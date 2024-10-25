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vizir47
В США изучают новую систему наведения стрелкового оружия для борьбы с БПЛА
В США приступили к тестированию автоматизированной системы наведения ZeroMark стандартных пехотных винтовок, помогающей сбивать беспилотники.

Морская пехота США приступила к тестированию высокоавтоматизированной системы наведения ZeroMark стандартных пехотных винтовок, помогающей сбивать беспилотники. Эта система, как сообщается, автоматически настраивает точку прицеливания с помощью подвижного приклада.  

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Система наведения компании ZeroMark - не первая автоматизированная система наведения стрелкового оружия, которую морская пехота США использовала в последние годы, особенно для поражения беспилотных летательных аппаратов. Так, это элитное подразделение армии США положительно оценило компьютеризированные оптические прицелы SMASH серии 2000 от израильской фирмы Smart Shooter, которые способны обнаруживать и фиксировать интересующие цели, даже движущиеся, и вычислять оптимальную точку прицеливания для стрелка. В зависимости от того, как настроена система SMASH 2000 на конкретном оружии, она может даже блокировать нажатие на спусковой крючок до тех пор, пока оружие не будет должным образом наведено на цель.

Система наведения компании ZeroMark в некоторых общих чертах схожа с системой наведения SMASH. По словам компании, для определения целей используется множество датчиков, включая электрооптические камеры и лазерный прицел LIDAR, в сочетании с передовыми программными алгоритмами. Наиболее существенным отличием ZeroMark является подвижный шарнирный приклад, который использует данные с датчиков для физического перемещения точки прицеливания. Это, в свою очередь, помогает стрелку поражать цель с большей точностью и скоростью.

Как показывают снимки экрана из рекламного ролика ZeroMark, приклад сконструирован таким образом, чтобы его конец упора в плечо мог поворачиваться вертикально (для оценки наводки) и вбок (для обеспечения поправок на ветер). “Механизированный приклад не перемещает руку солдата, он создает виртуальную опору между плечевым ремнем и ручным положением, что приводит к угловому изменению оси канала ствола (в конечном счете, к тому месту, куда направлен ствол)”, - сказал генеральный директор ZeroMark Джоэл Андерсон в интервью изданию TechCrunch. “Системы управления для него смоделированы таким образом, чтобы компенсировать все человеческие факторы (проприоцепцию, шум, движение, крутящий момент и т.д.), а также движение беспилотника. Таким образом, если будет указано общее направление полета дрона таким образом, чтобы оказаться в непосредственной близости от него, система сделает все остальное”.

Директор ZeroMark утверждает, что инновационный прицел легко устанавливать и деинсталлировать по мере необходимости для самых разных типов винтовок. В рекламном ролике компании показаны прототипы и макеты системы, устанавливаемой на винтовки семейств AK-47/AKM, AR-15/M16 и Tavor.

В целом, как утверждает компания ZeroMark, ее система управления огнём (FCS) “позволяет поразить небольшой беспилотник на расстоянии 200 ярдов так же легко, как и круг диаметром 60 футов” на той же дальности. По крайней мере, на данный момент компания заявила, что работа над ее системой наведения сосредоточена на борьбе с беспилотниками, но признала, что в будущем такая система прицеливания может быть адаптирована для использования против более широкого спектра типов целей.

Как отмечают американские военные обозреватели, интерес Корпуса морской пехоты к новым способам нейтрализации беспилотных летательных аппаратов и их интегрирование с используемыми винтовками и другим стрелковым оружием, безусловно, не является секретом. Это особенно отчетливо стало проявляться после того, как в начале этого года Корпус обнародовал трехуровневый план по повышению способности подразделений всех уровней защищаться от беспилотных летательных аппаратов. Затем, командование Корпуса морской пехоты (MARCORSYSCOM) еще в июле опубликовало детальный запрос на информацию (RFI), который включал в себя поиск предложений по “оптическому прицелу для винтовки, способному отслеживать и поражать небольшие беспилотные летательные аппараты”, а также по установкам радиоэлектронных помех винтовками, внедрению специализированных боеприпасов и других возможностей борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами.

Как указывают директивные документы Корпуса морской пехоты, угроза, исходящая от различных типов беспилотных летательных аппаратов, включая высокоманевренные беспилотники с видом от первого лица (FPV), превращенные в дроны-камикадзе, и другие подобные коммерческие конструкции, способные сбрасывать небольшие самодельные боеприпасы, не нова. Это то, на что постоянно обращают внимание американские морпехи в зонах боевых действий. И рост таких угроз, как отмечается, может в самое ближайшее время значительно увеличиться, во многом благодаря достижениям в области искусственного интеллекта.

Будут ли морские пехотинцы или какая-либо другая часть вооруженных сил США в конечном итоге использовать систему FCS от ZeroMark, еще неизвестно, но возможности, которые помогут стрелкам быстрее и точнее поражать беспилотники и другие цели, становятся все более приоритетными в запросах Пентагона. В то же время сообщается, что компания ZeroMark ведет переговоры об отправке этих своих инновационных устройств в Украину и ведет переговоры с Министерством обороны США о тестировании и оценке, которые могут привести к более крупным заказам.

#военные новости #военное противостояние #борьба с бпла #инновации в стрелковом оружии #прицелы сша для борьбы с бпла #система наведения компании zeromark
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