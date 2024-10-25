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vizir47
В США одобрили строительство огромного литиевого производства в Rhyolite Ridge
Компания Ioneer сообщила о получении одобрения американского правительства на создание литиевого производственного предприятия в Rhyolite Ridge в штате Невада, где в течение первых трех лет будет добыто в среднем 22 340 тонн карбоната лития (LI₂co₃).

Основанная в 2001 году в Австралии компания Ioneer, специализирующаяся на добыче минерального лития и ранее получившая концессию на строительство огромного литиевого рудника в пустыне Невада, сообщила 24 октября, что получила окончательное одобрение американского правительства в рамках проекта, который, по ее прогнозам, в четыре раза увеличит добычу в США минерала, имеющего решающее значение для революции в области возобновляемых источников энергии.

US approves huge lithium mine to produce EV batteries for 370,000 cars annually

По словам австралийского оператора Ioneer, на находящемся в штате Невада руднике Rhyolite Ridge будет производиться достаточное количество лития для производства аккумуляторов для более чем 370 000 электромобилей в год. По данным компании, на предприятии Rhyolite Ridge будет таким образом создано 500 рабочих мест в течение ближайших лет. “Я могу с абсолютной уверенностью сказать, что в мире мало месторождений, столь же впечатляющих, как Риолитовый хребет”, - сказал исполнительный председатель Ioneer Джеймс Калауэй. “Мы довольны тем, чего нам удалось достичь, работая с администрацией Байдена, и поддержкой, которую мы получили на федеральном и местном уровне”.

Именно в Rhyolite Ridge находится, по заключениям геологов, крупнейшее известное месторождение лития  в Северной Америке. Управляющий директор компании Бернард Роу заявил, что строительство литиевого производственного предприятия в Rhyolite Ridge начнется в следующем году, а добыча лития в 2028 году.

Ожидается, что в течение первых трех лет в рамках проекта будет добыто в среднем 22 340 тонн карбоната лития (LI₂co₃). По состоянию на апрель 2020 года подтвержденные и вероятные запасы полезных ископаемых на литий-борном проекте Rhyolite составляли 60,2 млн тонн при содержании лития 1797 частей на миллион. В рамках указанного проекта планируется продавать карбонат лития (LI₂co₃) в качестве технического продукта с чистотой 99% в течение первых трех лет работы. Начиная с четвертого года, основное внимание будет уделяться продаже гидроксида лития (LiOH) с более высокой степенью очистки - 99,5%.

Американские комментаторы-сторонники Демократической партии активно стали использовать эту новость для поддержки Камалы Харрис, подчеркивая воодушевление, с которым к этому событию отнеслось население штата Невада, где уровень безработицы значительно превышает средний по стране. Как ими подчеркивается, администрация Демократической партии при президенте Джо Байдене сделала переход к "зеленой" экономике ключевым элементом своей политики, вкладывая значительные средства в технологии, направленные на сокращение загрязнения окружающей среды, которое приводит к изменению климата. В этом ключе, в частности, комментаторами используются заявления ученых, что электромобили являются жизненно важным звеном в этой цепочке, и их широкое внедрение в зависящих от автомобилей Соединенных Штатах будет иметь жизненно важное значение, если страна хочет достичь своих целей по сокращению выбросов углекислого газа. Также указывается, что в последние годы Байден пытался подтолкнуть автомобильную промышленность США к переориентации с производства бензиновых двигателей на электромобили, что, помимо прочего, поможет создать новые рабочие места в стране. Властями страны в этом контексте были учреждены субсидии для производителей электромобилей в США, даже несмотря на то, что они испытывают трудности с поставками литиевых аккумуляторов — в этом секторе доминирует стратегический конкурент Китай.

Вместе с тем, указанная новость активизировала протестные выступления местных экологов, которые заявляют, что строительство в Rhyolite Ridge крупного литиевого рудника разрушит среду обитания редкого растения Тимская гречиха и может привести к его вымиранию. Опубликованные на днях планы компании Ioneer показывают, что за годы эксплуатации рудника будет непосредственно затронута примерно пятая часть ареала обитания этого цветка. В этой связи в письме к чиновникам Министерства внутренних дел американский Центр биологического разнообразия объявил о своем намерении подать иск, назвав шахту неприемлемой угрозой для диких цветов, находящихся под угрозой исчезновения.

 

 

#производство лития в сша #рудник rhyolite ridge
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