераном и Эр-Риядом после восстановления при посредничестве Китая в 2023 году дипломатических отношений, которые были разорваны странами в 2016 году. Как подчеркивают региональные обозреватели, Саудовская Аравия и Иран провели совместные военные учения в Оманском море, водах, которые не так давно многие аналитики считали полем битвы между этими двумя региональными державами. Проведение саудовско-иранских военных учений подчеркивает явное потепление отношений между прошлыми региональными противниками на фоне происходящих военных действий в Газе. Указанный сценарий был немыслим всего несколько лет назад.

24 октября официальное иранское информационное агентство ISNA сообщило, что бывшие противники планируют дальнейшие совместные военные учения в Красном море, что подтвердил командующий ВМС Ирана адмирал Шахрам Ирани: “Саудовская Аравия обратилась к нам с просьбой о проведении совместных учений в Красном море”. Однако саудовский бригадный генерал Турки аль-Малки  указал представителям СМИ, что никаких других совместных учений в Красном море нет и в настоящее время какие-либо варианты дополнительных учений пока не рассматриваются.

Как подчеркивают западные военные эксперты, военно-морские силы Ирана и Саудовской Аравии сформированы в соответствии с различными стратегическими потребностями. Иран располагает значительно более многочисленным военно-морским флотом, насчитывающим примерно 272 судна, включая 19 подводных лодок, которые в первую очередь предназначены для быстрых операций в Персидском заливе. Этот флот активно использует тактику асимметричных боевых действий, полагаясь на быстроходные боевые корабли и сверхмалые подводные лодки для действий в узких водах. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции Ирана (IRGCN) используют небольшие маневренные катера и суда, оснащенные ракетами, для борьбы с более крупными, технологически превосходящими военно-морскими силами.

Военно-морской флот Саудовской Аравии более компактен и насчитывает около 34 кораблей, включая 11 фрегатов и девять корветов. В отличие от Ирана, Саудовская Аравия использует более современные, высокотехнологичные суда, поставляемые в основном западными союзниками, в частности Соединенными Штатами и Европой. Такой акцент Эр-Рияда на технологически превосходные военные корабли соответствует стратегическим приоритетам Саудовской Аравии в защите своего побережья Красного моря, обеспечении безопасности морских торговых путей и экспорта нефти. В то время как у Саудовской Аравии нет подводных лодок, что ограничивает ее подводные возможности, ее акцент на качестве, а не на количестве подкрепляется значительным военным бюджетом в размере 69 миллиардов долларов по сравнению с 25 миллиардами долларов у Ирана.

Как известно, военно-морская стратегия Ирана направлена на использование своей военно-морской мощи для сдерживания вооруженных сил США и влияния на морские маршруты в Персидском заливе. Эта стратегия предусматривает контроль над Ормузским проливом, жизненно важным маршрутом транзита нефти. Саудовская Аравия, с другой стороны, глубоко интегрирована в Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) и поддерживает прочные западные альянсы, особенно с США. Эти партнерские отношения позволяют Саудовской Аравии проводить оборонную стратегию, направленную на обеспечение региональной стабильности. Недавние дипломатические события, включая улучшение отношений Саудовской Аравии с Ираном, предполагают развитие потенциального сотрудничества двух стран, в том числе и проведение совместных военно-морских учений, которые могут способствовать новой динамике в обеспечении безопасности на море в регионе.

И это, в частности, подтверждает участие Ирана в начавшихся 21 октября военных учениях “IMEX 2024” в северной части Индийского океана вместе с Россией, Оманом и шестью другими государствами-наблюдателями, включая Саудовскую Аравию.

#военные новости #военное противостояние #военные учения ирана и саудовской аравии #иран/саудовская аравия
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