Германия и Великобритания подписали стратегическое соглашение по улучшению и активизации сотрудничества в области обороны, ключевым элементом которого является решение оснастить ранее переданные вертолеты Sea King современными ракетными комплексами.

23 октября 2024 г. Германия и Великобритания подписали стратегическое соглашение, получившее название "Соглашение Тринити Хаус". Оно включает в себя обязательство по улучшению и активизации сотрудничества в области обороны между Министерством обороны Германии и Министерством обороны Соединенного Королевства и Северной Ирландии. Ключевым элементом этого оборонного соглашения, как подчеркивают западные военные эксперты, является решение оснастить вертолеты Sea King, подаренные ранее Германией Украине, современными ракетными системами. Это событие, по оценкам западных военных экспертов, представляет собой значительный шаг вперед в оказании военной помощи Украине, укрепляющий ее наступательные возможности в СВО.

Вертолеты Sea King Mk41, которые использовались ВМС Германии с конца 1970-х до 2024 года, были универсальными, в основном использовавшиеся для поисково-спасательных операций. Истоки инициативы восходят к январю 2024 года, когда Германия во время 18-го заседания Контактной группы по оказанию военной помощи Западом Украине обязалась поставить Киеву шесть вертолетов Sea King Mk41. В то время эти вертолеты в основном предназначались для транспортных и поисково-спасательных операций (SAR), были оснащены специализированным оборудованием, таким как лебедки и грузовые крюки. Однако подписанное 23 октября соглашение между двумя странами выходит за рамки этого первоначального обещания: Германия и Великобритания теперь совместно работают над оснащением этих вертолетов современными ракетами, превращая их в ударные платформы.

Имея дальность действия более 1500 км, вертолет Sea King Mk41 хорошо подходил для проведения спасательных операций на море, оснащенный двумя радарами Seaspray 3000 и инфракрасной камерой FLIR. Спроектированный таким образом, чтобы выдерживать суровые погодные условия, Sea King Mk41 также мог садиться на воду благодаря своей амфибийной конструкции. Он был оснащен спасательной лебедкой для действий на море. Помимо спасательных операций, вертолет также использовался для перевозки персонала и предметов снабжения, он вооружен крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом для выполнения задач в зонах повышенного риска.

Длина вертолета Sea King Mk41 - 22,1 метра, диаметр его несущего винта - 18,9 метра, а максимальная скорость - 252 км/ч благодаря двум двигателям, общая мощность которых составляет 3400 лошадиных сил. Способный работать на высотах до 3800 метров, вертолет может перевозить до 20 пассажиров помимо экипажа из 3-4 человек.

Недавно Украина запросила запасные части для трех вертолетов Sea King, которые были предоставлены Великобританией. В ответ Германия согласилась не только предоставить запасные части, но и поставить дополнительные вертолеты.

Конкретные детали относительно типа ракет, которые будут установлены на эти вертолеты, пока не разглашаются. Остается неясным, предоставят ли Германия и Великобритания эти ракеты напрямую или ограничат свою роль технической помощью. Официальные заявления правительств обеих стран указывают на сотрудничество в "обеспечении" вооружения вертолетов, хотя формулировки в коммюнике могут вызвать некоторую двусмысленность.

Это соглашение является частью более широкого военного сотрудничества между двумя странами, закрепленного пактом Тринити Хаус. Оно также включает в себя другие виды сотрудничества в таких областях, как оружие нового поколения, бронетехника и беспилотные летательные аппараты наземного базирования, а также защита критически важной подводной инфраструктуры в Северном море.

Как указывают западные военные эксперты, поскольку Украина испытывает откровенные трудности в ходе СВО, вооружение этих вертолетов современными ракетами может изменить баланс сил на поле боя, предоставив Киеву расширенные наступательные возможности в критический момент.